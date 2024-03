In Multi-Cloud-Umgebungen die Kosten strategisch optimieren

Multi Cloud wird immer beliebter, da Unternehmen versuchen, sich von der Anbieterbindung zu befreien und die besten Services zu finden, die zu ihren Projekten oder ihrem Geldbeutel passen. Unternehmen müssen jedoch ihre Strategien zur Verwaltung, Ressourcenüberwachung und Beobachtbarkeit erweitern, um der Komplexität einer Multi-Cloud-Umgebung gerecht zu werden.

Der Schlüssel zur Kostenoptimierung in einer Multi-Cloud-Umgebung liegt in der Verfügbarkeit genauer Daten. Auf dieser Grundlage können Cloud-Teams und Unternehmensverantwortliche angemessene Ausgabenentscheidungen treffen. Befolgen Sie diese Strategien zur Kostenoptimierung, wie zum Beispiel die Implementierung von Cloud-Kostenzuordnungsmodellen, die Durchführung von Ressourcenüberwachung und die Auswahl der richtigen Tools.

Ressourcennutzung und Konfigurationen überwachen

Eine gute Möglichkeit zur einfachen Visualisierung der Ressourcennutzung und der Metriken über mehrere Umgebungen hinweg sind Dashboards. Maßgeschneiderte Berichte sind eine wichtige Voraussetzung für die Multi-Cloud-Kostenoptimierung, was den Bedarf an einer umfassenden Tagging-Strategie für alle Cloud-Umgebungen zur Identifizierung aller Cloud-Ressourcen unterstreicht. Ein Ressourcenzuordnungssystem, das Ressourcen in einer Multi-Cloud-Umgebung korreliert, hilft Unternehmen, Nutzungsmuster und Optionen für die Optimierung von Cloud-Kosten zu verstehen.

Die Automatisierung von Aufgaben wie diese von entscheidender Bedeutung, da sie menschliche Fehler ausschließt und Cloud-Teams für andere Projekte freisetzt. Zu den Anwendungsfällen der Automatisierung, die sich positiv auf die Optimierung der Cloud-Kosten in einer Multi-Cloud-Umgebung auswirken, gehören die folgenden:

Optimierung von Ressourcen, Lastausgleich und automatische Skalierung

Einrichten und Bereitstellen von Überwachungsagenten

Sammeln, Aggregieren und Analysieren von Daten

Um Daten richtig zu interpretieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, müssen Unternehmen mit allen Abteilungen zusammenarbeiten. Das erfordert auch eine asynchrone Zusammenarbeit oder Live-Meetings zwischen Cloud- und FinOps-Teams. Eine einheitliche Überwachungsplattform kann Daten von mehreren Cloud-Service-Anbietern konsolidieren und so diese Bemühungen unterstützen.