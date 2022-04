Im Vergleich: SaaS-Aufbewahrungsregeln von 4 Providern

Software-as-a-Service (SaaS) ist zu einer Alltagsmethode für viele Unternehmen geworden, aber es ist nicht immer klar gewesen, ob die Kundendaten völlig vor zufälligem Löschen, unkorrekten Änderungen oder ähnlichen Szenarien geschützt sind. In einigen Fällen können Backups dabei helfen, sich von solchen Fehlern wieder zu erholen – in Abhängigkeit ihrer Häufigkeit.

Backups helfen jedoch nur, wenn sie den Aufbewahrungsregeln (Retention Policies) der Daten entsprechen. Solche Aufbewahrungsregeln legen die Zeitdauer fest, in der Daten vorgehalten werden, bevor sie dauerhaft vom System gelöscht werden.

SaaS-Aufbewahrungsregeln unterscheiden sich je nach Hersteller deutlich und sogar selbst zwischen den Produkten des gleichen Herstellers. Verschiedene Produkte zeigen nicht nur, wie sich die Regeln unterscheiden, sondern sie verweisen auch darauf, wie wichtig es ist, wenn diese Regeln auf Cloud-basierte Services verweisen. Sobald Daten aus dem System eines Herstellers gelöscht worden sind, sind sie für immer weg – außer es existiert ein Backup.

Im Folgenden beschreiben wir vier Hersteller, die SaaS-Optionen zur Verfügung stellen, und wie ihre Aufbewahrungsregeln aussehen.

Dropbox stellt eine gemeinsame Umgebung für das Speichern, Synchronisieren und Teilen von Dateien zur Verfügung. Der Service speichert gelöschte Dateien und frühere Dateiversionen für eine bestimmte Anzahl von Tagen, je nach Service-Niveau. Für persönliche Pläne – Basic, Plus und Family – behält Dropbox die Dateien und ihre Versionen für 30 Tage. Für Dropbox Professional und Business beträgt diese Dauer 180 Tage. Kunden von Dropbox Business können sich für die Add-ons Extended Version History oder Data Governance entscheiden, die ihnen zehn Jahre an Versionsgeschichte bieten, und Kunden von Dropbox Plus können das Add-on Extended Version History nutzen, um ein Jahr an Versionsgeschichte zu erhalten.

Google

Google bietet viele SaaS-Produkte an, und das Verständnis der verschiedenen Aufbewahrungsregeln des Unternehmens kann eine entmutigende Aufgabe sein, besonders im Vergleich zu SaaS-Anbietern wie zum Beispiel Dropbox. Laut Google behält man „die Daten, die wir einsammeln, für eine unterschiedliche Zeitdauer, je nachdem um was es sich handelt, wie wir es verwenden und wie der Kunde seine Einstellungen konfiguriert hat“. Die Anwender können ihre Daten, die sie erzeugt oder hochgeladen haben, löschen, wann immer sie wollen, oder sie können automatische Löschaktionen zu bestimmten Zeitpunkten einstellen. Wenn ein Anwender Daten löscht, startet Google einen Prozess, mit dem die Daten komplett aus seinen Speichersystemen entfernt werden. Dies kann bis zu zwei Monate dauern, obwohl die Daten auch bis zu sechs Monaten in den Backup-Systemen von Google verbleiben können.

SaaS-Aufbewahrungsregeln verändern sich deutlich von einem Google-Service zum nächsten und sie können sich auch mit der Zeit verändern. Zum Beispiel pflegte Google Drive Dateien, die in den Mülleimer verschoben worden waren, solange aufzubewahren, bis sie der Anwender eindeutig löschte oder bis der Account geschlossen wurde. Im Oktober 2020 erneuerte Google seine Aufbewahrungsregeln, so dass Dateien, die in den Mülleimer gewandert waren, automatisch nach 30 Tagen endgültig gelöscht werden.

Dies verhält sich ähnlich zu dem, wie Gmail lange mit E-Mails umgegangen ist. Nach 30 Tagen im Mülleimer werden sie automatisch gelöscht. Diese Aufbewahrungsregel unterscheidet sich sehr stark von der für Google Cloud Filestore, einem komplett verwalteten Service für File Storage. Wenn ein Administrator eine Filestore-Instanz löscht, werden alle Daten auf dieser Instanz gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden, außer es findet ein Backup statt. Google bietet für Filestore-Daten keine 30-Tagesfrist an.