HubSpot CRM: Kostenloses CRM-System für verschiedene Branchen

Unternehmen benötigen CRM-Systeme (Customer Relationship Management), um ihre Kunden im Blick zu behalten und laufende Angebote sowie Aufträge nicht zu verlieren. CRM-Systeme unterstützen dabei, Kundenaufträge zu verwalten und damit Kunden zufriedenzustellen.

Um in CRM-Systeme einzusteigen, sind keine hohen Investitionen notwendig. Viele kostenlose Einstiegslösungen, wie zum Beispiel Hubspot CRM, stehen über die Cloud zur Verfügung und lassen sich EU-DSGVO-konform verwenden. Das ist bei der Nutzung von CRM-Software kritisch, da in den meisten Fällen personenbezogene Daten gespeichert werden. Hinzu kommt die Möglichkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mit Hubspot lassen sich Benutzerkonten SOC2-konform betreiben, inklusive Sicherheitsbenachrichtigungen.

Grundsätzlich kann Hubspot mit großen Lösungen wie Salesforce mithalten, allerdings ist die Umgebung in erster Linie für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) gedacht. Die Lösung kann außerdem für Freelancer oder Betreiber von Webshops von Vorteil sein, da hier notwendige CRM-Tools oft fehlen.

Hubspot CRM steht als Einstiegslösung kostenlos zur Verfügung. Reichen die Funktionen der kostenlosen Version nicht aus, lassen sich kostenpflichtig weitere Dienste hinzubuchen. Das macht den Einstieg einfach und stellt sicher, in keine Sackgasse zu gelangen, wenn die Funktionen nicht ausreichen. Für das Buchen der Umgebung reicht die Angabe einer E-Mail-Adresse aus. Nach einem kurzen Einrichtungsassistenten ist die webbasierte Oberfläche bereit.

Für den Betrieb von Hubspot-CRM sind keine eigenen Server notwendig. Der Betrieb erfolgt komplett in der Cloud. Die Daten lassen sich in europäischen Rechenzentren speichern.

Kostenlose Funktionen reichen nicht immer aus

Der Einstieg in Hubspot CRM ist zwar kostenlos, allerdings reichen in den meisten Fällen die Funktionen der kostenlosen Version nicht aus. In diesem Fall kann man weitere Module und Funktionen hinzubuchen. Zusätzlich existieren viele Schnittstellen zu anderen Systemen, die teilweise kostenpflichtig sind.

Bereits die kostenlose Version bietet eine große Anzahl an Kontakten und Benutzern. Ebenfalls dabei sind Funktionen für das E-Mail-Marketing mit mehreren tausend E-Mails pro Tag, Live-Chats, Tracking, Webformulare und Landingpages. Außerdem lassen sich zu Kontakten Notizen, Aufgaben und Dokumente hinzufügen. Außerdem protokolliert Hubspot die Anrufhistorie, E-Mails und weitere Datensätze.

Die Kontakte gelten in Hubspot als Leads. Hier ist Hubspot nicht so flexibel und erlaubt keine E-Mails an besondere Gruppen. Dafür sind Follow-ups generell möglich, um das Marketing zu automatisieren. Das geht schon in der kostenlosen Version. Dadurch können Webshops mit Hubspot einiges erreichen, ohne umfassende Investitionen tätigen zu müssen.

Im Vergleich zu anderen kostenlosen CRM-Lösungen wie Zoho, Bitrix24 oder EngageBay sind die kostenlosen Funktionen bei Hubspot CRM ausgeprägter.

Abbildung 2: Hubspot bietet Dashboards, die sich an die eigenen Anforderungen anpassen lassen.

Wenn umfassende Berichte gefordert sind und das vorgefertigte Branding gegen ein eigenes ersetzt werden soll, reicht in der Regel der Starter-Tarif aus. Hinzu kommen eine Professional- und eine Enterprise-Version. Alle Versionen lassen sich kostenlos testen. Eine Preisübersicht findet man auf der Hubspot-Website.

Die kostenlose Version stellt bereits Berichte zur Verfügung, allerdings sind diese eingeschränkt. Das lässt sich durch die mögliche Integration in Google Analytics aber leicht umgehen. Hubspot selbst kann Trackings über Domänen und Subdomänen hinweg durchführen. Dies erreicht man über den Menüpunkt Berichte und Dashboards. Hier lassen sich in allen Editionen eigene Dashboards erstellen und an eigene Anforderungen anpassen. Für die einzelnen Dashboards können anschließend wiederum mit Bericht hinzufügen eigene Reporte erstellt werden. Hier unterstützt Hubspot mit Assistenten.

Abbildung 3: Eigene Berichte in Hubspot erstellen.

Die Funktionsunterschiede sind im Frontend bei Hubspot über Einstellungen und Preise & Funktionen zu finden. Vor allem bestehen diese aus Analysen und CMS-Funktionen sowie den Bewertungen von Leads. Die Enterprise-Version kann in diesem Bereich Leads sogar vorausberechnen (Predictive Lead Scoring). Durch die bessere Verwaltung der Leads entstehen für ein Unternehmen schnell höhere Einnahmen.

Abbildung 4: In den Einstellungen von Hubspot lassen sich jederzeit Funktionen hinzubuchen.

Um alle Funktionen zu nutzen, die Hubspot bietet, sollte man durchaus höhere Kosten einberechnen. Gleichzeitig kann man grundsätzliche Funktionen dauerhaft kostenlos einsetzen, weiterführende Versionen können bis zu 14 Tage kostenlos getestet werden.

Generell ist die Bedienung von Hubspot übersichtlich und das CRM-System bietet einen großen Funktionsumfang. Die Einrichtung erfolgt über Assistenten. Fehlt eine Funktion, führt der Assistent zur Übersichtsseite und ermöglicht das Hinzubuchen weiterer Dienste.