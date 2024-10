Greenfield versus Brownfield: auf SAP S/4HANA umsteigen

Die Migration zu SAP S/4HANA erfordert eine grundlegende Entscheidung: Greenfield oder Brownfield. Während der Greenfield-Ansatz einen kompletten Neuanfang ermöglicht und alle Geschäftsprozesse von Grund auf neu definiert, fokussiert sich der Brownfield-Ansatz auf die schrittweise Umstellung bestehender Systeme. Beide Ansätze bieten Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen, um die ideale Migrationsstrategie für das Unternehmen zu bestimmen.

Neben Greenfield und Brownfield gibt es zudem hybride Migrationsansätze, die Elemente beider Strategien kombinieren. Diese ermöglichen es, Teile der bestehenden SAP-Landschaft zu erhalten und gleichzeitig neue Prozesse schrittweise zu integrieren. Ein Beispiel ist der Selective Data Transition-Ansatz, bei dem nur ausgewählte Daten und Prozesse in das neue System migriert werden. Diese Alternative bietet eine flexible Balance und erlaubt eine Migrationsstrategie, die sich an den spezifischen Anforderungen des Unternehmens orientiert.

Datenbereinigung bei Greenfield-Migration

Im Zuge der Migration muss das Unternehmen sämtliche Geschäftsprozesse und Strukturen neu definieren. Dies bietet den Vorteil, dass man nicht an Altsysteme gebunden ist und so die Gelegenheit hat, Prozesse zu standardisieren und an die neuesten Best Practices anzupassen. Gleichzeitig ist dies jedoch auch der größte Aufwand bei einer Greenfield-Migration. Unternehmen müssen alle Daten, Prozesse und Systeme neu modellieren und aufbauen. Das umfasst sowohl die Neudefinition von Workflows, die Anpassung der Systemlandschaft an moderne Anforderungen sowie die Integration in bestehende Systeme und Datenstrukturen.

Der Aufwand einer Greenfield-Migration wird durch den Migrationsweg bestimmt. Alle relevanten Daten müssen manuell auf das neue System übertragen werden. Dazu gehört eine sorgfältige Datenbereinigung, um sicherzustellen, dass nur relevante und saubere Daten in das neue System migriert werden. Unternehmen müssen sich zudem entscheiden, welche historischen Daten migriert und welche neu erfasst werden. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Implementierung neuer Module und Funktionen in S/4HANA. SAP bietet eine Vielzahl von Modulen, die Unternehmen individuell anpassen können, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Dies erfordert eine umfassende Analyse der bestehenden Geschäftsanforderungen und die entsprechende Implementierung neuer Lösungen.