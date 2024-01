Essenzielle Strategien zur Datensicherung in Docker-Umgebungen

Unternehmen, die Container-Infrastrukturen betreiben, sollten sich Gedanken darüber machen, wie die Sicherung der Daten und der Einstellungen erfolgen soll. Hier gibt es einige Unterschiede im Vergleich zum Betrieb von physischen oder virtuellen Servern:

Darüber hinaus können Snapshot -Funktionen von modernen Speichersystemen genutzt werden, um regelmäßig Zustände von Volumes zu sichern, was eine schnelle Wiederherstellung im Falle eines Datenverlusts ermöglicht. Die Einbindung von Container Storage Interface (CSI)-Plug-ins in Kubernetes-Umgebungen bietet zudem eine standardisierte Methode, um Speicherressourcen für Container bereitzustellen.

Tools für das Backup von Container-Umgebungen

Es gibt verschiedene Open-Source-Tools zur Sicherung von Daten auf Linux-Systemen und auch von Docker Volumes. Eines davon ist Restic, das sich durch seine einfache Handhabung und schnelle Backup-Performance auszeichnet. Es unterstützt zahlreiche Backends zur Speicherung von Backups und bietet eine hohe Verschlüsselungssicherheit. Ein weiteres Tool ist BorgBackup, bekannt für seine Deduplizierungsfähigkeit, die eine effiziente Speicherplatznutzung ermöglicht. BorgBackup bietet auch eine starke Verschlüsselung und Kompression. Für Anwender, die Wert auf eine webbasierte Schnittstelle legen, ist Portainer eine gute Wahl.

Abbildung 1: Lösungen wie Portainer helfen dabei Container zu verwalten und sind auch sinnvoll bei der Verwaltung von Backups.

Portainer vereinfacht die Verwaltung von Docker-Umgebungen, einschließlich der Volumes-Backups, und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche. Duplicati ist ebenfalls empfehlenswert, besonders wegen seiner breiten Unterstützung für verschiedene Cloud-Speicher-Dienste und seiner Fähigkeit, inkrementelle Backups durchzuführen. Schließlich bietet Ceph, eine umfassende Speicherlösung, robuste Funktionen zur Datenspeicherung und -sicherung, die besonders in großen, verteilten Umgebungen nützlich sind.

Bei der Auswahl von Backup-Tools für Docker Volumes ist auch Velero interessant. Es ist besonders effektiv in Kubernetes-Umgebungen und kann ganze Cluster inklusive Volumes sichern und wiederherstellen. Stash ist ein weiteres Tool, das sich auf die Sicherung von Kubernetes-Ressourcen spezialisiert hat, einschließlich der in Docker genutzten Volumes. Es bietet benutzerfreundliche CRDs (Custom Resource Definitions) für die Konfiguration von Backups. Für eine datenzentrierte Herangehensweise bietet sich Rclone an, das eine Vielzahl von Cloud- und lokalen Speicheroptionen unterstützt.