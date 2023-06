Diese Strategien gestalten den Mainframe-Betrieb effizienter

Wenn es darum geht, den Mainframe-Betrieb effizient zu gestalten, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass jede Workload, der auf einem Unternehmens-Mainframe läuft, an einen bestimmten Geschäftsprozess gebunden ist. Daher muss die IT-Abteilung nachweisen, dass der Workload einen ROI generiert und dass die Kosten für den Betrieb des Workloads nicht höher sind als die Einnahmen, die der zugehörige Geschäftsprozess generiert, oder in keinem Verhältnis dazu stehen.

Da sich die Mainframe-Workloads und die damit verbundenen Kosten direkt auf den Geschäftserfolg eines Unternehmens auswirken, ist es wichtig, die Mainframe-Kosten unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, die Zuverlässigkeit Ihrer Mainframe-Workloads zu gewährleisten. Denn so teuer der Betrieb eines Workloads auch sein mag, ein Ausfall ist wahrscheinlich noch viel teurer.

Anders ausgedrückt: Wer für die Verwaltung des Mainframe-Betriebs verantwortlich ist, muss ein empfindliches Gleichgewicht halten, um sicherzustellen, dass die Workloads zuverlässig sind und die für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Ressourcen erhalten, während gleichzeitig unnötige Kosten vermieden werden. Zum Glück gibt es einige Strategien, um den Mainframe-Betrieb zu optimieren und effizient zu gestalten.

Prozesse effizienter gestalten

Leider gibt es kein Patentrezept zur Verbesserung der Effizienz des Mainframe-Betriebs. Die Effizienz hängt letztlich davon ab, dass die Hardware und die Software optimal zusammenarbeiten. Aus diesem Grund können sich die Optimierungsbemühungen zunächst darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass die Hardwareressourcen weder verschwendet noch überbeansprucht werden.

IBM-Mainframes beispielsweise erstellen einen CPU-Aktivitätsbericht, mit dem Sie einen besseren Überblick über die Auslastung der verfügbaren CPU-Ressourcen erhalten. (Eine Anleitung zum CPU-Aktivitätsbericht finden Sie auf der Dokumentationswebseite von IBM).

Bei der Durchsicht dieses Berichts sollten Sie sich zunächst den LPAR/MVS BUSY TIME PERC-Wert ansehen. Wenn der Wert hoch ist, könnte dies bedeuten, dass es einen Wettbewerb um CPU-Ressourcen gibt. Sie können dies bestätigen, indem Sie die DISTRIBUTION OF IN-READY WORK UNIT QUEUE überprüfen. Wenn der Wert höher als 60 Prozent ist, liegt wahrscheinlich ein CPU-Konflikt vor. Ist der LPAR/MVS BUSY TIME PERC-Wert hingegen niedrig, kann dies bedeuten, dass es im System Engpässe gibt und dass die CPU-Ressourcen nicht so effizient wie möglich genutzt werden.

Natürlich ist nicht jedes Leistungsproblem hardwarebedingt. Ein Leistungsproblem kann genauso gut von schlecht geschriebenem Code herrühren. Es gibt zwar verschiedene Hilfsprogramme, mit denen Sie nach Ineffizienzen in Ihrem Code suchen können, aber das Durchsuchen von Bergen von Code kann sowohl mühsam als auch kostspielig sein. Sie können die Suche eingrenzen, indem Sie sich historische Leistungsdaten ansehen, um festzustellen, bei welchen Anwendungen die Leistung im Laufe der Zeit nachgelassen hat. Sobald Sie solche Anwendungen identifiziert haben, sollten Sie prüfen, ob Sie die Leistungseinbußen mit durchgeführten Maßnahmen in Verbindung bringen können – zum Beispiel mit einem Umzug der Anwendung, einem Upgrade auf eine neue Version, einer Erhöhung der Arbeitslast der Anwendung oder vielleicht mit einer Änderung an einer scheinbar unwichtigen Unterkomponente.