Die richtigen Metriken für den IT-Betrieb nutzen

Viele IT-Organisationen konzentrieren sich auf Aktivitätsmetriken wie die Gesamtzahl der zwischen einem Benutzer und jeder Anwendungskomponente gesendeten und empfangenen Nachrichten oder die insgesamt genutzte Datenkapazität. Diese Informationen sind jedoch nur von begrenztem Wert, da sie sich nicht auf die Erfahrungen der Benutzer selbst beziehen.

Der Zweck der IT ist es, eine zufriedenstellende Erfahrung zu liefern, bei der der Benutzer - ob Mitarbeiter, Kunde, Interessent oder Partner - die Rolle spielt, die das Unternehmen erwartet. Die Erfahrung des Benutzers ist die wahrgenommene Qualität der Interaktion, einschließlich aller technischen Elemente oder Dienste, die dazu beitragen.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Optimierung des IT-Betriebs (IT Operations) auch die Optimierung der Erlebnisqualität (QoE) bedeutet. Dies wiederum bedeutet, dass die Faktoren gemessen werden müssen, die die Benutzererfahrung beeinflussen.

Sichtbarkeit ( Visibility ) und Beobachtbarkeit ( Observability ) sind bei der Erfassung von Metriken wichtig. Viele der in IT- und Netzwerkumgebungen verfügbaren Daten sind jedoch wenig bis gar nicht geeignet, um die tatsächliche Qualität der Benutzererfahrung mit einer Anwendung zu bewerten.

Wählen Sie Metriken, die das Benutzererlebnis veranschaulichen

Da die Verbesserung der Benutzerinteraktionen die Grundlage für die Optimierung des IT-Betriebs ist, sollten Unternehmen damit beginnen, die Metriken zu erfassen, die diese Interaktionen auf Benutzerebene beschreiben.

Fragen könnten hier sein: Wie lange dauert es ab dem Zeitpunkt, an dem ein Benutzer versucht, sich anzumelden, bis er den Bildschirm sieht, auf dem er nach einer ID und einem Passwort gefragt wird? Wie lange dauert es nach der Eingabe der Anmeldedaten, bis er Zugang erhält?

Erfassen Sie die Zeitreihen für jede Dateneingabe. Idealerweise sollte dies so nah wie möglich an dem Punkt geschehen, an dem der Benutzer die Verbindung herstellt. In einigen Fällen ist jedoch das erste für die IT-Abteilung sichtbare Ereignis der Zeitpunkt des Eingangs einer Nachricht vom Benutzer und der Zeitpunkt des Versands einer Antwort, zusammen mit der Anzahl der Nachrichten in jeder Kategorie.

Bei der Auswahl der zu erfassenden Metriken sollten Sie darauf achten, die Anwendungs- und Netzwerkleistung zwischen Benutzer und Anwendung zu messen. Stellen Sie sich die Interaktion als ein Diagramm von Schritten vor, wobei jeder Schritt eine messbare Arbeit darstellt, die zur Unterstützung des Benutzers geleistet wird.

Nützliche Metriken für den IT-Betrieb beschreiben, wie jeder Schritt in Bezug auf das Volumen – zum Beispiel die Anzahl der Nachrichten und das Datenvolumen – und die Prozesszeit abläuft. Ziel ist es, zu verfolgen, wie viel Zeit jede Interaktion in Anspruch nimmt, und alle Punkte zu identifizieren, an denen Informationen verloren gehen oder beschädigt werden.

Um die erforderlichen Daten zu sammeln, müssen in einem nächsten Schritt die mit den Interaktionen verbundenen Arbeitsabläufe verfolgt werden. Betrachten Sie eine Anwendung als eine Reihe von Komponenten, die auf der logischen Ebene durch Workflows und auf der physischen Ebene durch Netzwerkverbindungen miteinander verbunden sind. Da jede Interaktion eine Reihe von Workflows erzeugt, bedeutet die Messung der QoE die Erfassung von Workflow-Daten.

Wenn möglich, sollten Sie Metriken sowohl auf der Netzwerk- als auch auf der Anwendungsebene erfassen, um eine Korrelation zu ermöglichen. Zu den Metriken auf Netzwerkebene sollten die Anzahl der Nachrichten, die Auslastung und die Verlust-Verzögerungs-Informationen gehören, und zwar so granular wie möglich. Daten auf Anwendungsebene sollten auch Nachrichtenzählungen enthalten, um die Korrelation zu erleichtern, aber insgesamt sollten sie sich auf die Prozesszeiten konzentrieren.