Die Vor- und Nachteile von Software-defined Storage verstehen

Software-defined Storage (SDS) ist in den letzten Jahren auf dem Vormarsch, und es wird erwartet, dass der Markt wachsen wird, da Unternehmen auf eine modernere Infrastruktur und Kosteneinsparungen setzen. Bei jedem technologischen Fortschritt müssen jedoch die Vorteile und potenziellen Nachteile ermittelt und analysiert werden.

SDS kann dem Speicherkonzept eines Unternehmens kostenkontrollierte Skalierbarkeit und Flexibilität verleihen, erfordert aber möglicherweise zusätzliches internes Fachwissen für die Verwaltung und Implementierung. Wenn Sie SDS in Betracht ziehen, sollten Sie die Vor- und Nachteile abwägen.

Was ist SDS und warum ziehen Unternehmen es in Betracht? SDS ist eine Softwareanwendung in einem System, das Speicherressourcen unabhängig von der Speicherhardware verwaltet. SDS funktioniert auf jedem x86-kompatiblen Computer und verwendet eine Vielzahl von Standardspeichergeräten, wie zum Beispiel kostengünstige Laufwerke in einem RAID-Array. Im Gegensatz dazu verwalten Nicht-SDS-Systeme den Speicher mit dem Betriebssystem und stellen eine Verbindung zu anspruchsvolleren - und in der Regel auch teureren - Speicherelementen wie SAN, NAS und DAS her. SDS-Anwendungen können in einer Vielzahl von Umgebungen ausgeführt werden, einschließlich einer Anwendung auf einem Standardbetriebssystem, Hypervisor, VM oder Speichercontainer. Diese Anpassungsfähigkeit macht SDS zu einer attraktiven Ergänzung einer bestehenden Speicherumgebung. SDS-Anwendungen können neben den bestehenden Speicherumgebungen bestehen und sowohl vor Ort als auch remote betrieben werden. Abbildung 1 In einer herkömmlichen Speicherkonfiguration verwaltet das Betriebssystem des Computers den Speicher und stellt die Verbindung zu den Speicher-Arrays über eine Vielzahl von Optionen her, zum Beispiel über ein SAN. Im Gegensatz dazu abstrahiert SDS die Speicherressourcen von den Geräten und verwendet Software, um eine Verbindung zu den Speicher-Arrays und die Bewegung von Daten herzustellen.

Vorteile von SDS Der Reiz von SDS liegt in seiner Flexibilität, Skalierbarkeit, Anpassungsfähigkeit und den geringeren Kosten aufgrund der Möglichkeit, handelsübliche Speichergeräte zu verwenden. SDS wird häufig bei großen Mengen unstrukturierter Daten eingesetzt, zum Beispiel für Datenanalysen und IoT. Die Flexibilität von SDS macht es zu einer guten Option für Entwicklungsumgebungen, die eine flexible Speicherbereitstellung benötigen. Es wird oft als wichtiger Bestandteil eines SDDC (Software-Defined Data Center) betrachtet. SDS ist eine gute Option für Daten, die Endbenutzer benötigen, und für unternehmenskritische Systeme. Es ist auch eine gute Option für Backup und Disaster Recovery (DR), da Unternehmen Daten an mehrere Standorte schreiben können.

Flexibilität SDS ist softwarebasiert, und wenn der Softwarehersteller ausreichende Funktionen bereitstellt, kann die Anwendung mit wenigen Klicks an die meisten Benutzeranforderungen angepasst werden. Dazu gehören der Speicherort der Daten, die Größe der Datendateien auf der Grundlage der verfügbaren Speichergeräte, die Verwaltung der Datensicherheit sowie die Wiederherstellung und Inbetriebnahme der Daten.

Skalierbarkeit Dank der Flexibilität von SDS-Produkten lässt sich die Größe von Dateien, Datenbanken, Anwendungen und anderen Datenressourcen an den verfügbaren Speicherplatz anpassen. SDS kann auch die Speicherressourcen vergrößern oder verkleinern, um den spezifischen Benutzeranforderungen gerecht zu werden. Dies hilft bei der Verwaltung des verfügbaren Speicherplatzes und bei der Feststellung, wann ein Unternehmen zusätzlichen Speicherplatz benötigt.

Kosteneinsparungen Zu den kostensparenden Gründen für den Einsatz von SDS gehört die Verwendung einer Vielzahl von kostengünstigeren Speichergeräten im Gegensatz zu den teureren, vom Hersteller empfohlenen Speichergeräten. Unternehmen müssen sich nicht an einen bestimmten Anbieter binden, was auf lange Sicht zu höheren Kosten führen könnte.

Nachteile von SDS Derzeit gibt es keine Standards oder Vorschriften für SDS. Die Storage Networking Industry Association (SNIA) hat zahlreiche Papiere zu SDS veröffentlicht, aber keinen endgültigen Standard, und das Gleiche gilt für andere wichtige Organisationen, die Standards festlegen. SDS kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, zum Beispiel mit VMs, Hypervisoren und Containern, aber es kann Einschränkungen bei der Art der Hardware geben, die eine SDS-Anwendung verwenden kann. Sie kann SAN und NAS als Ressource zur Unterstützung von SDS-Aktivitäten nutzen.

Beschränkungen der Hardware Obwohl SDS oft die Option enthält, Speichergeräte außerhalb einer Herstellerdomäne zu erwerben, kann es für Benutzer schwierig sein, herstellerneutrale Speicher-Arrays oder -geräte zu finden. Es kann schwierig sein, Hardware mit ausreichender Kapazität für spezielle Anforderungen zu finden, um Beispiel für die Verwaltung von Data Lakes und die Unterstützung von Datenanalysen, die die Speicherung großer Dateien erfordern.

Komplexität der Verwaltung Mit verschiedenen Hardwaretypen, die auf einem SDS-System laufen, kann die Verwaltung komplex werden. Prüfen Sie die Funktionen zur Unterstützung des SDS-Managements, wie beispielsweise das Dashboard für alle Systemfunktionen und Metriken, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Die Fortschritte in der SDS-Technologie in den letzten zehn Jahren haben dazu geführt, dass den Benutzern eine Vielzahl von Verwaltungsfunktionen zur Verfügung steht, was zu einer kosteneffizienten Speicherverwaltung führt.

Unterstützung durch den Anbieter ist nicht immer gegeben Wenn eine SDS-Anwendung in Betracht gezogen wird, kann es zu Änderungen bei der Unterstützung durch den Speicherhersteller kommen. Dies kann passieren, wenn bestehende Anbieter feststellen, dass ihre Kunden ihre Speicherverwaltungsanwendungen zugunsten einer anderen Lösung aufgeben. Selbst wenn der Benutzer keine Änderungen an seinen Speicher-Arrays vornimmt, kann sich die Einstellung des Herstellers zum Support ändern. In diesem Fall ist ein Service Level Agreement (SLA) unerlässlich, um den Zugang des Kunden zu Wartungs- und Supportfunktionen des Anbieters zu schützen.