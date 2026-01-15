Die 9 wichtigsten Blockchain-Plattformen für Unternehmen

Das Interesse an Blockchain-Plattformen wächst weiter, da sie dazu beitragen, Lieferketten zu optimieren, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern, den Handel zu vereinfachen und Finanztransaktionen zu optimieren.

Moderne Blockchain-Plattformen wurden entwickelt, um Beschränkungen bei Energieverbrauch und Geschwindigkeit von Kryptowährungsplattformen wie Bitcoin zu überwinden und einen praktischen Mehrwert für andere geschäftliche Anwendungen zu bieten.

„Unternehmen haben begonnen, diese Blockchain-Plattformen für einige ihrer Anforderungen einzusetzen, meist in Bereichen, die eine Zusammenarbeit mehrerer Parteien oder einen Datenaustausch erfordern“, sagt Suseel Menon, Practice Director beim IT-Beratungsunternehmen Everest Group.

Menon weist darauf hin, dass Blockchain-Anwendungen in den Bereichen Lieferkettenverfolgung, Handelsfinanzierung, digitale Vermögenswerte und Identitätsmanagement die Pilotphase überschritten haben, und dass es einige Aktivitäten bei der Nutzung von Blockchain-Plattformen für bestimmte Funktionen von Enterprise Resource Plannings (ERP) gibt, wie zum Beispiel Lieferantenmanagement und Supply Chain Management (SCM).

Andere Analysten verweisen auf die Nachfrage nach Blockchain-Plattformen aus dem Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi), welche neue Geschäftsmodelle ermöglichen, und die eine erhebliche Bedrohung für das traditionelle Bankwesen und die Finanzbranche darstellen.

Hier sind neun der wichtigsten Blockchain-Plattformen, die Sie kennen sollten.

1. Ethereum Ethereum wurde 2013 erstmals vorgestellt und 2015 eingeführt. Es ist eine der ältesten und etabliertesten Blockchain-Plattformen. Ethereum bietet eine dezentrale Blockchain und unterstützt Smart Contracts, eine Art selbstausführendes Programm, das als potenzielle Blockchain-Killer-App angesehen wird. Neben seiner Rolle als Blockchain-Plattform, die Unternehmensanwendungen unterstützt, verfügt Ethereum über eine eigene Kryptowährung namens Ether. Die Ethereum-Plattform hat bei Technologen, die dezentrale Anwendungen (dApps) entwickeln, die im Ethereum-Netzwerk laufen, breite Akzeptanz gefunden. So gibt es beispielsweise zahlreiche Plattformen und Börsen für Non-Fungible Token (NFT) – eine Art digitaler Vermögenswerte, die auf einer Blockchain ausgetauscht werden können. Ethereum verfügt über ein ausgereiftes Ökosystem von Tools zum Schreiben von Smart Contracts unter Verwendung der Solidity-Programmierumgebung, die auf der Ethereum Virtual Machine läuft. Alternative Blockchain-Netzwerke könnten Transaktionen jedoch schneller und potenziell kostengünstiger als Ethereum verarbeiten, obwohl viele Beobachter davon ausgingen, dass sich dies ändert, nachdem Ethereum 2022 einen effizienteren Sicherheitsmechanismus eingeführt hatte. Zu diesem Zeitpunkt stellte die Ethereum-Community von einem Proof-of-Work-Konsensmechanismus (PoW) auf einen Proof-of-Stake-Mechanismus (PoS) um, der energieeffizienter ist. Die Ethereum Foundation schätzt, dass dies den Energieverbrauch im Vergleich zum älteren Ansatz um 99,95 Prozent reduziert. Ethereum ist eine aktiv weiterentwickelte Technologie, die 2025 von zwei großen Upgrades profitierte. Das Pectra-Upgrade wurde am 7. Mai 2025 aktiviert und führte die Kontoabstraktion durch EIP-7702 ein. Dieses Update ermöglicht es Wallets, eher wie Smart Contracts zu funktionieren, mit Funktionen wie Transaction Batching und Social Recovery, um Benutzern bei der Wiederherstellung ihrer Wallets zu helfen. Das Fusaka-Upgrade trat am 3. Dezember 2025 in Kraft und führte eine effizientere Methode zur Datenüberprüfung durch das Netzwerk ein. Anstatt von Netzwerkvalidatoren das Herunterladen vollständiger Datensätze zu verlangen, ermöglicht das Upgrade ihnen die Überprüfung von Daten durch die Kontrolle kleiner Stichproben, was den Bandbreitenbedarf erheblich reduziert und die Leistung von auf Ethereum aufgebauten Layer-2-Netzwerken verbessert. Ethereum verfügt auch über eine aktive Entwickler-Community, die von der Enterprise Ethereum Alliance koordiniert wird, zu der große Unternehmen wie Accenture, JPMorgan Chase und Microsoft gehören. Abbildung 1: Bei der Auswahl einer Blockchain-Plattform sind viele Faktoren zu berücksichtigen, darunter Leistung und Kosten.

2. Hyperledger Fabric Hyperledger Fabric ist eine Open-Source-Toolsuite zur Erstellung von Blockchain-Anwendungen. Das Open-Source-Projekt ist Teil der LF Decentralized Trust Group der Linux Foundation, die sich für die Entwicklung und Governance der Technologie einsetzt. Hyperledger Fabric wurde von Grund auf für den Distributed-Legder-Einsatz entwickelt. Es verfügt über ein reichhaltiges Ökosystem von Komponenten, die in eine modulare Architektur eingebunden werden können, und eignet sich gut für geschlossene Blockchain-Implementierungen, wodurch Sicherheit und Geschwindigkeit verbessert werden können. Außerdem verwendet es ein offenes Smart-Contract-Modell, das verschiedene Datenmodelle unterstützen kann, wie zum Beispiel Konto- und UTXO-Modelle (Unspent Transaction Output). Hyperledger Fabric kann außerdem den Datenschutz verbessern, indem es Transaktionen in Kanälen isoliert oder die Weitergabe privater Daten in privaten Datensammlungen auf einer Need-to-know-Basis ermöglicht. Laut seinen Befürwortern erlaubt es außerdem Hochgeschwindigkeitstransaktionen mit geringer Latenz. Um Hyperledger Fabric herum gibt es eine aktive und vielfältige Community, die daran arbeitet, weitere Funktionen im Zusammenhang mit Konsensalgorithmen, zusätzlichen Datenschutzoptionen für die Einhaltung der DSGVO und operativen Verbesserungen hinzuzufügen. Die im September 2024 veröffentlichte Version 3.0 von Hyperledger Fabric bietet nun Unterstützung für byzantinische Fehlertoleranz, einen Konsensmechanismus, der auch dann funktioniert, wenn einige Knoten einer Blockchain ausfallen oder böswillig handeln. Die im Mai 2025 veröffentlichte Version 3.1 bietet inkrementelle Leistungsoptimierungen und operative Verbesserungen. Hyperledger Fabric wird von mehreren großen Technologieanbietern unterstützt, die Managed Services und Support auf Unternehmensniveau anbieten. IBM, ein Gründungsmitglied des Hyperledger-Projekts, bietet IBM Support für Hyperledger Fabric mit 24/7-Support und SLAs. Oracle bietet die Oracle Blockchain Platform, die auf Hyperledger Fabric basiert, mit Cloud- und On-Premises-Bereitstellungsoptionen. Amazon bietet Amazon Managed Blockchain, einen vollständig verwalteten Service für die Bereitstellung von Hyperledger Fabric-Netzwerken in AWS.

3. R3 Corda David E. Rutter, Todd McDonald und Jesse Edwards gründeten R3 im Jahr 2014. Im September 2015 bildeten neun große Banken, darunter Barclays, Goldman Sachs und JPMorgan Chase, ein Konsortium mit R3, um eine Distributed-Ledger-Technologie (DLT) für Finanzmärkte zu entwickeln. Das Konsortium wuchs auf über 200 Finanzinstitute, Aufsichtsbehörden und Technologieunternehmen an. R3 entwickelte Corda als eine Open-Source-Distributed-Ledger-Plattform, die speziell für regulierte Finanzdienstleistungen konzipiert ist. Es gibt einige Diskussionen darüber, ob R3 Corda technisch gesehen eine Blockchain oder eine alternative Art von Distributed Ledger ist. Es verwendet einen neuartigen Konsensmechanismus, bei dem Transaktionen kryptografisch verknüpft, aber nicht regelmäßig mehrere Transaktionen zu einem Block zusammengefasst werden. Einer der Hauptvorteile dieses Ansatzes besteht darin, dass alle Transaktionen in Echtzeit verarbeitet werden, was die Leistung im Vergleich zu anderen Arten von Blockchains verbessern kann. Das R3-Konsortium hat eine starke Anhängerschaft in der Finanzbranche, da Corda einen attraktiven Ansatz für Finanztransaktionen und Smart Contracts mit hoher Sicherheit bietet. Zu den führenden Befürwortern gehören die Bank of America, HSBC, Intel und Microsoft. Es unterstützt Tools, die Geschäftslogik automatisieren, die über Unternehmensgrenzen hinweg ausgeführt werden kann. Eine wichtige Innovation ist der sogenannte Delivery-versus-Payment-Mechanismus, der die Abwicklung mit anderen Distributed-Ledger-Plattformen verbessern soll. Corda ist in der Versicherungsbranche eine beliebte Wahl für die Automatisierung und Rationalisierung gängiger Prozesse wie der Bearbeitung, dem Abschluss und der Abwicklung von Schadensfällen geworden. Im Februar 2025 erreichte R3 einen bedeutenden Meilenstein mit mehr als zehn Milliarden US-Dollar an tokenisierten realen Vermögenswerten auf Corda-Plattformen und der Verarbeitung von über einer Million Transaktionen täglich. Im Mai 2025 gab R3 eine strategische Partnerschaft mit der Solana Foundation bekannt, um eine Brücke zwischen genehmigten und öffentlichen Blockchain-Netzwerken zu schlagen. Im Dezember 2025 stellte R3 konkrete Pläne für diese Zusammenarbeit vor und kündigte an, dass das Corda-Protokoll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 auf Solana als Yield-Vault-Plattform für tokenisierte reale Vermögenswerte eingeführt werden soll, die institutionellen Anlegern den Zugang zu geprüften Renditechancen ermöglicht und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen erfüllt.

4. Tezos Tezos befindet sich seit 2014 in der Entwicklung und ist eine ältere Plattform, die dApps, Smart Contracts und neuartige Finanzinstrumente wie NFTs unterstützt, die als moderne Variante von Sammelkarten in Verbindung mit digitalen Vermögenswerten betrachtet werden können. Die Plattform unterstützt ein dynamisch aktualisierbares Protokoll und modulare Software-Clients, wodurch sie sich an neue Verwendungszwecke anpassen kann. Sie unterstützt einen PoS-Konsensmechanismus, der die Effizienz im Vergleich zu Bitcoin und der ursprünglichen Ethereum-Implementierung verbessert. Ein On-Chain-Upgrade-Mechanismus ermöglicht es Entwicklern, neue Funktionen ohne Forking hinzuzufügen, was die Einrichtung einer neuen Blockchain und die Migration der Benutzer erfordert. Die Tezos-Community hat die Plattform in rasantem Tempo aktualisiert und Verbesserungen eingeführt, die die Leistung steigern und die Größenbeschränkung für Smart Contracts erhöhen. Außerdem wurden Tools entwickelt, die dabei helfen, den Prozess der Einbindung von NFTs in die Lieferketten von Unternehmen zu automatisieren. Tezos hat im Jahr 2025 drei Protokoll-Upgrades durchgeführt. Das Quebec-Upgrade im Januar reduzierte die Blockerstellungszeit von zehn Sekunden auf acht Sekunden und verbesserte die Staking-Funktionen. Das Rio-Upgrade im Mai führte schnellere Netzwerkzyklen ein und vergab Belohnungen zur Unterstützung von Layer-2-Netzwerken. Das Seoul-Upgrade im September fügte native Multisig-Funktionen (Multi Signature) für institutionelle Nutzer hinzu und reduzierte die Anforderungen an die Netzwerkbandbreite.

5. Vaulta (ehemals EOSIO) Die EOSIO-Blockchain-Plattform wurde 2018 als Open-Source-Projekt gestartet. Sie war ursprünglich für die Entwicklung von dApps und Smart Contracts optimiert und verwendete einen komplexen Konsensmechanismus auf Basis von PoS. Die Plattform zeichnete sich durch schnelle Transaktionsverarbeitung, erweiterte Kontokontrollfunktionen und On-Chain-Governance für Abstimmungen über Netzwerkänderungen aus. Im März 2025 kündigte die EOS Network Foundation eine vollständige Umfirmierung in Vaulta an, was eine Umstellung von einer Allzweck-Blockchain auf Web3-Banking bedeutete. Die Umfirmierung wurde am 14. Mai 2025 offiziell abgeschlossen. Die Plattform behielt ihre zugrunde liegende Blockchain-Infrastruktur bei, verlagerte jedoch ihren Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen, darunter Vermögensverwaltung, private Zahlungen, Portfolioinvestitionen und Versicherungen. Es gibt auch eine Abspaltung der ursprünglichen EOSIO, bekannt als EOSIO-Taurus, die erstmals 2023 von der Kryptowährungsbörse Bullish veröffentlicht wurde. EOSIO-Taurus zeichnet sich durch hohe Verfügbarkeit mit automatischem Failover, Disaster-Recovery-Funktionen, Upgrades ohne Ausfallzeiten und verbesserten Debugging-Tools für die Entwicklung von Smart Contracts aus.

6. Stellar Stellar wurde im Juli 2014 von Jed McCaleb, Joyce Kim und David Mazières als Open-Source-Blockchain-Plattform ins Leben gerufen, um schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen. McCaleb war zuvor Mitbegründer der Ripple-Blockchain und der gescheiterten Krypto-Börse Mt. Gox. Die Plattform verwendete zunächst eine modifizierte Version des Ripple-Konsensalgorithmus, wechselte jedoch im November 2015 zum Stellar Consensus Protocol (SCP). SCP nutzt das Federated Byzantine Agreement, das es den Knoten ermöglicht, auszuwählen, welchen anderen Knoten sie vertrauen, anstatt sich auf Proof-of-Work- oder Proof-of-Stake-Mechanismen zu verlassen. Die native Kryptowährung von Stellar, Lumens (XLM), dient als Brückenwährung für grenzüberschreitende Transaktionen. Stellar verfügt über Sicherheitsmechanismen, um schlechte oder verdächtige Akteure bei Finanztransaktionen zu blockieren. Es wurde von mehreren Unternehmen für den internationalen Handel und den grenzüberschreitenden Geldwechsel übernommen. Beispiele für Anwendungen, die auf der Stellar-Blockchain basieren, sind MoneyGram für Geldtransfers, Circle für Zahlungen und Treasury-Infrastruktur sowie Flutterwave für die Integration der Zahlungsabwicklung in Unternehmensanwendungen. Die im März 2024 gestartete Smart-Contract-Plattform Soroban trägt dazu bei, die Entwicklung von Web 3.0- und DeFi-Anwendungen auf Stellar zu optimieren.

7. ConsenSys Quorum Quorum ist eine angepasste Version von Ethereum, die ursprünglich 2016 vom Finanzdienstleistungsunternehmen JPMorgan Chase entwickelt wurde. Im August 2020 erwarb ConsenSys Quorum von JPMorgan und benannte die Plattform in ConsenSys Quorum um. ConsenSys Quorum wurde als Fork von Go Ethereum (Geth) entwickelt und bietet zwei Ethereum-Clients: GoQuorum für genehmigungspflichtige Netzwerke und Hyperledger Besu, das öffentliche und genehmigungspflichtige Bereitstellungen unterstützt. Die Plattform verwendet den privaten Transaktionsmanager Tessera, um die Privatsphäre für Transaktionen und Smart Contracts zu gewährleisten. Im Gegensatz zum öffentlichen Ethereum unterstützt Quorum alternative Konsensmechanismen, die besser für den Einsatz in Unternehmen geeignet sind. Es nutzt die Kernfunktionen der Ethereum-Blockchain-Plattform und verpackt sie neu in eine gehärtete Umgebung, die für Banken geeignet ist. Es wurde optimiert, um Hochgeschwindigkeitstransaktionen zwischen Institutionen wie Banken und Versicherungsgesellschaften in einem privaten Netzwerk zu unterstützen. Consensys ist eine Partnerschaft mit Visa eingegangen, um eine Brücke zwischen den digitalen Währungen der Zentralbanken und den bestehenden Zahlungsnetzwerken zu schlagen und die Schaffung neuer Dienste zu erleichtern. Consensys hat auch mit Mastercard zusammengearbeitet, um Rollup-Mechanismen zu verbessern, die mehrere Transaktionen bündeln, um die Effizienz zu steigern. Quorum erweitert Ethereum außerdem um verschiedene Datenschutzverbesserungen, um die Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO und CCPA zu verbessern. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Ökosystem aus unterstützenden Tools und Diensten entwickelt, um den Wert von Quorum zu steigern. Infura ist eine Suite von Blockchain-APIs und Entwickler-Tools. MetaMask ist eine Kryptowährungs-Wallet und ein Gateway zu Blockchain-Apps für Endnutzer. Diligence unterstützt Smart-Contract-Audits und Sicherheitsdienste.

8. Polygon Polygon wurde ursprünglich 2017 als Matic Network gegründet und 2021 in Polygon umbenannt. Polygon verwendet einen modifizierten Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, bei dem Validatoren POL-Token (ehemals MATIC) einsetzen, um Transaktionen zu verarbeiten. Die Plattform verarbeitet Transaktionen über Sidechains, die parallel zu Ethereum laufen, und überträgt aus Sicherheitsgründen regelmäßig Checkpoints an das Ethereum-Mainnet. Die Plattform hat in Unternehmen breite Akzeptanz gefunden. Starbucks startete 2022 sein Treueprogramm Odyssey auf Polygon, mit dem Kunden NFTs verdienen und handeln können. Nike baute seine digitale Sammlerplattform SWOOSH auf Polygon auf. Reddit stellte seinen NFT-Avatar-Marktplatz im Netzwerk bereit und prägte Millionen von NFTs für Nutzer. Weitere wichtige Implementierungen sind die Teilnehmer des Accelerator-Programms von Disney, die Content Credentials von Adobe und die Instagram-NFT-Integration von Meta. Abbildung 2: Der Einsatz von Blockchain-Technologie kann verschiedene Geschäftsvorteile mit sich bringen.