Die 10 besten SaaS-Anwendungen für Unternehmen

Software as a Service (SaaS) ist ein beliebtes Cloud-Computing-Modell für die Bereitstellung von Anwendungen für Benutzer über das Internet.

Das SaaS-Modell stellt Unternehmen in der Regel Software über einen Drittanbieter zur Verfügung und deckt mehrere Geschäftsfunktionen ab. SaaS-Anwendungen werden beispielsweise für Vertriebsteams, Personalwesen (HR), Finanzen, Sicherheit und Projektmanagement entwickelt.

Obwohl es unzählige SaaS-Produkte auf dem Markt gibt, stellen wir hier 10 Beispiele für SaaS-Produkte vor, die häufig im Unternehmensumfeld eingesetzt werden.

1. Amazon QuickSight Art der Anwendung: Business Intelligence (BI) Die Cloud-Computing-Plattform Amazon Web Services (AWS) bietet eine Mischung aus Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und SaaS-Produkten, die Rechen-, Speicher-, Datenbankmanagement-, Sicherheits- und Analyseplattformen für Unternehmen und Softwareentwickler bereitstellen. Amazon QuickSight wurde 2015 eingeführt und ist ein Beispiel für ein AWS-SaaS-Produkt. Es handelt sich um einen maschinell lernfähigen BI-Dienst, der Daten in Diagramme, Tabellen und visuelle Dashboards umwandeln kann. Funktionen: kompatibel mit mehreren Datenquellen

eingebettete Dashboards und Programmierschnittstellen (APIs)

anpassbare Datenanalysen

Sicherheits-Tools für Unternehmen wie föderierte Benutzer, Verschlüsselung ruhender Daten und granulare Berechtigungen

Verfügbarkeit in mehreren Regionen und integrierte Redundanz Alternativen: Microsoft Power BI, Strategy One, Tableau Preisgestaltung: Amazon Quicksight wird pro Benutzer und nach Kapazität berechnet; weitere Informationen erhalten Sie bei AWS.

2. Asana Art der Anwendung: Projektmanagement Asana ist ein SaaS-Projekt- und Aufgabenmanagement-Tool, das die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern erleichtern soll. Es kann Arbeitsabläufe in verschiedenen Formaten anzeigen, darunter Checklisten, Zeitleisten und Kanban-Boards. Es ist hilfreich für Projektmanager und Teams in verschiedenen Branchen. Funktionen: Asana AI, das Arbeitsabläufe beschleunigt und die Arbeit skaliert

benutzerdefinierte Felder für Projekte und Portfolios

organisiert die Arbeit in gemeinsamen Projekten

weist Aufgaben und Unteraufgaben zu

wiederverwendbare Vorlagen

Zeitpläne für Aufgaben und Projekttermine Alternativen: Jira, monday.com, Trello Preisgestaltung: Asana bietet vier Preispläne an: Personal ist kostenlos, Starter, Advanced und Enterprise sind kostenpflichtig. Preise erfahren Sie auf der Website des Anbieters.

3. CrowdStrike Falcon Art der Anwendung: Cybersicherheit Die Cloud-Sicherheitsplattform CrowdStrike Falcon bietet Endpunktschutz, Bedrohungserkennung und Incident-Response-Services in einer Suite von Sicherheitsprodukten. Benutzer abonnieren die Plattform und wählen dann die benötigten Module und Lizenzen aus. Funktionen: Endpunkt-Erkennung und -Reaktion

Gerätesteuerung

Malware-Erkennung

MITRE ATT&CK-Mapping

Bedrohungssimulatoren

Verwaltung von Schwachstellen Alternativen: Microsoft Defender for Endpoint, SentinelOne, Trellix Endpoint Security Preisgestaltung: CrowdStrike bietet Falcon Go, Falcon Pro und Falcon Enterprise als kostenpflichtige Pläne an. Informationen zu den Preisen findet man bei CrowdStrike.

4. DataBricks Art der Anwendung: Datenanalyse DataBricks ist ein SaaS-Datenanalyse-Tool zum Erstellen, Teilen und Bereitstellen von Daten und Analysen auf Unternehmensniveau. Es basiert auf Apache Spark und ist ideal für mittlere bis große Unternehmen. Funktionen: kompatibel mit verschiedenen Datenquellen und -formaten

Unterstützung für Data Engineering und maschinelles Lernen

durchgängige Transparenz in Datenpipelines

Integration mit anderen Plattformen

Leistungsüberwachung mit Lakehouse Monitoring

Überwachung der Ressourcennutzung Alternativen: Amazon Redshift, Cloudera, Snowflake Preisgestaltung: Databricks bietet eine nutzungsabhängige Preisgestaltung; wenden Sie sich an das Unternehmen, um Preise zu erfahren.

5. DocuSign Art der Anwendung: eSignature DocuSign ist ein Cloud Tool für elektronische Signaturen zum sicheren Unterzeichnen, Versenden und Verwalten von Dokumenten. Es ist nützlich für Personal-, Rechts-, Vertriebs- und Beschaffungsteams oder alle, die ein rechtliches Dokument aus der Ferne unterzeichnen müssen. Funktionen: angepasste Signaturfelder

mehrere Schriftartenoptionen

Zusammenführen von Dateien

Konvertierung von PDF-Dateien

Vorlagen zur Optimierung des Versandprozesses Alternativen: Adobe Acrobat Sign, Dropbox Sign, PandaDoc Preisgestaltung: DocuSign bietet einen Personal-, Standard- und Business Pro-Tarif an. Zudem kann man ein erweitertes Abonnement abschließen. Preise findet man auf der Website des Anbieters.

6. Salesforce Slack Art der Anwendung: Teamkommunikation und Zusammenarbeit Slack von Salesforce wurde 2013 eingeführt und ist eine Messaging-Anwendung, mit der Teams innerhalb eines Unternehmens miteinander in Verbindung treten und zusammenarbeiten können. Slack-Benutzer können Nachrichten an beliebige Personen innerhalb oder außerhalb ihres Unternehmens senden und kommunizieren, um Projekte zu organisieren, asynchron zu arbeiten, auf Informationen zuzugreifen und Aktualisierungen auszutauschen. Funktionen: unterstützt administrative und nicht-administrative Rollen

Canvas-Vorlagen, bei denen es sich um vorgefertigte digitale Dokumente handelt

ermöglicht Direktnachrichten und Gruppenchats

unterstützt eDiscovery und Datenverlustprävention durch seine Discovery-API

Dateifreigabe

Integration mit anderen Apps

Organisierte Kanäle für Teams oder Projekte

native Slack-KI-Tools

Unterstützt Sprach- und Videoanrufe Alternativen: Microsoft Teams, Google Chat, Pebb Preisgestaltung: Slack bietet eine kostenlose Version an; die Versionen Pro, Business+ und Enterprise+ sind kostenpflichtig. Preise findet man auf der Slack-Website.

7. Salesforce CRM Art der Anwendung: Customer Relationship Management (CRM) Salesforce bietet mehrere SaaS-Produkte mit Schwerpunkt auf Customer Relationship Management (CRM) an. Die Software ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden besser zu verstehen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Salesforce CRM besteht aus Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, Commerce Cloud und CRM Analytics. Salesforce CRM wird nicht als einzelnes Produkt verkauft, sondern die Benutzer abonnieren jedes Tool einzeln nach Bedarf. Sales Cloud beispielsweise ist für Marketing-, Vertriebs-, IT-, Handels- und Kundendienstteams konzipiert. Funktionen: KI-gestützte Lead-Bewertung

Automatisierung von Workflows und Geschäftsprozessen

Überwachung zur Bewertung der Wirksamkeit von Marketingkampagnen

Pipeline- und Prognosemanagement

Verfolgung von Kundeninformationen und Interaktionen Alternativen: Microsoft Dynamics 365, Zendesk, Zoho CRM Preisgestaltung: Preise zur Starter und Pro Suite sowie zusätzlichen Tools und Addons findet man bei Salesforce.

8. Workday HCM Art der Anwendung: Personalverwaltung Workday ist ein Anbieter von Cloud-Software, der sich auf Anwendungen für das Personalmanagement und das Finanzmanagement spezialisiert hat. Workday HCM ist ein SaaS-Tool für das Personalmanagement, das eine Vielzahl von Funktionen in einem einzigen System vereint. Es unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Aufgaben wie Sozialleistungen, Talentmanagement, Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Vergütung, Personalplanung und Personalbeschaffung. Funktionen: Geschäftsprozess-Frameworks

Dashboards und Berichte

Integration mit anderen internen und externen Plattformen

maschinelle Lernfunktionen zur Personalisierung von Unternehmenserfahrungen

Benachrichtigungen und Warnmeldungen

Berichterstellung und Analysen Alternativen: Cornerstone OnDemand, Oracle Cloud HCM, SAP SuccessFactors Preisgestaltung: Preisinformationen erhalten Sie vom Vertrieb.

9. Zendesk Art der Anwendung: Kundendienst Zendesk ist ein SaaS-Tool für den Kunden-Support, das Unternehmen dabei unterstützt, Kundenservice-Interaktionen mithilfe von Wissensdatenbanken, Support-Tickets und Live-Chats zu verwalten. Funktionen: KI-gestützte Chat-Dienste

Analytik-Dashboards

Verfolgung von Kundenanfragen

Omnichannel-Support über E-Mail, Chat, Telefon und soziale Medien

organisierte Support-Tickets

Tools zur Workflow-Automatisierung Alternativen: HubSpot Service Hub, Salesforce Service Cloud, Zoho Desk Preisgestaltung: Zendesk bietet vier Preispläne an: Support Team, Suite Team, Suite Professional und Suite Enterprise. Die Preisinformationen findet man direkt bei Zendesk.

10. Zoom Meetings Art der Anwendung: Videokollaboration Zoom ist eine Videokonferenzanwendung, die für Remote- und Hybrid-Teams entwickelt wurde. Sie unterstützt Einzel- und Gruppenvideoanrufe. Funktionen: Hosting von Webinaren

High-Definition-Video- und Audio-Meetings

Echtzeit-Transkriptionen

Bildschirmfreigabe und Aufzeichnung. Alternativen: Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams Preisgestaltung: Zoom Basic ist kostenlos. Die Preise für die Versionen Pro und Business findet man auf der Website von Zoom.