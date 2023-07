Umstieg von Slack: Einblick in den Trend und die Kosten

Slack war für viele frühe Anwender das Tool der Wahl für die Team-Collaboration. Aber einige Unternehmen wollen die App jetzt zugunsten größerer, standardisierter Collaboration-Plattformen wie Microsoft Teams und Google Workspace ablösen. Auch wenn die Umstände in den Unternehmen unterschiedlich sind, kann es für CFOs schwierig sein, die Kosten für zwei Chat-Tools für ihr Unternehmen zu rechtfertigen, insbesondere im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld.

Doch auch wenn die Migration von Slack auf einer Kalkulationstabelle verlockend aussehen mag, steckt oft mehr dahinter. Versteckte Kosten, wie das Onboarding und die Replikation komplexer Arbeitsabläufe und Anpassungen, können eine scheinbar einfache Migration weitaus teurer machen, als die Unternehmensverantwortlichen zunächst annehmen.

Die Besorgnis über Slack wird zum Teil auch durch die finanziellen Schwierigkeiten von Salesforce Inc. genährt, das den Anbieter 2021 für 27,7 Milliarden Dollar übernommen hat. Angesichts der jüngsten Entlassungen bei Salesforce und der Abwanderung von Slack-Führungskräften kann man Slack-Kunden verstehen, wenn sie sich bezüglich der zukünftigen Ausrichtung von Slack unsicher fühlen. Sinkende Margen bei Salesforce und längere Verkaufszyklen in Unternehmen könnten auch zu radikalen Preisänderungen führen.

Entlassungen in der IT-Branche haben in letzter Zeit die Schlagzeilen beherrscht, zusammen mit Berichten von Unternehmen, die bei den Vergünstigungen und Leistungen für die verbliebenen Mitarbeiter Abstriche machen. Die Unternehmen nehmen auch ihre SaaS -Abonnements genauer unter die Lupe, wobei Slack zu den Diensten gehört, die auf dem Prüfstand des Budgets stehen.

Integrationen sind zwar eine Superkraft von Slack, aber sie sind mit einem gewissen Verwaltungs- und Sicherheitsaufwand verbunden, der die Möglichkeiten von IT-Betriebs- und -Sicherheitsteams übersteigen könnte, die sich auf knappere Budgets einstellen müssen. Darüber hinaus ist das Huddles -Videoangebot von Slack in Bezug auf die Funktionen nicht so konkurrenzfähig wie die Videooptionen von Microsoft Teams und Google Meet. Infolgedessen könnte die All-in-One-Natur dieser Slack-Alternativen für Unternehmen, die Collaboration-Software evaluieren, überzeugender sein.

Ein konstruktives Gespräch über die Abkehr von Slack bewegt sich zwischen dem Verständnis für die Auswirkungen der Technologie sowie der Arbeitsabläufe und der Notwendigkeit, die IT-Ausgaben zu senken. IT- und Finanzverantwortliche müssen sich für diese Diskussionen an einen Tisch setzen.

Anpassungen und Integrationen wiederherstellen

Slack ist wie jedes andere IT-System mit versteckten Kosten verbunden, insbesondere wenn Ihre Abteilung und Ihre Projektteams Slack-Integrationen und benutzerdefinierte Workflows ausgiebig nutzen. Wenn Sie Slack zugunsten einer Alternative aufgeben, muss Ihr Unternehmen die Kosten für den Wiederaufbau dieser Integrationen und benutzerdefinierten Arbeitsabläufe auf Ihrer neuen Chat-Plattform berücksichtigen. Bedenken Sie Folgendes.

Neu aufbauen Nicht neu aufbauen Replizieren der Anpassungen und Integrationen nicht immer möglich Potenzielle Wiedereinführung menschlicher Fehler durch die manuellen Prozesse, die durch die Anpassungen beseitigt werden sollten Neue Kosten und zusätzlicher Zeitaufwand für die Integration von SaaS und anderen Backend-Systemen in Ihr neues Chat-System Verlangsamung der Arbeit aufgrund von Produktivitätsverlusten, die sich nachteilig auf den Zeitplan des Projekts auswirken Neugestaltung oder Überarbeitung bereits etablierter Arbeitsabläufe Unterbrechung etablierter Arbeitsabläufe Gelegenheit, bestehende Anpassungen und Integrationen zu überprüfen und zu perfektionieren

Die Umschulung der Mitarbeiter ist eine weitere Überlegung. Als es noch ein unabhängiges Unternehmen war, hat Slack mit Integrationen in andere Apps, Anpassungsoptionen und seinen mobilen Apps viele kluge Schachzüge gemacht. Das machte Slack bei den Mitarbeitern von Startups beliebt. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter auf Teams oder Meet migrieren, müssen Sie sie auf eine neue Plattform umstellen, was zeitaufwendig und teuer sein kann. In der Zwischenzeit kann es zu einem Produktivitätseinbruch kommen, während sich die Mitarbeiter an die neue Software gewöhnen.