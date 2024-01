Den Disaster-Recovery-Plan um spezifische Szenarien erweitern

Elektromagnetische Impulse (Englisch: Electromagnetic Pulses, kurz EMP) sind nicht so häufig wie andere Naturkatastrophen, über die sich IT-Abteilungen Gedanken machen. Bei ausreichender Intensität können die Auswirkungen jedoch katastrophal sein.

EMPs können durch Naturereignisse wie Sonneneruptionen oder Blitzeinschläge ausgelöst werden. Sie können auch vom Menschen verursacht werden, in Form von EMP-Waffen oder außergewöhnlich starken Überspannungen in Stromleitungen.

BC/DR-Teams (Business Continuity und Disaster Recovery) konzentrieren sich heute auf häufigere Bedrohungen wie Ransomware oder Naturkatastrophen wie Überflutungen oder Erdbeben. Aus Gründen der Vorsicht sollten sich Unternehmen jedoch auch Gedanken darüber machen, wie sich EMPs auf ihre Organisation auswirken könnten und welche Anstrengungen BC/DR-Teams unternehmen sollten, um sich auf ein solches Ereignis vorzubereiten.

Was ist bei einem EMP-Ereignis betroffen?

Ein EMP ist ein signifikanter Anstieg der elektromagnetischen Energie, der zum Beispiel durch eine ungewöhnlich große Sonneneruption verursacht wird, die gewaltige elektromagnetische Energiestöße auf die Erde schickt. Eine andere natürliche Ursache können Blitze beziehungsweise Gewitter mit Blitzen sein.

In den meisten Fällen schirmen der Van-Allen-Gürtel und andere Elemente in der Atmosphäre die Erde vor den Auswirkungen einer Sonnenexplosion ab. In seltenen Fällen ist die Intensität der Sonneneruption jedoch so stark, dass die Atmosphäre den Planeten nicht vollständig abschirmen kann, so dass Schäden an allen Geräten, die mit Elektrizität arbeiten, sehr wahrscheinlich sind.

Bei einem schwerwiegenden EMP-Ereignis können viele verschiedene Arten von Systemen betroffen sein:

Überwachungs-, Steuerungs- und Datenerfassungssysteme (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA).Eine Unterbrechung dieser Systeme kann viele kritische Infrastruktursysteme wie die Strom- und Wasserversorgung ernsthaft stören, die SCADA-Systeme zur Überwachung ihres Betriebs, zur Bereitstellung von Daten für Systemmanager über die Gesamtleistung und zur Ermittlung von Anomalien, die behoben werden müssen, einsetzen. Bei einem plötzlichen Ausfall solcher Systeme wäre es unmöglich zu wissen, ob kritische Infrastruktursysteme gestört sind und was die Ursache der Störung ist.

Systeme zur Erzeugung von elektrischer Energie. Stromerzeugungsunternehmen gibt es überall und sie sind über ein Netz von Systemen miteinander verbunden. Diese Systeme überwachen ständig den Energieverbrauch und können das Netz der Stromverteilungssysteme ändern, wenn zusätzlicher Strom benötigt wird. Dies kann durch einen schweren Sturm, einen Tornado, einen Hurrikan oder ein Erdbeben geschehen, das die Stromversorgungsinfrastruktur beschädigt. Ein EMP hat das Potenzial, Stromerzeugungssysteme und ihre Verteilungsinfrastrukturen vollständig auszuschalten, was bedeutet, dass der Strom plötzlich weg wäre.

Telekommunikationsinfrastrukturen. Wenn das Internet plötzlich ausfällt, würde die ganze Welt zum Stillstand kommen. Die drahtlose Kommunikation, ebenfalls ein wichtiges menschliches Bedürfnis, würde ohne Strom zum Betrieb der Netze, der Vermittlungsinfrastruktur, der Sendemasten und anderer Infrastruktur nicht mehr existieren. Die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, würde unabhängig von der Technologie unmittelbar nach einem großen EMP-Ereignis aufhören. Satelliten in der Erdumlaufbahn - von denen viele zur Kommunikation, Positionsbestimmung und Landesverteidigung eingesetzt werden - könnten außer Betrieb gesetzt werden, was zu ernsthaften Problemen für die Verteidigungsfähigkeit einer Nation führen würde.

Banken und Finanzen. Wenn man bedenkt, wie sehr die globalen Finanzsysteme und -netze von Technologie und elektrischer Energie abhängen, würde der Verlust dieser Elemente die weltweiten Finanzsysteme und Unternehmen lahmlegen.

Erdöl und Erdgas. Systeme, die nach Erdöl und Erdgas graben, sowie die vielen Raffinerien, die diese natürlichen Ressourcen verarbeiten - und die Vertriebsinfrastruktur, die die Endprodukte wie Benzin, Dieselkraftstoff und Erdgas liefert - würden stillstehen.

Verkehrsinfrastrukturen. Ohne elektrische Energie und Produkte auf der Basis fossiler Brennstoffe würden Züge und Schiffe nicht mehr fahren, Kraftfahrzeuge aller Art würden nicht mehr fahren, und jede andere Komponente der Verkehrsinfrastruktur würde stillstehen.

Lebensmittel- und Wasserinfrastrukturen. Ein EMP-Stromausfall würde die Wasseraufbereitungs- und -verteilungssysteme lahmlegen, so dass Unternehmen und Bürger nicht mehr mit Wasser versorgt werden könnten. Das Gleiche gilt für die Infrastrukturen zur Verarbeitung und Verteilung von Lebensmitteln, die von elektrischer Energie abhängig sind. Die Lebensmittelvorräte würden langsam schwinden, ohne dass die Lieferkette greifen und neue Vorräte verfügbar machen könnte.

Notdienste. Diese kritischen Organisationen sind von vielen der zuvor beschriebenen Infrastrukturelemente abhängig und wären praktisch unbrauchbar, abgesehen von Notfallteams, die noch vorhandene medizinische Geräte und Notfallausrüstungen verwenden können, die keinen Strom benötigen.

Was sind die Folgen?

Bei einem EMP-Ereignis, insbesondere bei einem, das weitreichende zerstörerische Auswirkungen auf kritische Infrastrukturen hat, wird die Frage der IT-Katastrophenhilfe weitgehend überflüssig. Es wäre wichtiger, dass die Menschen - sowohl Angestellte als auch Privatpersonen - in Sicherheit sind, da die Technologie in ihrer jetzigen Form möglicherweise über einen längeren Zeitraum nicht wiederhergestellt werden kann.

Die Auswirkungen eines großen EMP könnten schnell und tödlich sein und alle Arten von elektronischen Systemen außer Betrieb setzen. Kraftfahrzeuge, der Schienenverkehr und der Flugverkehr würden nicht funktionstüchtig sein. In der Luft befindliche Flugzeuge würden ihre Flugfähigkeit verlieren, so dass Abstürze und Todesopfer die Konsequenz sein könnten. Das Verschwinden der Beleuchtung könnte die Evakuierung von unter- und oberirdischen Verkehrssystemen sehr schwierig machen. Auch die Evakuierung von Mitarbeitern wäre schwierig, da die Notbeleuchtungssysteme, die in den Treppenhäusern für Evakuierungen eingesetzt werden, nicht mehr funktionieren würden.

Selbst Mitarbeiter, die aus der Ferne arbeiten, könnten betroffen sein, wenn der EMP ein ausreichend großes Gebiet abdeckt. Ein Stromausfall, der Verlust des Internets und der Ausfall der Kommunikationsnetze würde die Mitarbeiter sofort von der Arbeit abschneiden. Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung sowie fast allen anderen wäre nicht mehr möglich.