NAS Mirror Backups: Kosten, Hardware, Herausforderungen

Ein NAS Mirror Backup, auch als Spiegelung eines NAS-Backups bekannt, ist eine unkomplizierte und wirkungsvolle Methode zur Synchronisation zweier NAS-Geräte. Diese Technik gewährleistet, dass beide Geräte identische Kopien der Daten enthalten. Wie bei allen Sicherungstechniken bringt auch diese Art der NAS-Sicherung sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich.

Der Hauptvorteil bei der Erstellung eines NAS-Spiegels liegt darin, dass das sekundäre NAS-Gerät eine exakte Kopie des primären Geräts darstellt. Im Falle eines Ausfalls der primären Network-Attached-Storage-Appliance kann die sekundäre NAS-Appliance umgehend als Ersatz dienen, ohne dass eine herkömmliche Backup-Wiederherstellung notwendig wird. Somit bietet die NAS-Spiegelung Unternehmen eine effektive Möglichkeit, ihre Daten vor Hardwareausfällen zu schützen.

Allerdings weist die NAS-Spiegelung auch einige Einschränkungen auf, da ihr bestimmte Schutzfunktionen fehlen, die mit anderen Arten der Datensicherung einhergehen. Aufgrund dieser Limitierungen sind Unternehmen in der Regel gezwungen, die NAS-Spiegelung in Kombination mit anderen Schutzmechanismen einzusetzen. Zu diesen ergänzenden Maßnahmen gehören beispielsweise Snapshots oder zusätzliche Point-in-Time-Backups, um einen umfassenden Datenschutz zu gewährleisten.

Der andere Ansatz umfasst die Nutzung der Replikationsfunktionen, die in einen Hypervisor eingebaut sind. Verwenden Sie ein primäres NAS, das mehrere virtuelle Festplatten enthält und über die Hyper-V -Replikationsfunktion verfügt, um diese virtuellen Festplatten auf ein sekundäres NAS-Gerät zu replizieren. Dieser Ansatz zählt zwar nicht als NAS-Spiegelung im wahrsten Sinne des Wortes, führt aber dennoch zu zwei NAS-Geräten mit identischem Inhalt.

Einer der größten Nachteile eines NAS-Spiegel-Backups sind die Kosten. Um ein NAS-Spiegel-Backup durchzuführen, benötigt ein Unternehmen zwei NAS-Appliances, die mit identischen Firmware -Versionen laufen und mit ähnlichen Festplatten ausgestattet sind. All diese Hardware ist mit Kosten verbunden, insbesondere wenn NAS-Spiegelungen typischerweise keine Komprimierung oder andere Datenreduzierungstechniken unterstützen. Je nachdem, wie die Sicherung durchgeführt wird, benötigen Administratoren möglicherweise zusätzliche Software. Einige Network-Attached-Storage-Appliances unterstützen die NAS-Spiegelung von Haus aus, andere wiederum erfordern den Einsatz von Software von Drittanbietern.

Einschränkungen für die Data Protection erkennen

Ein weiterer potenzieller Nachteil von NAS-Spiegel-Backups ist, dass die NAS-Spiegelung an sich nur begrenzten Schutz für die Daten eines Unternehmens bietet. In der Tat gibt es zwei inhärente Einschränkungen für die Data Protection.

Die erste Einschränkung liegt in der Häufigkeit, mit der Backups erstellt werden – dem Recovery Point Objective (RPO). Einige der NAS-Appliances, die NAS-Spiegelung nativ auf Hardwareebene ermöglichen, verwenden synchrone Datenreplikation und schreiben Daten nahezu gleichzeitig auf beide Appliances. Wenn die Replikation jedoch auf Softwareebene gehandhabt wird, erfolgt sie normalerweise asynchron. Das bedeutet, dass es eine Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem Daten auf die primäre NAS-Appliance geschrieben werden, und dem Zeitpunkt, an dem die Daten auf die sekundäre Appliance geschrieben werden, gibt.

Die Synchronisierungshäufigkeit jeder Organisation wird je nach Methode unterschiedlich sein. Administratoren müssen die Datenmenge berücksichtigen, die bei einem asynchronen Replikationsprozess verloren gehen könnte.

Die andere Einschränkung für die Data Protection mit NAS-Spiegelungen besteht darin, dass jede Änderung, die eine Organisation an den Daten auf einem primären NAS vornimmt, auf das sekundäre Gerät repliziert wird. Wenn ein Benutzer versehentlich eine Datei löscht oder wenn die Organisation aufgrund einer Ransomware-Infektion eine Dateiverschlüsselung erleidet, werden diese Änderungen auf das sekundäre NAS-Gerät geschrieben.

Mit anderen Worten: Die NAS-Spiegelung kann nur dann als Ersatz für ein traditionelles Backup angesehen werden, wenn die Spiegelungsmethode auch eine Art Point-in-Time-Wiederherstellungsmechanismus bietet. Einige NAS-Appliances ermöglichen es Administratoren, automatisch periodische Snapshots zu erstellen, mit denen sie den Inhalt der Appliance bei Bedarf auf einen früheren Zustand zurücksetzen können. Eine weitere gängige Lösung ist die Durchführung eines traditionellen Backups des Inhalts der sekundären Network-Attached-Storage-Appliance.