Die Vor- und Nachteile von NAS-Storage im Kurzüberblick

Um NAS zu skalieren, müssen Unternehmen weitere Laufwerke zu NAS-Systemen oder Dateiservern hinzufügen, was die NAS-Verwaltung komplexer machen und zusätzliche Kosten verursachen kann. NAS kann zwar eine gute Option für die gemeinsame Dateispeicherung mit einer kleinen Anzahl von Benutzern sein, lässt sich aber nur schwer auf ein hohes Niveau skalieren.

Es kann zu Überlastungen und Verzögerungen oder zu Interferenzen mit anderem Datenverkehr im LAN kommen. NAS ist im Allgemeinen nicht so leistungsfähig wie SAN in großem Maßstab, und ein höherer Datenverkehr kann zu Latenzzeiten führen.

Unternehmen können Hochgeschwindigkeitsnetzwerke verwenden, um Leistungsverluste mit NAS auszugleichen, aber in Umgebungen mit hohem Transaktionsaufkommen ist NAS in der Regel nicht so leistungsfähig wie SAN oder DAS.