Das Wichtigste zum BYOS-Modell von Red Hat für RHEL

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Pay-As-You-Go-Abonnementoptionen rapide erhöht. Aber RHEL-Kunden (Red Hat Enterprise Linux) haben noch eine weitere Option für den Betrieb des Betriebssystems in der Cloud: Bring Your Own Subscription (BYOS).

In einer Breakout-Session während des Red Hat Summit 2023 diskutierten Red Hat-Manager über Möglichkeiten, wie Unternehmen RHEL in der Cloud nutzen können, und über einige seiner Funktionen. Principal Product Manager Bronce McClain sagte während der Sitzung, dass Bring Your Own Subscription in etwa das ist, woran die traditionellen Kunden gewöhnt sind, und dass Unternehmen mit RHEL-Abonnements BYOS gegenüber Pay As You Go (PAYG) nutzen können.

Sowohl BYOS als auch PAYG ermöglichen es den Kunden, RHEL in einer Public Cloud zu nutzen, aber es gibt einige Unterschiede in der Funktionsweise und den Funktionen, die sie bieten.

Was ist BYOS? BYOS ist ein Abonnementmodell, das es Unternehmen ermöglicht, ihre vorhandenen Lizenzen für Software bei anderen Partneranbietern zu nutzen. Anstatt Lizenzen über den Cloud-Anbieter zu beziehen, können Unternehmen Lizenzen direkt von Anbietern erwerben und diese Dienste auf anderen Plattformen nutzen. Unternehmen mit bestehenden RHEL-Abonnements, die über Red Hat erworben wurden, können bestimmte RHEL-Produkte auf Clouds ausführen, die als Cloud- und Service-Anbieter zertifiziert sind. Red Hat arbeitet mit vielen der Public Clouds zusammen, darunter AWS, Google Cloud und Microsoft Azure. Auch SUSE bietet ähnliche Funktionen. Administratoren können BYOS nutzen, um den Zugang zum RHEL-Support direkt von Red Hat zu erhalten, wenn sie RHEL in einer Public Cloud betreiben. Viele aktuelle Red-Hat-Kunden verwenden das BYOS-Modell. Sie erwerben die Lizenz und können das Betriebssystem dahin verschieben, wo sie es ausführen möchten. Das bedeutet, dass sie die Lizenzgebühr nicht an den Cloud Service Provider entrichten müssen und bei einem Umzug auf eine andere Cloud keine zusätzlichen Kosten für RHEL anfallen. Organisationen, die Public Clouds nutzen, machen häufig von Ausgabenprogrammen Gebrauch, bei denen sie einen bestimmten Geldbetrag für Public-Cloud-Produkte bereitstellen, um Rabatte zu erhalten. Unternehmen können ihre Ausgaben für RHEL auf das Programm ihres Anbieters anrechnen lassen, wenn sie RHEL über den Cloud-Anbieter und das PAYG-Modell erwerben. Wenn sie sich für BYOS entscheiden, können sie die Ausgaben auf das Red-Hat-Hybridprogramm anrechnen lassen und nicht auf das des Cloud-Anbieters, da sie von Red Hat in Rechnung gestellt werden. Anwender, die das BYOS-Modell nutzen möchten, können ihre Red-Hat-Abonnements über Red Hat Cloud Accessaktivieren, um sie in Public Clouds zu nutzen.

Unterschiede zwischen PAYG und BYOS für RHEL Organisationen, die RHEL in der Cloud über Red Hat Cloud Access statt auf Abruf über einen Cloud-Anbieter ausführen, können die gleichen Aufgaben wie die Bereitstellung von Images durchführen. Laut Red-Hat-Dokumentation gibt es einige Unterschiede in der Art und Weise, wie die beiden Abonnementmodelle abgerechnet werden, wie man auf den Support zugreift und wie man Images erstellt. Abonnementmodell PAYG über den Cloud Service Provider BYOS über Red Hat Cloud Access Zahlungen und Abonnementgebühren Die Zahlungen gehen an den Cloud-Anbieter für Rechen- und Arbeitsspeicherressourcen sowie für das RHEL-Abonnement. Die Zahlungen gehen an den Cloud-Anbieter für Rechen- und Speicherressourcen. Die Zahlungen gehen an Red Hat für das RHEL-Abonnement. Support Der Cloud Provider ist die erste Ebene des Supports, mit einem Eskalationspfad zu Red Hat für kompliziertere Fehlerbehebungen. Support für RHEL kommt direkt von Red Hat. Images. Images sind für Workloads aus dem Repository des Anbieters verfügbar, müssen aber möglicherweise angepasst werden. Kunden können Images in das Repository des Cloud-Anbieters hochladen oder ein von Red Hat und dem Anbieter entwickeltes Image verwenden. Cloud-VMs können von einem benutzerdefinierten oder Golden Image bereitgestellt werden.