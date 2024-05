CLI für Microsoft 365: Per Befehlzeile steuern und verwalten

Für Administratoren, die mit Azure- und Microsoft-365-Diensten arbeiten, gibt es keinen Mangel an Verwaltungsoptionen.

Sie werden unweigerlich anfangen, Skripte zu schreiben, um Konfigurationen zu verwalten oder regelmäßige Aufgaben mit diesen Produkten zu automatisieren. Die Flexibilität, die diese Dienste für die Skripterstellung bieten, ist ein großer Anreiz, aber welche Skriptsprache verwenden Sie? Sollen es die standardmäßigen PowerShell-Module, Graph PowerShell SDK, REST-APIs, Azure CLI, CLI für Microsoft 365 – früher Office 365 CLI – oder sogar Microsoft Graph sein? Die CLI für Microsoft 365 hat bestimmte Vorteile, wie zum Beispiel Interaktion und Flexibilität, was sie zu einer attraktiven Option für vielbeschäftigte IT-Mitarbeiter macht.

So beginnen Sie mit der Verwendung der CLI für Microsoft 365

Um die CLI für Microsoft 365 zu verwenden, installieren Sie Node.js und dann die CLI.

Microsoft hat die CLI für Microsoft 365 mit Node.js Version 6 getestet, empfiehlt aber die Verwendung der neuesten Long-Term-Support-Version (LTS). Wenn Sie Docker-Container einsetzen, können Sie auch ein Docker Image verwenden.

Als nächstes starten Sie Node.js mit einer Konsole, zum Beispiel Windows Terminal, und verwenden den Befehl npm, um die CLI für Microsoft 365 zu installieren.

Nach der Installation führen Sie m365 version aus, um die aktuell installierte Version zu sehen und um festzustellen, ob CLI für Microsoft 365 funktioniert.

Verbinden Sie sich anschließend mit Microsoft 365. Die CLI für Microsoft 365 unterstützt mehrere Authentifizierungsmethoden, darunter Gerätecodefluss, Benutzernamen und Kennwort, Zertifikat, Geheimnisse und Standard-Browser-Authentifizierung. Der Standard-Authentifizierungsfluss verwendet den Geräteansatz. Um sich auf diese Weise zu authentifizieren, geben Sie m365 login ein und schließen dann den Geräteablauf ab.

Nachdem Sie den Authentifizierungsprozess durchlaufen haben, können Sie Befehle zur Verwaltung von Microsoft-365-Diensten und Microsoft Entra ID; früher Azure Active Directory genannt, ausführen.

Um zum Beispiel alle Benutzer im Microsoft-Entra-ID-Tenant aufzulisten, können Sie Folgendes eingeben:

# User list output in the default JSON format m365 aad user list --output text

# User list output as TEXT m365 aad user list --output csv

# User list output as MARKDOWN m365 aad user list --output md

# User list output as CSV, displaying only 'DisplayName' and 'Mail' fields m365 aad user list --properties "displayName,mail" --output csv

# User list output as TEXT, where the 'DisplayName' starts with 'Adele' m365 aad user list --displayName Adele --output csv

Alle Befehle in CLI für Microsoft 365 beginnen mit m365, gefolgt von den Root-Objektdiensten, wie teams und spo. Dann fügen Sie das spezifische Objekt hinzu, zum Beispiel team, file (Datei) und task (Aufgabe). Sie fügen dann Aktionen wie add (hinzufügen), get (bekommen), list (auflisten), remove (entfernen) oder set (einstellen) hinzu.

Einige weitere Beispiele sind die folgenden:

# Retrieve all planner tasks m365 planner task list

# Execute the active user detail report for the tenant m365 tenant report activeuserdetail

# Add a content type m365 spo contenttype add \ --webUrl https://domain.sharepoint.com/sites/site \ --name 'Content Type' –id 0x01007926A26D295BA842B947286090B7F67E \ --group 'Content Type Group'

# Rename a SharePoint Online site m365 spo site rename \ --url https://domain.sharepoint.com/oldsite \ --newUrl https://domain.sharepoint.com/newsite

# Apply a theme to a SharePoint Online site m365 spo theme apply \ --name Theme \ --webUrl https://domain.sharepoint.com/sites/site \ --sharePointTheme