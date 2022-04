Analysestrategien für SAP ERP Central Component entwickeln

Die Unternehmensanalyse hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, da verbesserte Rechenleistung und Softwareinnovation mit einer Explosion neuer Daten von Mobilgeräten, IoT-Sensoren, mit der Cloud verbundenen Handelspartnern und anderen Quellen zusammenfielen. Anwender von SAP ERP Central Component (ECC), die sich entschieden haben, bei der Software zu bleiben, können die Vorteile der Analysefunktionen weiterhin nutzen.

Analytics kann Unternehmen auf vielfältige Weise zugutekommen. Fortschrittliche Analysen helfen Unternehmen bei der Feinabstimmung ihrer Lieferketten, indem sie die Leistung von Lieferanten quantifizieren, veraltete Bestände identifizieren und die Lieferwege optimieren.

Produktionsleiter erhalten über Dashboards einen Überblick über die Gesamteffizienz der Anlagen. Produktmanager erhalten ein besseres Verständnis der Verbraucherstimmung und des Kaufverhaltens und entdecken dabei möglicherweise neue Geschäftsmöglichkeiten.

Unternehmensleiter wissen jedoch oft nicht, wo sie anfangen sollen. Im Folgenden finden Sie die Schritte, die Unternehmensleiter verfolgen sollten, um eine Analysestrategie zu entwickeln und dabei SAP ECC zu nutzen.

1. Geschäftsziele definieren

Führungskräfte sollten mit dem großen Ganzen beginnen und eine Vision für das gewünschte Ergebnis entwickeln. Diese Vision wird sich im Laufe der Zeit ändern, aber sie wird als Leitfaden für viele kurzfristige Entscheidungen dienen.

Wer sind die Geschäftsanwender des Unternehmens, und was ist für sie am wichtigsten? Welche Systeme enthalten die wertvollsten Daten, abgesehen vom ERP-System? Welche Erkenntnisse kann das Unternehmen aus diesen Informationen ziehen? Sollte sich das Unternehmen auf die Effizienz der Lieferkette, den Einblick in die Kunden, die Produktionsabläufe oder die Marketingeffizienz konzentrieren? Gibt es einen oder zwei Unternehmensbereiche, in denen Analysen einen besonders großen Einfluss haben?

Die Antworten auf diese Fragen können den Verantwortlichen unterstützen, einige spezifische Anwendungsfälle für eine ECC-Analysestrategie zu definieren.