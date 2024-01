Wie man robuste Geräte im Unternehmen verwaltet

In dem Maße, in dem Mainstream-Anbieter von Endbenutzer-Computern wie Dell oder Samsung robuste Geräte (rugged Device) mit Android- und Windows-Betriebssystemen auf den Markt bringen, wird deren Unterstützung zu einem weiteren Bestandteil der Gesamtstrategie für die Verwaltung von Endgeräten in einem Unternehmen.

Viele Unternehmen in Branchen wie Versorgungsunternehmen, industrielle Fertigung, Außendienst, Transport, Lieferdienste, Gesundheitswesen und Behörden setzen robuste Geräte ein. In der Vergangenheit liefen auf robusten Geräten andere Betriebssysteme als auf der übrigen Endgeräteflotte eines Unternehmens. Doch selbst Einzweckgeräte, wie robuste Scanner, sind jetzt mit Android verfügbar.

Als IT-Administrator benötigen Sie einen schlüssigen Plan, um sicherzustellen, dass alle robusten Geräte, unabhängig vom Betriebssystem, in Ihrem Bestand erfasst sind und von den Administratoren verwaltet werden können.

Bewerten Sie Ihren Bestand an mobilen Geräten

Wenn Ihr Unternehmen bereits über eine Unified-Endpoint-Management-Plattform (UEM) und eine Strategie für mobile Geräte verfügt, haben Sie bereits einen Bestand, die Ihr IT-Team derzeit unterstützt.

Angenommen, Sie verfügen nicht über UEM und eine Strategie für mobile Geräte. In diesem Fall ist es an der Zeit, von Hand ein vollständiges Inventar der mobilen Geräte zu erstellen, das alle unternehmenseigenen Geräte umfasst, wobei die robusten Geräte eine eigene Kategorie bilden. Ihr Inventar sollte auch das entsprechende Betriebssystem für jedes Gerät enthalten. Machen Sie eine Liste der folgenden Angaben zu den robusten mobilen Geräten in Ihrem Unternehmen:

Welchen Zweck erfüllt das robuste Gerät in Ihrem Unternehmen?

Welches Betriebssystem und welche Anwendungen laufen auf dem robusten Gerät?

Wie viel kostet das robuste Gerät das Unternehmen?

Nutzen Sie diese Zeit, um herauszufinden, welche Spezialgeräte sich in Ihren Geschäftsbereichen verstecken könnten, die nicht unter aktiver Geräteverwaltung stehen.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme Ihrer mobilen Geräte bestimmen die Wahl Ihres UEM. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass Ihr Unternehmen neue robuste Android-Tablets und -Smartphones für Ihre Außendienstmitarbeiter bereitstellt. Ihre Mitarbeiter im Back-Office verwenden jedoch iOS-Geräte. Ihre UEM-Strategie sollte sich an Sicherheit und Compliance orientieren, nicht an Bequemlichkeit. Daher ist es genauso wichtig, die Sicherheit und das Management von robusten Geräten zu verbessern wie den Rest Ihrer Geräteflotte.

Nehmen wir an, Sie haben noch ein paar alte Spezialgeräte im Bestand. In diesem Fall ist es an der Zeit, diese Geräte auszumustern und durch neue robuste Geräte zu ersetzen, auf denen ein kommerzielles mobiles Betriebssystem läuft. Das Beibehalten von robusten Geräten mit veralteten Betriebssystemen wie Windows Mobile birgt zu viele Sicherheitsrisiken, als dass es für die meisten Unternehmen heute noch praktikabel wäre. Hinzu kommt die Tatsache, dass SaaS heute im Außendienst und in anderen Branchen wie der Logistik und dem Gesundheitswesen dominiert, wo robuste Geräte am häufigsten eingesetzt werden. SaaS, das auf Altsystemen läuft, ist kein praktikabler Plan.

Angenommen, Ihr Unternehmen betreibt bereits eine UEM-Plattform, die Android, iOS und Windows unterstützt. In diesem Fall ist Ihre Entscheidung bereits getroffen und Sie erweitern Ihre mobile Strategie nur noch auf robuste Geräte mit denselben Betriebssystemen.

Ein weiteres Szenario, das Sie in Betracht ziehen können, ist die Implementierung eines separaten UEM-Systems zur Verwaltung Ihrer robusten Geräte. Es kann jedoch schwierig sein, diesen Ansatz zu rechtfertigen, wenn Sie Geräte in einem Unternehmen mit knappem Budget verwalten. Eine Möglichkeit, diese Herausforderungen zu umgehen, besteht darin, die UEM-Kosten in die Gesamtkosten für die Bereitstellung Ihrer robusten Geräte einzubeziehen.