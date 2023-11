Ist die Android-Fragmentierung immer noch ein IT-Problem?

Die Fragmentierung von Android ist nach wie vor eine Herausforderung für IT-Teams, aber es gibt jetzt Tools, mit denen sich das Problem umgehen lässt.

Bei der Bereitstellung und Verwaltung von mobilen Geräten im Unternehmen müssen Unternehmen das Betriebssystem des Geräts sorgfältig berücksichtigen. Laut StatCounter ist Android mit einem Marktanteil von etwa 70 Prozent das weltweit beliebteste mobile Betriebssystem. Trotz der überwältigenden Beliebtheit von Android betrachten IT-Teams in Unternehmen Geräte mit diesem Betriebssystem häufig als Sicherheitsrisiko. Die Fragmentierung im Android-Ökosystem ist häufig der Grund für diese Bedenken.

Der Begriff Android-Fragmentierung bezieht sich auf mehrere verschiedene Geräte, auf denen unterschiedliche Versionen des Android-Betriebssystems laufen. Android ist Open Source, das heißt, jeder kann den Quellcode verwenden und verändern. Das Betriebssystem läuft außerdem auf einer Vielzahl von Geräten. Infolgedessen ist Android sehr leicht verfügbar und flexibel, aber es kann die IT-Abteilung mit Unstimmigkeiten bei der Entwicklung, Verwaltung und Sicherheit konfrontieren. Dadurch wird es auch schwieriger, Datenschutz und Compliance auf Android-Geräten im Unternehmen zu gewährleisten.

Google hat in den letzten Jahren einige Anstrengungen unternommen, um das Problem zu lösen, aber die Fragmentierung ist mit einigen grundlegenden Aspekten von Android verbunden. IT-Teams sollten sich darüber im Klaren sein, wie sich das Problem verändert hat und wie es durch eine angemessene Verwaltung entschärft werden kann.

Die Open-Source-Wurzeln von Android ermöglichen es Unternehmen außerdem, ihre Plattform an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Die nationale Sicherheitsbehörde der USA (NSA) hat beispielsweise eine eigene Version von Android entwickelt, um ihre strengen Sicherheitsstandards zu erfüllen, und das Betriebssystem auf den Geräten ihrer Organisation installiert.

Android unterstützt spezielle Geräte und bietet wirtschaftliche Optionen für Kioskbereitstellungen. Unternehmen, die robuste Android-Geräte einsetzen, können diese mit einer UEM - (Unified Endpoint Management) oder MDM -Plattform (Mobile Device Management) verwalten und sichern. Das war in den Anfangstagen dieser Rugged Devices nicht der Fall. Einige der führenden Geräte liefen mit proprietären Betriebssystemen, die von den damaligen mobilen Sicherheitsplattformen nicht unterstützt wurden.

Während die Fragmentierung an sich immer ein Hindernis darstellt, ist sie eine natürliche Folge davon, dass Android ein Open-Source-Betriebssystem ist.

Das fragmentierte Ökosystem von Android hat einige Vorteile. Da es sich um ein Open-Source-Betriebssystem handelt, ist es auf einer breiten Palette von Geräten verfügbar. Darunter sind auch preisgünstige Smartphones, die für eine Vielzahl von Nutzern geeignet sind. Die Vielfalt der Android-Geräte regt auch die Auswahl der Verbraucher an und ermöglicht es ihnen, Geräte zu finden, die ihren persönlichen Bedürfnissen am besten entsprechen.

App-Entwickler sehen sich bei Android auch mit potenziell höheren Entwicklungs- und Testkosten konfrontiert. Es kann teuer und ressourcenintensiv sein, Unternehmensanwendungen so zu entwickeln und zu testen, dass die Kompatibilität mit einer Reihe von Android-Geräten und -Betriebssystemen gewährleistet ist, was die Bereitstellung weiter erschwert.

Die Verwaltung einer Flotte von gemischten Android-Geräten erhöht die Sicherheits- und Compliance-Risiken zusätzlich. Wenn sich Sicherheitsteams auf den Umgang mit unterschiedlichen Android-Versionen und -Konfigurationen konzentrieren müssen, bleibt ihnen weniger Zeit für andere wichtige Aufgaben. Obwohl sich der UEM- und MDM-Markt weiterentwickelt, kann man leicht in die Falle tappen, zwei Verwaltungsplattformen zu implementieren. Das erhöht die Komplexität der IT-Infrastruktur eines Unternehmens. Der Prozess der Dokumentation und Durchsetzung einheitlicher Sicherheits- und App-Richtlinien wird ebenfalls komplexer, was die Aufmerksamkeit von Prüfern auf sich ziehen und interne Teams vor größere Managementherausforderungen stellen kann.

Selbst mit dem Open-Source-Ökosystem können Unternehmen aufgrund der umfangreichen Anpassungen seitens der Geräte-OEMs mit einer Anbieterbindung konfrontiert sein. So hat beispielsweise Samsung seine Android-Benutzeroberfläche umfassend angepasst. Eine solche herstellerbasierte Fragmentierung kann Arbeitsabläufe stören und den Mitarbeitern den Wechsel erschweren.

Wie Google gegen die Fragmentierung von Android vorgeht

Seit 2017 verlangt Google von den Entwicklern neuer und aktualisierter Apps, dass sie sich an die neuesten APIs halten. Dies ist ein zentrales Element der Bemühungen, das Problem der Android-Fragmentierung zu verringern. Allerdings ziehen sich diese Maßnahmen weiterhin hin, und selbst jetzt ist die Fragmentierung für viele Android-Kunden abschreckend. Google hat auch eine Erweiterung des SDK-Frameworks eingeführt, um die neuesten Android-Funktionen in ältere Versionen des Betriebssystems zu bringen.

Letztendlich geht es bei dem Erfolg von Android im Unternehmen um mehr als nur um das mobile Betriebssystem. Stattdessen sollten sich IT-Administratoren auf die Geräte-OEMs konzentrieren. Samsung zum Beispiel hat bei seinen Galaxy-Geräten die Bedürfnisse von Unternehmen in den Vordergrund gestellt. Die Knox-Sicherheitsplattform von Samsung ist jetzt Teil des Leistungsversprechens für Unternehmen. Auch die Google Pixel-Geräte zielen auf Unternehmen ab. Zu den wichtigsten Funktionen gehören persönliche und berufliche Profile, mit denen Nutzer ihre Unternehmensdaten auf Betriebssystemebene trennen und sichern können. Wenn ein Unternehmen Google Workspace für die Büroproduktivität nutzt, erhalten Pixel-Nutzer sicheren Zugriff auf diese Plattform.

Ein weiterer Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, ist, dass die Standardisierung auf Mobilgeräte-OEMs wie Samsung oder Google Pixel einige der Herausforderungen beseitigt, die die Fragmentierung mit sich bringt. Die Festlegung eines Gerätestandards mindert einige der Risiken, die mit der Verwaltung von Android-Geräten einer Vielzahl von OEMs verbunden sind. Standardisierte Geräte sind für Unternehmen einfach zu erwerben. Außerdem werden Anbieter von Mobile Managed Services nur Android-Geräte einführen, die auf einem vertraglich festgelegten Standard und ihren etablierten Partnerschaften mit OEMs für mobile Geräte basieren.

Es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass ein BYOD-Programm Android unterstützen muss. Wenn eine Organisation Android erlauben möchte, kann sie in ihrer BYOD-Richtlinie festlegen, welche Gerätemodelle sie unterstützt. Um unterstützenswerte Gerätemodelle zu identifizieren, kann die IT-Abteilung das Google-Programm Android Enterprise Recommended heranziehen, das eine Liste von Geräten enthält, die die Anforderungen für den Einsatz in Unternehmen erfüllen. Mitarbeiter, die kein zugelassenes Modell verwenden, dürfen ihre Geräte dann nicht in das Unternehmensnetzwerk einbinden.

Darüber hinaus erhalten IT-Administratoren mehr Möglichkeiten zur Verwaltung von Anwendungen und Daten, um sicherzustellen, dass mobile Geräte sicher auf Unternehmensressourcen zugreifen. Dienste wie Cloud-Speicher und mobile Produktivitätsanwendungen können alle Daten an verwalteten Standorten und hinter den vom Unternehmen vorgeschriebenen Authentifizierungsmethoden aufbewahren. Wenn ein Unternehmen beispielsweise auf Google Workspace standardisiert und durch Identitätszugriffsmanagement gesichert ist, greifen seine Android-Nutzer auf diese Weise auf E-Mails, Gruppenchats und Unternehmensdateien zu.

Die Fragmentierung von Android ist heute für viele Unternehmen eine Realität. Glücklicherweise gibt es strategische Optionen, die sicherstellen, dass Android die IT- und Sicherheitsteams nicht überfordert.