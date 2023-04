Mobile Device Management: 7 Hauptvorteile für Unternehmen

Tools für Mobile Device Management helfen der IT, die von den Mitarbeitern verwendeten mobilen Geräte zu verwalten und zu schützen.

Zwar gibt es nach wie vor dedizierte MDM-Plattformen, doch viele Anbieter haben sich stattdessen dafür entschieden, ihre Tools so weiterzuentwickeln, dass sie auch andere Endgeräte wie Desktops, IoT-Hardware, Wearables und mehr einbeziehen. Somit entstehen UEM-Tools (Unified Endpoint Management). Unabhängig davon, ob ein Unternehmen eine dedizierte MDM-Plattform oder das vergleichbare Toolset einer UEM-Plattform bevorzugt, gibt es sieben wichtige Vorteile, die Firmen berücksichtigen sollten.

1. Verbesserte Sicherheit

Mit einer MDM-Plattform lassen sich die Geschäftsdaten schützen, auf die Unternehmensgeräte zugreifen. Die IT kann Richtlinien konfigurieren, um zu gewährleisten, dass Passwörter mit bestimmter Komplexität und Sperrcodes das Gerät vor unbefugtem Zugriff schützen. MDM-Tools können sichere Netzwerkzugriffsprotokolle, etwa virtuelle private Netzwerke (VPN) und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), erzwingen, um zu gewährleisten, dass Geräte, die auf Unternehmensnetzwerke zugreifen, sicher und authentifiziert sind. Die Netzwerkkommunikation zwischen dem Gerät und dem Unternehmensnetzwerk kann verschlüsselt werden, zum Beispiel E-Mails, Textnachrichten und Internet-Traffic. Daten, die von Geschäftsanwendungen auf dem Gerät erzeugt werden, lassen sich ebenfalls verschlüsseln, um dafür zu sorgen, dass die über das Netzwerk übertragenen Daten vor dem Abhören geschützt sind.

Welche Daten genau von MDM-Tools verschlüsselt werden, hängt von der Plattform und den spezifischen Sicherheitsrichtlinien und -anforderungen des Unternehmens ab. Im Allgemeinen verschlüsselt MDM aber Daten, die für den Geschäftsbetrieb entscheidend sind und vor unbefugtem Zugriff oder Datenpannen geschützt werden müssen.

IT-Administratoren können Daten von verlorenen oder gestohlenen Geräten remote löschen und so den unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten verhindern, falls das Gerät in die falschen Hände gerät. Die IT kann zudem die Anwendungen auf einem Gerät verwalten und überwachen, um sicherzustellen, dass Benutzer nur auf zugelassene und vertrauenswürdige Anwendungen zugreifen. Dies kann dazu beitragen, Datenpannen durch bösartige Apps oder nicht autorisierte Software zu verhindern.