WLAN-Sicherheit testen mit Rogue-Access-Point-Simulation

Der Aufbau eines Rogue Access Points in desem Artikel dient als kontrolliertes Testszenario. Das Ziel besteht darin, das Verhalten der Clients und die Schutzmaßnahmen zu bewerten sowie Hardening- und Detection-Ansätze abzuleiten.

Rogue-Access-Point-Analysen beginnen mit der präzisen Beobachtung von Funkumgebungen. Die im Beitrag Nexmon: WLAN-Analyse ohne speziellen USB-Adapter beschriebene Grundlage aus Monitor-Betrieb und Frame Injection geht auf diese Themen ein. Der folgende Text baut darauf auf und erweitert die Möglichkeiten um den praktischen Einsatz von wifipumpkin3 und bettercap zur Simulation, Steuerung und Auswertung von Rogue Access Points. Alle Werkzeuge sind Bestandteil von Kali Linux und lassen sich ohne zusätzliche Installationen gemeinsam nutzen.

WLANs im Managed-Betrieb erfassen und einordnen Bevor ein Rogue Access Point aufgebaut wird, erfolgt eine erste Übersicht im Managed-Betrieb. Ziel ist die Ermittlung von SSIDs, Kanälen, Signalstärken und Sicherheitsparametern, die später realistisch nachgebildet werden. Der Befehl nmcli dev wifi list fragt über NetworkManager aktiv die erreichbare WLAN-Umgebung ab und gibt eine strukturierte Übersicht aller sichtbaren Access Points (AP) zurück. Er arbeitet im Managed-Betrieb und nutzt bewusst nicht den Monitor-Modus. Damit liefert er die Sicht eines normalen Clients auf die Funkumgebung, genauso, wie Endgeräte sie wahrnehmen. Abbildung 1: Der erste Schritt bei der WLAN-Analyse ist das Scannen nach WLANs im Netzwerk. Das geht in Kali Linux mit Bordmitteln. Technisch triggert der Befehl einen Scan der WLAN-Schnittstelle und liest anschließend die vom Treiber gemeldeten Ergebnisse aus. NetworkManager aggregiert diese Daten und stellt sie tabellarisch dar. Jede Zeile zeigt eine BSSID (Basic Service Set Identifier), also einen konkreten Access Point, nicht nur eine abstrakte SSID. Netze mit mehreren Access Points erscheinen daher mehrfach, selbst wenn sie denselben Namen tragen. Dadurch erhalten Admins einen umfassenden Einblick in die Ist-Situation. Admins erhalten darüber hinaus mehrere entscheidende Informationen. Der Befehl listet die Ergebnisse geordnet in Spalten auf: SSID zeigt den Netzwerknamen, der für Clients sichtbar ist.

zeigt den Netzwerknamen, der für Clients sichtbar ist. BSSID gibt die eindeutige MAC-Adresse des Access Points aus, was Rückschlüsse auf Infrastruktur, Repeater oder Mesh-Setups erlaubt.

gibt die eindeutige MAC-Adresse des Access Points aus, was Rückschlüsse auf Infrastruktur, Repeater oder Mesh-Setups erlaubt. CHAN zeigt den verwendeten Funkkanal, was für spätere Monitor- oder Rogue-AP-Szenarien wichtig ist.

zeigt den verwendeten Funkkanal, was für spätere Monitor- oder Rogue-AP-Szenarien wichtig ist. RATE gibt die ausgehandelte maximale Datenrate an und erlaubt eine grobe Einschätzung der eingesetzten Standards.

gibt die ausgehandelte maximale Datenrate an und erlaubt eine grobe Einschätzung der eingesetzten Standards. SIGNAL und die Balkenanzeige liefern eine unmittelbare Aussage zur Empfangsqualität aus Sicht des Clients.

und die Balkenanzeige liefern eine unmittelbare Aussage zur Empfangsqualität aus Sicht des Clients. SECURITY zeigt den Sicherheitsmodus, also offen, WPA2, WPA3 oder Mischformen. Der Befehl beantwortet damit die Fragen, welche Netze real erreichbar sind, welche davon offen oder verschlüsselt arbeiten, auf welchen Kanälen sie senden und welche Signalstärken vorliegen. Diese Informationen bilden die Grundlage für jede weitere Untersuchung. Im Gegensatz zu Monitor-Werkzeugen zeigt nmcli dev wifi list nicht den gesamten Funkverkehr, sondern exakt das, was ein regulärer Client sieht. Gerade dieser Perspektivwechsel ist in dieser Hinsicht wichtig. Admins erkennen damit, wie attraktiv ein WLAN für Endgeräte wirkt, ob mehrere Access Points mit derselben SSID konkurrieren und welches Netz aufgrund von Signalstärke und Offenheit bevorzugt wird. Genau diese Sicht ist entscheidend, um reale Cliententscheidungen nachvollziehen und später gezielt beeinflussen zu können. Die Verbindung zu einem Netzwerk dient an dieser Stelle der Systemstabilität und der Vorbereitung weiterer Dienste und einer ersten Untersuchung. Wir gehen nachfolgend vom Netzwerk TV aus: sudo nmcli dev wifi connect "TV" ifname wlan0 Die erfolgreiche DHCP-Adressvergabe lässt sich gleich danach prüfen: ip addr show wlan0 Die aktive Route wird geprüft: ip route Abbildung 2: Verbindungsaufbau mit einem WLAN und Abrufen der dazu gehörigen Informationen und IP-Adressen. Diese Phase der Untersuchung stellt sicher, dass NetworkManager, DHCP und Routing korrekt arbeiten, bevor die Kontrolle später gezielt an Rogue-AP-Dienste übergeht.

Abgleich mit Monitor-Erfassung Nach der Übersicht im Managed-Betrieb folgt der Abgleich mit der Monitor-Erfassung aus dem Nexmon-Workflow. Der Mitschnitt zeigt die dazu wichtigen Informationen: airodump-ng wlan0mon Die Kombination aus nmcli-Übersicht und Monitor-Mitschnitt liefert ein vollständiges Bild. nmcli zeigt Reichweite und Datenraten aus Clientsicht, airodump-ng zeigt reale Aktivität, Clientverbindungen und Kanalbelegung.

Wechsel in die Rogue-AP-Phase Nach Abschluss der Erfassung wird der Fokus von Beobachtung auf Simulation verlagert. wifipumpkin3 übernimmt den Aufbau des Rogue Access Points und die Steuerung der Netzwerkdienste. Die zuvor ermittelten Parameter werden bewusst übernommen, um das Verhalten des legitimen Netzes möglichst exakt nachzubilden. Der Start von wifipumpkin3 erfolgt mit expliziter Interface-Zuweisung: sudo wifipumpkin3 -i wlan0 Ist das Tool noch nicht installiert, lässt sich das mit sudo apt install wifipumpkin3 schnell nachholen. Nach dem Start steht eine interaktive Sitzung bereit. In diesem Zustand läuft noch kein Access Point. Die Auswahl des Wireless-Modus orientiert sich an den Beobachtungen aus der Funkanalyse. Die Meldung the user config has been create sucessfully, please restart the wp3 bedeutet, dass der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist, die neue Konfiguration aber erst beim nächsten Start vollständig geladen wird. In diesem ersten Lauf wird noch kein Rogue AP aufgebaut und keine Sitzung gestartet. Der nächste Schritt besteht daher ausschließlich darin, wifipumpkin3 erneut zu starten. sudo wifipumpkin3 -i wlan0 Nach diesem zweiten Start liest wifipumpkin3 die zuvor erzeugten Konfigurationsdateien ein und öffnet die interaktive Sitzung. Erst ab diesem Punkt stehen RogueAP-Module, Recon-Funktionen und weitere Komponenten zur Verfügung. Abbildung 3: Einrichten und starten von wifipumpkin3. Für Admins ist diese Meldung wichtig, da sie zeigt, dass weder das Interface noch die Abhängigkeiten fehlerhaft sind. Die Initialisierung bestätigt, dass wifipumpkin3 korrekt installiert ist und das angegebene Interface akzeptiert. Aufbau eines Rogue Access Points mit realistischen Parametern Innerhalb von wifipumpkin3 wird das RogueAP-Modul aktiviert. Die SSID wird identisch gesetzt, um Clientassoziationen zu begünstigen. Bei offenen Netzen entfällt jede Authentifizierung, wodurch Endgeräte unmittelbar verbinden. Der integrierte DHCP-Dienst weist IP-Adressen zu, der DNS-Dienst beantwortet Anfragen der Clients. Dieser Punkt ist entscheidend, da viele Betriebssysteme bereits beim Verbindungsaufbau DNS-Requests absetzen, etwa für Captive-Portal-Erkennung oder Update-Checks. Sobald der Rogue AP aktiv ist, erscheinen verbundene Clients in der Übersicht. Diese Informationen lassen sich direkt in wifipumpkin3 verfolgen. Wiederholte Verbindungsversuche, kurze Assoziationen und erneute Trennungen liefern Hinweise auf das Verhalten der Endgeräte. WLAN-Scanning im Kontext des Rogue AP wifipumpkin3 bringt eigene Recon-Funktionen mit, die parallel zum Rogue AP laufen. Diese Module erfassen neue Verbindungsversuche, MAC-Adressen und zeitliche Muster. Der Scan erfolgt nicht isoliert, sondern im laufenden Betrieb des Rogue Access Points. Neue Clients erscheinen unmittelbar nach der Assoziation. Relevant sind dabei Geräte, die zuvor im Monitor-Mitschnitt als Clients sichtbar waren. Diese Korrelation bestätigt, dass das Rogue-AP-Szenario realistisch wirkt.

Übergabe an Bettercap zur Verkehrsbeobachtung Sobald Clients mit dem Rogue Access Point verbunden sind, übernimmt Bettercap die detaillierte Auswertung des Datenverkehrs. Bettercap ist in Kali enthalten und wird direkt gestartet. sudo bettercap -iface wlan0 Auch dieses Tool lässt sich in Kali Linux schnell und einfach über die Paketquellen nachinstallieren. Nach dem Start zeigt die interaktive Sitzung erkannte Endpunkte. Die automatische Rekonstruktion des Netzwerks liefert IP- und MAC-Adressen. net.recon on



net.show Abbildung 4: Endpunkte scannen. In dieser Phase lassen sich verbundene Clients eindeutig identifizieren. Die Ausgabe zeigt, welche Geräte über den Rogue AP kommunizieren. DNS- und Protokollanalyse DNS-Anfragen gehören zu den ersten Aktivitäten verbundener Clients. Bettercap protokolliert diese Anfragen und erlaubt Rückschlüsse auf Betriebssysteme, Dienste und Nutzerverhalten: net.sniff on Die Anzeige zeigt laufende DNS-Requests, SNI-Informationen und unverschlüsselte Protokolle. Besonders bei offenen WLANs lassen sich hier sofort Update-Server, Captive-Portal-Checks und externe Dienste erkennen. HTTP- und Proxy-Szenarien Für weitergehende Analysen wird der HTTP-Proxy aktiviert. In Kombination mit dem Rogue AP entsteht ein vollständiger MITM-Pfad: http.proxy on Unverschlüsselte HTTP-Anfragen lassen sich beobachten und analysieren. In Verbindung mit den Proxy-Funktionen von wifipumpkin3 können Weiterleitungen oder Captive-Portal-Seiten eingebunden werden. Die Clients reagieren darauf häufig automatisch, was zusätzliche Informationen über ihr Verhalten liefert. In Szenarien mit mehreren legitimen Access Points kann eine gezielte Deauthentication eingesetzt werden, um Clients zum erneuten Verbindungsaufbau zu bewegen. Die technische Grundlage dafür ist im oben genannten Nexmon-Beitrag beschrieben. Der Effekt zeigt sich hier im Zusammenspiel mit dem Rogue AP, da Clients nach der Trennung bevorzugt das stärkere oder vermeintlich bekannte Netz wählen. aireplay-ng --deauth 5 -a <BSSID> wlan0mon Nach der Deauthentifizierung wechseln viele Clients zum Rogue AP, sofern SSID und Kanal übereinstimmen. Automatisierung und Caplets in Bettercap Bettercap unterstützt Caplets zur Automatisierung wiederkehrender Abläufe. Für Rogue-AP-Analysen lassen sich Recon-, Sniffing- und Proxy-Module automatisch aktivieren: caplets.update



caplets.show Ein Caplet kann so gestaltet werden, dass bei jeder neuen Clientverbindung bestimmte Module aktiviert oder Logs geschrieben werden. Dadurch lassen sich längere Tests reproduzierbar durchführen.