So reagieren Sie auf Empfehlungen des AWS Compute Optimizer

Leistung, Verfügbarkeit und Kosten sind drei wesentliche Faktoren, die Sie beim Entwickeln und Betreiben von Anwendungen in der Cloud berücksichtigen müssen. Die Art und Weise, wie Sie die Prioritäten setzen, hat erhebliche Auswirkungen auf die Anforderungen Ihres Unternehmens, der Anwendung und der Benutzererfahrung. Das richtige Gleichgewicht zwischen diesen Faktoren zu finden, ist ein anspruchsvoller, aber wichtiger Prozess.

AWS Compute Optimizer hilft Ihnen, die richtige Prioritäten zu setzen und Anwendungen zu betreiben, die das richtige Benutzererlebnis zu den richtigen Kosten bieten. Er überwacht die Amazon CloudWatch-Metriken und liefert Ergebnisse, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basieren. Im Fokus stehen dabei vor allem die Kosten und das Vermeiden einer Über- oder Unterbelegung von Cloud-Ressourcen. Seit Ende 2022 unterstützt der Service die folgenden AWS-Komponenten:

Erfahren Sie, wie Sie das Tool aktivieren und was Sie beim Interpretieren der Empfehlungen aus dem Dienst beachten sollten.

Eine Funktion namens Erweiterte Infrastrukturmetriken gilt für EC2-Instanzen. Sie kostet etwa 0,25 US-Dollar pro Monat – stündlich abgerechnet – pro analysierter EC2-Instanz. Diese Funktion ermöglicht die Analyse von EC2 -Metriken, die bis zu drei Monate in die Vergangenheit zurückreichen, was die Genauigkeit der Empfehlungen und Ergebnisse von Compute Optimizer verbessert. Die Standardoption des Tools verursacht jedoch keine zusätzlichen Kosten.

EC2-Instanzen

EC2 bietet eine breite Palette von EC2-Instanzfamilien – wie m5, m6, r5 und t3 – in verschiedenen Größen. Diese Auswahl macht es schwierig, die optimale EC2-Instanz für eine bestimmte Arbeitslast zu finden.

Compute Optimizer analysiert Metriken in Bezug auf die CPU-, Netzwerk- und Festplattenauslastung sowie den Speicher, wofür Sie den CloudWatch Agent in der EC2-Instanz installieren müssen. Der Dienst identifiziert auf der Grundlage dieser Metriken unter- oder überforderte EC2-Instanzen. Er kennzeichnet auch Instanzen, die als optimiert gelten, und zeigt Optionen für verschiedene EC2-Instanztypen sowie die Unterschiede in Bezug auf Preis, Leistung, Migrationsrisiken, vCPUs, Speicher, Storage und Netzwerk an.

Abbildung 1 zeigt beispielsweise die Optionen, die für eine t2.nano EC2-Instanz berechnet wurden.

Abbildung 1: Ein Beispiel für Instanzoptionen für EC2.

Der Service zeigt die erwarteten CPU- und Speichernutzungsmetriken für jede ausgewählte Option an und berechnet eine Prognose für die aktuellen Metriken. In den meisten Fällen zeigt der Dienst auch AWS Graviton-basierte Instanzen als Option an. Ähnliche Empfehlungen für EC2 Auto Scaling Groups werden im Konto konfiguriert.