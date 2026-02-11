So optimieren Sie zentrale Backups mit rsync

Die heutige, dezentrale IT-Infrastruktur bringt Daten näher an die Benutzer, die sie benötigen, kann aber grundlegende Aufgaben wie Backups erschweren. Hier kann das Synchronisations-Tool rsync Administratoren dabei helfen, komplexe Sicherungsprozesse zu vereinfachen.

Das Linux-Dienstprogramm rsync kopiert und synchronisiert Daten zwischen Dateiservern. Es tut dies, indem es die Dateien an der Quelle vergleicht und Unterschiede zwischen ihnen identifiziert. Anschließend überträgt das Programm nur die geänderten Teile der Datei, um beide Kopien abzugleichen. Diese Teilübertragung basiert auf dem sogenannten Delta-Transfer-Algorithmus, der besonders effizient ist, wenn nur kleine Änderungen vorliegen.

Obwohl rsync schon sehr lange existiert, bleibt es ein unverzichtbares Werkzeug für Systemadministratoren. Zur Demonstration stellt dieser Artikel ein konkretes Szenario vor, in dem eine Organisation rsync für Backups einsetzen könnte.

Das Unternehmen, das hier als Beispiel dient, verfügt über mehrere Zweigstellen, von denen jede ihren eigenen Dateiserver für lokale Mitarbeiter hat. Die Administratoren in der Hauptzentrale möchten den Sicherungsprozess vereinfachen, indem sie bestimmte Daten dieser Zweigstellenserver zentral auf einem leistungsstarken zentralen Dateiserver zusammenführen. Von dort aus setzen die Administratoren Enterprise-Backup-Software ein.

Dieses Szenario zeigt die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und Befehle, die für die Synchronisierung von Dateien für zentrale Backups mit rsync erforderlich sind. Wenn Ihre Organisation Schwierigkeiten hat, Dateien für Sicherungen zu synchronisieren, kann dieses Szenario Sie durch die notwendigen Schritte führen.

Warum lohnt sich der Einsatz von rsync? Mehrere Funktionen und Fähigkeiten von rsync machen es für diesen Datensynchronisationsprozess geeignet, darunter: Einfache Konfiguration und Automatisierung durch Skripte.

Geschwindigkeit und Optimierung, da nur Änderungen synchronisiert werden.

Rekursive Navigation durch Dateistrukturen, um geänderte Dateien zu erkennen.

Die Möglichkeit, unterbrochene Übertragungen fortzusetzen.

Starke plattformübergreifende Kompatibilität für viele Anwendungsfälle. Diese Eigenschaften machen rsync besonders attraktiv für Umgebungen mit begrenzter Bandbreite oder großen Datenmengen. Es überträgt nicht zwangsläufig jedes Mal komplette Dateien, sondern nur geänderte Blöcke, was Zeit und Netzwerkressourcen spart.

Das Szenario der Beispielumgebung Die technischen Aspekte dieses Beispielszenarios sind wie folgt. Sie können für Ihre eigene Umgebung die Standorte, Hostnamen und IP-Adressen entsprechend anpassen. Hauptzentrale: Zentraler Linux-Dateiserver namens file-server01 mit der IP-Adresse 192.168.1.10/24

mit der IP-Adresse 192.168.1.10/24 Ausreichende Speicherkapazität und Leistung, um die erwarteten Daten zu unterstützen.

rsync ist installiert.

ist installiert. Zielverzeichnis für eingehende Daten, zum Beispiel /data/branches sind angelegt. Fügen Sie Unterverzeichnisse für jeden Zweigstellenserver hinzu. Zweigstellen: Zweigstelle 2: Lokaler Linux-Dateiserver file-server02 mit IP-Adresse 192.168.2.30/24

mit IP-Adresse 192.168.2.30/24 Zweigstelle 3: Lokaler Linux-Dateiserver file-server03 mit IP-Adresse 192.168.3.22/24

mit IP-Adresse 192.168.3.22/24 Zweigstelle 4: Lokaler Linux-Dateiserver file-server04 mit IP-Adresse 192.168.4.27/24

mit IP-Adresse 192.168.4.27/24 Jeder Server hat konsistente Datenverzeichnisse, beispielsweise /srv/data .

. Eine zuverlässige Internet- oder VPN-Verbindung ist eingerichtet, idealerweise verschlüsselt. Es wird empfohlen, alle beteiligten Linux-Dateiserver auf dieselben Versionen derselben Distribution zu aktualisieren. Aktualisieren Sie alle beteiligten Anwendungen, insbesondere rsync selbst, auf die gleiche Version. Diese Schritte sind zwar nicht zwingend erforderlich, helfen jedoch, kleinere Unterschiede zwischen Softwareversionen zu vermeiden. Abbildung 1: Unsere Beispielumgebung in der grafischen Darstellung. Beachten Sie, dass macOS rsync standardmäßig enthält. Unter Windows kann rsync mithilfe des Windows Subsystem for Linux (WSL) oder Cygwin hinzugefügt werden. Einheitliche Softwarestände vereinfachen nicht nur die Kompatibilität, sondern auch die Fehlersuche. Außerdem sollte der Admin sicherstellen, dass Zeit und Zeitzonen auf allen Systemen synchronisiert sind, beispielsweise über NTP.

Die Konnektivität konfigurieren Konfigurieren Sie die DNS-Namensauflösung, um die Verwaltung zu vereinfachen, sodass Sie in Ihren Befehlen Server-Host-Namen anstelle von IP-Adressen verwenden können. Tunneln Sie diese Verbindungen über SSH, um eine zuverlässige Verschlüsselung sicherzustellen. Danach konfigurieren Sie eine SSH-Schlüssel-basierte Authentifizierung für eine passwortlose Option. Allgemeines Vorgehen 1. Erstellen Sie ein dediziertes Konto, zum Beispiel backupadmin, für den rsync-Prozess auf jedem Zweigstellenserver und dem zentralen Server in der Hauptzentrale. 2. Generieren Sie auf dem zentralen Server SSH-Schlüssel für das Konto backupadmin mit dem Befehl ssh-keygen 3. Verteilen Sie den öffentlichen Schlüssel an jede Zweigstelle mit ssh-copy-id backupadmin@file-server02 4. Passen Sie den Befehl für die anderen Dateiserver an. 5. Testen Sie die Konfiguration, um sicherzustellen, dass SSH für das Konto backupadmin kein Passwort abfragt. Für zusätzliche Sicherheit können Sie das SSH-Konto mit eingeschränkten Berechtigungen ausstatten oder es so konfigurieren, dass es ausschließlich rsync-Kommandos ausführen darf. Abbildung 2: Erstellung eines RSA-SSH-Schlüsselpaares mittels des ssh-keygen-Befehls.

Push oder Pull – das ist hier die Frage Bei der Gestaltung einer rsync-Konfigurationen gibt es zwei Strategien: Push oder Pull. Push-Methode: Die Dateiserver in den Zweigstellen initiieren eine Verbindung zum zentralen Server und pushen (schieben) die geänderten Dateien.

Die Dateiserver in den Zweigstellen initiieren eine Verbindung zum zentralen Server und (schieben) die geänderten Dateien. Pull-Methode: Der zentrale Dateiserver initiiert die Verbindung zu den Zweigstellenservern und zieht (pull) die geänderten Dateien von diesen. Unser Beispielszenario verwendet die Pull-Methode, um die rsync-Konfiguration in den Händen des zentralen IT-Personals in der Zentrale zu behalten. Sie vereinfacht zudem das Konten- und SSH-Schlüssel-Management.

rsync-Befehle ausführen Das Tool rsync verwendet eine standardisierte Linux-Syntax: Der Befehl wird von Optionen (options) gefolgt, dann von der Quelle (source) und dem Ziel (target). rsync [options] source destination Wenn Sie ein entferntes System als Quelle verwenden, geben Sie ein Konto mit den erforderlichen Rechten an, um auf die benötigten Daten zuzugreifen. Das Ziel ist ein lokaler Dateipfad: rsync [options] account@remotesystem:/path /local/path Um die Dateien unter /srv/data auf dem entfernten System file-server02 als Benutzer backupadmin mit dem lokalen Verzeichnis /data/branches/file-server02 zu synchronisieren, geben Sie Folgendes ein: rsync [options] backupadmin@file-server02:/srv/data /data/branches/file-server02 Es gibt viele Optionen, um das Verhalten von rsync zu ändern. Hier sind einige häufig verwendete: -a : Archivmodus, um Berechtigungen, Zeitstempel ( timestamps ) und symlinks zu erhalten.

: Archivmodus, um Berechtigungen, Zeitstempel ( ) und zu erhalten. -v : Ausführlicher Modus zur Verbesserung der Log-Einträge.

: Ausführlicher Modus zur Verbesserung der Log-Einträge. -z : Komprimiert Dateien für effizientere Übertragungen. Bei sehr schnellen Netzwerken kann dies aufgrund des CPU-Overheads auch leicht kontraproduktiv sein.

: Komprimiert Dateien für effizientere Übertragungen. Bei sehr schnellen Netzwerken kann dies aufgrund des CPU-Overheads auch leicht kontraproduktiv sein. --delete: Entfernt Dateien, die an den Zweigstellen gelöscht wurden, auch im zentralen Speicher. Verwenden Sie den Befehl man cron, um die cron man page zu öffnen, falls Sie Hilfe bei den Optionen benötigen. Ihr grundlegender Befehl sieht folgendermaßen aus: rsync -avz --delete backupadmin@file-server02:/srv/data /data/branches/file-server02 Wiederholen Sie den Befehl und passen Sie ihn entsprechend für file-server03 und file-server04 an. Eine Option bei der Konfiguration von rsync ist die integrierte dry run-Funktion. Durch Hinzufügen der Option -n können Sie den Befehl prüfen, ohne tatsächlich Daten zu übertragen. Diese Funktion ist besonders nützlich zum Testen.

So konfigurieren Sie das rsync-Logging Mit rsync lassen sich Log-Dateien anlegen. Fügen Sie einfach die Option --log-file={path} zum Standardbefehl hinzu. Hier sehen Sie ein Beispiel, um eine Log-Datei für die Ressource file-server02 zu erzeugen: rsync -avz --delete --log-file=/var/log/backups/file-server02.log backupadmin@file-server02:/srv/data /data/branches/file-server02 Sie können die Log-Einträge dann unter /var/log/backups/file-server02.log einsehen.