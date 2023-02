So lösen Sie Druckerprobleme mit Windows 11 Print Management

Windows Print Management ist ein Snap-In für die Microsoft Management Console, das Desktop-Administratoren bei der Verwaltung und der Fehlersuche für Druckserver und Drucker auf Windows 11-Systemen unterstützt.

Die zentrale Print Management-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, Druckertreiber, Formulare, Ports und die Drucker selbst von einem einzigen Ort aus zu konfigurieren. Wir erklären Ihnen, wie Sie das Dienstprogramm starten und verwenden.

Zugriff auf das Print Management in Windows 11

Um das Print Management zu starten, öffnen Sie die Eingabeaufforderung und geben Sie printmanagement.msc ein. Das ist der Name der Print Managementsdatei, die sich im Ordner ProzentwindirProzent\Windows\system32 befindet. Sie finden das Dienstprogramm auch in PowerShell oder über die Windows-Suche.

Wenn Sie Print Management zusammen mit anderen Tools der Microsoft Management Console (MMC) regelmäßig verwenden möchten, sollten Sie eine benutzerdefinierte MMC-Konsole erstellen und Print Management als eines der Snap-Ins hinzufügen. Dazu müssen Sie einen oder mehrere Druckserver angeben. Wenn Sie nur den lokalen Server benötigen, können Sie diesen einfach beim Einrichten des Snap-Ins hinzufügen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Das Snap-In für das Print Management in MMC für Windows 11.

Alternativ heften Sie das Dienstprogramm in der Taskleiste oder am Startmenü an.