Windows-Druckserver mit nativen Tools migrieren und sichern

Bei der Migration zu Windows Server 2019 oder Windows Server 2022 ist es oft notwendig, Drucker inklusive Treiber, Software und Einstellungen auf einen neuen Server umzuziehen. Die erneute Installation von mehreren Druckern und deren manuelle Freigabe bedeuten oft einiges an Arbeit. Der Print Migration Wizard ist dafür gedacht, Ihnen diese Arbeit abzunehmen. Er eignet sich auch für den Umzug von älteren Server-Versionen, wie Windows Server 2008/2008 R2. Außerdem funktioniert das Tool für Desktop-Betriebssysteme.

Sie lassen während des Prozesses den Print Migration Wizard über ein Skript die aktuellen Einstellungen, Treiber und Warteschlangen importieren. Das ist nicht nur für den Export eine wichtige Funktion, sondern für die Datensicherung auf dem Print-Server.

Bei einem Disaster Recovery importieren Sie die so erstellte Sicherungsdatei und können somit Ihren Printserver schnell wiederherstellen.

Bei der Migration oder Sicherung der Drucker auf einem neuen Server durchlaufen Sie die folgenden Schritte:

Print Migration Wizard übernimmt alle relevanten Daten auf einen neuen Server

Dazu gehören auch die Treiber, Warteschlangen, Einstellungen und Softwareanschlüsse des alten Druckservers. Mit dem Befehl printbrmui starten Sie die grafische Oberfläche des Migrationsassistenten auf dem Quellserver. Im ersten Schritt erstellen Sie die Migrationsdatei. Den Import führen Sie danach auf dem Zielserver über den Menüpunkt Druckerwarteschlagen und Druckertreiber aus einer Datei importieren durch.

Abbildung 1: Starten Sie die Migration der Drucker

Sie haben die Möglichkeit, die Druckserverdaten über das Netzwerk zu verschieben. Nach der Auswahl des entsprechenden Servers zeigt der Assistent die zu exportierenden Druckertreiber an. Danach wählen Sie einen Speicherort für die Exportdatei, welche die Endung *.printerExport trägt. Zum Abschluss bekommen Sie eine Bestätigung angezeigt.

Vor allem bei Fehlern oder umfangreicheren Migrationen kann es sinnvoll sein, die Ereignisanzeige nach der Migration zu prüfen. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, die der Assistent nach Abschluss des Prozesses anzeigt. Die Ereignisse der Migration werden mit der Quelle PrintBRM gekennzeichnet.

Abbildung 2: Erfolgreicher Export der Daten von Druckern des Quellservers.

Auch auf dem Zielserver nutzen Sie den Assistenten, diesmal für den Import. Klicken Sie einfach auf die Exportdatei, um ihn zu starten. Beim Import haben Sie, genau wie beim Export, die Wahl, ob Sie Dateien über das Netzwerk übertragen möchten. Außerdem müssen Sie auswählen, ob die neuen Drucker eventuelle bereits vorhandene Drucker auf dem Zielserver ersetzen sollen, oder ob Sie die Liste zusammenführen möchten.

Abbildung 3: Importieren von Druckern mit dem Print Migration Wizard.

Wenn alle Vorgänge abgeschlossen sind, stellt der Print Migration Wizard die verschiedenen Drucker her und installiert die notwendigen Treiber. Der Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch. In den Ereignissen des Abschlussberichts identifizieren Sie Probleme beim Import, so vorhanden.