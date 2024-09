So legen Sie ein Backup für einen Windows-DHCP-Server an

Einer der einfachsten, aber wichtigsten Dienste in einem Netzwerk ist der Dynamic Host Configuration Protocol-Dienst (DHCP). Einige DHCP-Konfigurationen sind komplex und bestehen aus vielen reservierten Adressen, benutzerdefinierten Einstellungen und zusätzlichen Optionen.

Wie bei jedem Dienst, der umfangreiche Anpassungen enthält, muss auch DHCP regelmäßig gesichert werden. In seiner grundlegendsten Konfiguration ermöglicht DHCP den Client-Geräten das Leasen von IP-Adresskonfigurationen, wodurch sie am Netzwerk teilnehmen können. Zu den üblichen DHCP-Konfigurationen gehören die folgenden:

· IP-Adresse.

· Subnetzmaske.

· Standard-Gateway oder Router.

· Ausschlussbereich (Exclusion Range).

DHCP enthält viele Konfigurationsoptionen für verschiedene Szenarien, wie zum Beispiel Serveridentitäten, IPs von Namensauflösungsservern und Domänennameninformationen. Für IPv4-Konfigurationen gibt es andere Optionen als für IPv6.

Ein weiteres gängiges Szenario ist die Bereitstellung von Betriebssystemen über PXE-Server (Preboot Execution Environment). Client-Geräte, auf denen entweder ein altes oder kein Betriebssystem installiert ist, können von einer Netzwerkkarte booten und eine IP-Adresse über DHCP anfordern. Diese Geräte fügen auch eine Anfrage nach einem PXE-Server hinzu, damit sie ein Bereitstellungs-Image von diesem erhalten können. Viele Administratoren konfigurieren ihre DHCP-Server mit PXE-Server-Informationen, und es sind diese zusätzlichen benutzerdefinierten Informationen, die Sie möglicherweise sichern möchten.

Da so viel Zeit und Mühe in DHCP-Dienste für IPv4 und IPv6 investiert wird, ist es nur logisch, dass DHCP-Administratoren ihre Konfigurationen sichern sollten.

Die Windows-Server-DHCP-Verwaltungskonsole bietet die Möglichkeit, genau das zu tun. Dieses Tutorial erklärt, wie man DHCP-Konfigurationen auf Windows-Server-Geräten sichert. Außerdem wird die Wiederherstellung dieser Dienste nach einem Ausfall beschrieben.

Ein konfigurierter DHCP-Server zeigt einen oder mehrere Bereiche – Bereiche mit verfügbaren IP-Adressen – und Bereichsoptionen an. Beachten Sie, dass es serverweite Optionen gibt, die Einstellungen enthalten, die für alle DHCP-Clients des Servers gelten, sowie bereichsspezifische Optionen, die nur für Clients gelten, die IP-Konfigurationen aus einem bestimmten Bereich leasen.

Die Konsole zeigt den lokalen DHCP-Dienst an, wobei der oberste Knoten der Server ist. Erweitern Sie diesen Knoten, um die Abschnitte IPv4 und IPv6 anzuzeigen. Sie können jeden dieser Abschnitte aufschlüsseln, um Informationen für jeden Bereich (Scope) anzuzeigen.

Sie können jeden DHCP-Server bei Bedarf manuell in das entsprechende Unterverzeichnis sichern.

Größere Umgebungen können viele DHCP-Server haben. Wahrscheinlich haben Sie einen DHCP-Server an jedem entfernten Standort oder jeder Zweigstelle. Wenn Sie viele DHCP-Server verwalten, sollten Sie eine benutzerdefinierte Konsole in Betracht ziehen, die alle DHCP-Server anzeigt, für die Sie zuständig sind.

Wenn Sie Backup ausgewählt haben, suchen Sie den Speicherort und wählen Sie OK . Damit beginnt der Sicherungsauftrag.

Erstellen Sie einen Ordner auf dem lokalen System, um DHCP-Sicherungsaufträge zu speichern. Beachten Sie, dass sich dieser Ordner möglicherweise auf demselben Speichergerät wie der DHCP-Dienst befindet, so dass wenig bis keine Fehlertoleranz besteht. In diesem Fall ist Ihr Ziel wahrscheinlich, die DHCP-Einstellungen vor größeren Konfigurationsänderungen zu sichern.

Nachdem Sie nun die Komplexität und den hohen Grad an Anpassungsmöglichkeiten von DHCP verstanden haben, werden Sie erkennen, warum es notwendig ist, diese Einstellungen zu sichern. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Konfigurationen manuell zu sichern.

So stellen Sie einen DHCP-Server wieder her

Die Wiederherstellung eines DHCP-Servers erfordert einen zusätzlichen Schritt, an den Sie normalerweise nicht denken. Sie müssen den Sicherungsauftrag in den Ordner %systemroot%\System32\DHCP\backups des zuvor erstellten Speicher-Repositorys kopieren.

Wenn Sie beispielsweise Backups auf einer Netzwerkfreigabe zentralisiert haben, müssen Sie den Sicherungsauftrag, den Sie wiederherstellen möchten, auswählen und in das Verzeichnis %systemroot%\System32\DHCP\backups des DHCP-Zielservers kopieren.

Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf den DHCP-Serverknoten in der DHCP-Konsole und wählen Sie Wiederherstellen (Restore). Navigieren Sie zu dem Ordner, der Ihre Sicherung enthält, wählen Sie ihn aus und wählen Sie OK. Wählen Sie Ja (Yes), wenn Sie zum Neustart des Dienstes aufgefordert werden.

Abbildung 11: Wählen Sie die Restore-Option, um die Wiederherstellung zu starten.

Mit der Option Wiederherstellen (Restore) wird automatisch zum gewünschten Ordner gewechselt.