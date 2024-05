Wie Sie Azure Virtual Desktops in der Private Cloud hosten

Mithilfe von Azure Virtual Desktop können Sie virtuelle Arbeitsplätze von Windows 10 und Windows 11 inklusive der notwendigen Cloud-Anwendungen bereitstellen. Auf diese kann von überall zugegriffen werden, vom Büro, von zuhause oder von unterwegs aus. Diese Technologie ist auf Microsofts Public-Cloud-Infrastruktur implementierbar, aber auch das Hosten von Desktops in einer Private Cloud mithilfe von Azure Stack HCI ist möglich. So bauen Sie eine Infrastruktur auf, die Remote Desktops ähnelt, aber leichter zu verwalten ist. Die Vollversion ist seit Februar 2024 für Sie verfügbar.

Azure Virtual Desktop kann in der Public Cloud laufen und mit Private Clouds auf Azure Stack HCI verbunden werden. Dadurch ergeben sich sehr flexible Einsatzmöglichkeiten. Virtuelle Desktops lassen sich zeitgleich in der Cloud und im lokalen Rechenzentrum hosten. Dazu kommt eine Verbindung zu Microsoft 365 Enterprise . Dadurch steuern Sie flexibel, wo die Desktops laufen sollen. Sie können die Anmeldung über Azure Active Directory einrichten und eigene Anwendungen auf den virtuellen Rechnern installieren.

Azure Virtual Desktop auf Azure Stack HCI: Die Vorteile

Indem Sie Azure Virtual Desktop in der Private Cloud betreiben, sorgen Sie dafür, dass Azure Virtual Desktop in Ihrem Büro auch erreichbar ist, wenn Ihre Verbindung zum Internet oder Azure zu langsam ist. Durch die Integration im lokalen Rechenzentrum können Workloads auf Azure Virtual Desktop laufen, die auf virtuellen Desktops in der Public Cloud zu langsam wären.

Auch bei älteren Anwendungen, die Microsoft als Legacy-Apps bezeichnet, ist der Einsatz von Azure Virtual Desktop in der Private Cloud meist besser, als diese Apps über das Internet an das Rechenzentrum anzubinden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie auf diesem Weg sensible Daten auf Ihrem Gelände behalten. Die Daten verlassen nicht das eigene Rechenzentrum und sind daher deutlich sicherer als beim Einsatz von Azure Virtual Desktop in der Cloud.

Mittlerweile ist die hybride Nutzung von Azure Virtual Desktop mithilfe von Azure Stack HCI möglich. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.