In vielen Unternehmen erfolgt der Zugang zu Systemen und Daten über traditionelle Anmeldewege mit Zugangsdaten. Und auch bei diesen gilt es die entsprechende Sorgfalt anzuwenden, um den Datenschutz zu gewährleiten. Wichtige Compliance-Vorgaben wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/GDPR) fordern den Schutz vor unerlaubten Zugang zu IT-Systemen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Datenschutz und Zugangsschutz gehören zusammen

So besagt die DSGVO in den zugehörigen Erwägungsgründen: Personenbezogene Daten sollten so verarbeitet werden, dass ihre Sicherheit und Vertraulichkeit hinreichend gewährleistet ist, wozu auch gehört, dass Unbefugte keinen Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch die Geräte, mit denen diese verarbeitet werden, benutzen können.

Doch wie sollte eine Zugangssicherung aussehen, die den Vorgaben der DSGVO entspricht? Generell müssen dies die Unternehmen selbst ermitteln und festlegen. Der Artikel 32 DSGVO (Sicherheit der Verarbeitung) verlangt bekanntlich: Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.