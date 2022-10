Fünf wichtige Windows Monitoring Tools für Geschäfts-PCs

IT-Teams, die Windows-10 oder 11-Desktops verwalten, müssen in der Lage sein, diese kontinuierlich zu überwachen, um eine optimale Leistung sicherzustellen und potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie sich zu ernsthaften Ausfällen entwickeln.

Mit dem richtigen Überwachungs-Tools für Windows 10 erkennen Administratoren proaktiv Probleme auf ihren Windows-Desktops, diagnostizieren sie und stellen so sicher, dass ihre Benutzer jederzeit betriebsbereite Systeme zur Verfügung haben.

Die Wahl des richtigen Windows-Überwachungs-Tools ist keine einfache Aufgabe. Die meisten IT-Teams wünschen sich eine Plattform, die nicht nur Windows Desktops, sondern alle Geräte, einschließlich Server und Netzwerkkomponenten, auf derselben Plattform überwacht. Daneben benötigen sie ein Überwachungs-Tool, das sich problemlos an sich ändernden Geschäftsanforderungen anpassen lässt. Gleichzeitig sollte es schlank sein und nur minimale Auswirkungen auf die Netzwerk- und Systemressourcen haben.

Vorteile von Windows-Überwachungs-Tools Um die Betriebsbereitschaft von PCs mit Windows sicherzustellen, benötigen Sie ein Überwachungs-Tool, das kontinuierlich Systemdaten sammelt und leicht durchsuchbare sowie verständliche Protokolle dieser Daten zusammenstellt, damit Sie die Berichte verstehen und entsprechend handeln können. Das Tool muss außerdem in der Lage sein, Echtzeitwarnungen auf der Grundlage vordefinierter Schwellenwerte auszugeben und Benachrichtigungen über verschiedene Medien und auf der Grundlage eindeutiger Auslöser zu senden. So wird sichergestellt, dass die zuständigen Personen sofort über potenzielle Probleme informiert sind und in kritischen Situationen schnell eingreifen. Dazu brauchen Sie einen Einblick in alle Schichten der Windows-10-Umgebungen, einschließlich Firmware, Betriebssysteme, Dienste, Anwendungen und die Hardwarekomponenten selbst. Gleichzeitig benötigen Sie ein Tool, das andere Infrastrukturkomponenten über eine zentrale Schnittstelle überwachen kann. Obwohl sich die Überwachungs-Tools in Bezug auf Funktionen und Merkmale mitunter erheblich unterscheiden, bieten die meisten der führenden Produkte die folgenden Vorteile: Erkennen potenzieller Probleme in Echtzeit, bevor sie eskalieren;

Einblicke in die Infrastruktur, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen;

Verhindern von Sicherheitsverletzungen, da Administratoren bei ungewöhnlichen Aktivitäten oder Systemanomalien Warnungen erhalten;

Mehr Produktivität durch das Verringern der Ausfallzeiten und Optimierung der Systemleistung; und

Unterstützung bei der Planung und Budgetierung für das Aufrüsten von überwachten Systemen, einschließlich Windows. Ein effektives Windows-Überwachungs-Tool verfolgt verschiedene Metriken und meldet relevante Änderungen, die einen Einblick in den Zustand und die Verfügbarkeit des Systems für Hardware und Software geben. Das Tool kann zum Beispiel Daten über die CPU, die Speichernutzung oder die Prozessortemperatur eines Systems erheben. Es sollte auch ein Inventar der installierten Anwendungen bereitstellen und idealerweise über deren Aktivität und Leistung berichten.

Überwachung von Windows 10 Desktops mit Microsoft-Tools Administratoren müssen sich für die Überwachung von Windows-10-Desktops nicht unbedingt auf ein Drittanbieter-Tool verlassen. Windows enthält mehrere integrierte Tools, um einen Computer zu überwachen und Probleme zu diagnostizieren. Eines der wertvollsten nativen Tools ist Windows Performance Monitor. Er bezieht Systemleistungsdaten aus den Leistungszählern eines Computers und sammelt Trace-Ereignisse. So lassen sich die Informationen in Echtzeit anzeigen, oder Sie zeichnen sie in einer Protokolldatei für die spätere Betrachtung auf. Daneben gibt es noch die Windows-Ereignisanzeige, die Sicherheits-, System- und Anwendungsereignisse sammelt und anzeigt, oder den Ressourcenmonitor, um Informationen über die Netzwerk-, Festplatten, CPU- und Speichernutzung einzusehen. So hilfreich diese Tools auch sind, sie eignen sich nur für die Fehlersuche bei einzelnen Rechnern direkt oder über eine Remote-Verbindung. Bei unternehmensweiten IT-Landschaften gibt es auch von Microsoft eine Reihe von Überwachungsprogrammen. Microsoft Intune aggregiert zusammen mit Endpoint Analytics im Microsoft Endpoint Manager Ereignisdaten, analysiert sie und gibt dann auf dieser Grundlage Empfehlungen aus. Diese Empfehlungen umfassen Vorschläge für Software, Schritte zum Verbessern der Startleistung oder Strategien zum Beheben gängiger Support-Probleme. Darüber hinaus überwacht System Center, das System Center Management Pack für Windows die Verfügbarkeit und Leistung von Windows-Betriebssystemen.

Fünf empfehlenswerte Desktop-Überwachungs-Tools Obwohl die nativen Microsoft-Tools für die Verwaltung von Windows-Geräten viele Funktionen bieten, könnte es sein, dass Sie mehr Unterstützung brauchen – zum Beispiel, weil Sie nicht nur Windows-Systeme überwachen möchten. In diesem Fall sollten Sie auf Überwachungsplattformen zurückgreifen, welche die gesamte Infrastruktur auf Aspekte wie Sicherheit, Systemverfügbarkeit, Leistung und Benutzererfahrung überwachen. Die Auswahl des richtigen Überwachungs-Tools kann ein schwieriger Prozess sein. Das Tool muss Ihre Anforderungen erfüllen, ohne unnötigen Overhead zu verursachen oder die Arbeit zu erschweren. Um Entscheidungsträgern bei der Auswahl des richtigen Tools zu helfen, sollten Sie sich diese fünf beliebten Überwachungsplattformen ansehen, die wir aufgrund ihres Funktionsumfangs und ihrer bedeutenden Stellung auf dem Markt ausgewählt haben.

1. ManageEngine OpManager OpManager ist ein Software-Tool, das eine Vielzahl von Systemen überwachen kann und über 10.000 Gerätetypen und 450 Gerätehersteller unterstützt. Für jeden Systemtyp bietet OpManager eine XML-basierte Vorlage, die mit gerätespezifischen Details vorkonfiguriert ist und dabei hilft, Geräte automatisch zu klassifizieren und die erforderlichen Überwachungskriterien während des Erkennungsprozesses zuzuordnen. Eine dieser Vorlagen ist speziell auf Windows-10-Geräte zugeschnitten und enthält Metriken wie Geräteverfügbarkeit, CPU- und Speichernutzung sowie den Netzwerkverkehr des Geräts. OpManager unterstützt mehrere branchenübliche Verwaltungsprotokolle, darunter Simple Network Management Protocol (SNMP) und Windows Management Instrumentation (WMI). Dadurch kann OpManager eine breite Palette von Windows-Metriken verfolgen. OpManager bietet außerdem Funktionen zur Benachrichtigung über mehrere Schwellenwerte und zur sofortigen Benachrichtigung. Administratoren können kritische KPIs auf verwalteten Windows 10 oder 11 Desktops und anderen Infrastrukturkomponenten überwachen. Darüber hinaus verfügen Sie in OpManager über umfangreiche Berichtsfunktionen mit über 100 integrierten Berichtsprofilen und mehr als 125 Berichten Out-of-Box. Administratoren erhalten Berichte über die Ressourcennutzung (zum Beispiel CPU, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher), den ein- und ausgehenden Schnittstellenverkehr, die Reaktionszeiten von Diensten, den Gerätezustand (zum Beispiel Paketverluste und Temperatur) und zahlreiche andere Metriken. Das Tool bietet außerdem ein anpassbares Dashboard mit über 200 Leistungswidgets. OpManager ist in drei Editionen erhältlich: Standard, Professional und Enterprise. Preise für Abonnements oder Komplettkäufe ergeben sich aus der Zahl der Geräte und Nutzer. Sie sind der folgenden Preistabelle zu entnehmen.

2. Nagios XI Nagios bietet zwei IT-Überwachungsprodukte an: Nagios Core und Nagios XI. Nagios Core ist eine leistungsstarke, kostenlose und quelloffene Plattform zur Überwachung der IT-Infrastruktur, einschließlich Windows-, Linux-, Unix- und macOS-Computern. Über verschiedene APIs zur Erweiterung der Architektur speisen Sie Informationen über Windows-Dienste, -Prozesse und -Ereignisprotokolle ein. Wie viele führende Produkte auf dem Windows-Monitoring-Markt bietet Nagios Core sowohl agentenbasierte als auch agentenlose Überwachung. Außerdem unterstützt es sowohl SNMP als auch WMI und ist somit sehr flexibel. Nagios XI enthält alle Funktionen von Core, verpackt diese jedoch in eine umfangreichere und benutzerfreundlichere Oberfläche. XI bietet fortschrittlichere Berichts- und Visualisierungsfunktionen und lässt sich einfacher im großen Maßstab einsetzen. Nagios XI ist in zwei Editionen erhältlich: Standard und Enterprise. Die Kosten berechnen sich nach Zahl der überwachten Geräte und des Support Levels. Einen Preisrechner finden Sie hier. Diese Editionen haben viele der gleichen Funktionen, wie zum Beispiel Berichte über die Bandbreitennutzung, benutzerdefinierte Ansichten und Dashboards sowie die Fernüberwachung von Maschinen in externen Netzwerken. Darüber hinaus können beide Versionen Anwendungen, Systemmetriken, Leistungszähler, System- und Prozesszustände sowie andere Infrastrukturkomponenten überwachen. Die Open-Source-Lösung Nagios Core als Grundlage bedeutet, dass Nagios XI außerdem mit einer breite Palette an von der Community entwickelten Add-Ons eingesetzt werden kann. Die Enterprise Edition fügt Funktionen hinzu, die größeren Organisationen zugutekommen, wie zum Beispiel Massenumbenennung, Überwachung von Geschäftsprozessen, Compliance Auditing und Service Level Agreement Reports.

3. Paessler PRTG Netzwerk-Monitor Paessler PRTG bietet eine vollwertige Plattform zum Überwachen von Systemen, Anwendungen und Netzwerkverkehr. Diese Plattform umfasst flexible Alarmierungsfunktionen, die auf definierten Ereignisauslösern wie Schwellenwertüberschreitungen oder Statusänderungen basieren, und unterstützt eine breite Palette von Benachrichtigungsmethoden. PRTG bietet außerdem mehrere Benutzeroberflächen, darunter ein Webinterface, eine Desktop-Anwendung und eine mobile App. Mit dem PRTG Map Designer lassen sich Dashboards erstellen, die ihre vernetzten Komponenten integrieren und Echtzeitkarten mit Live-Statusinformationen enthalten. Nutzer können auch Berichte auf der Grundlage ihrer spezifischen Überwachungsdaten erstellen, und in verschiedenen Formaten exportieren. Paessler PRTG unterstützt SNMP und WMI, um verschiedene Metriken auf Windows-10-Computern zu überwachen und Statistiken über jeden einzelnen zu sammeln. Mit WMI beobachten Administratoren Ereignisprotokolle, Leistungszähler, CPU-Auslastung, Bandbreitennutzung, Systembetriebszeiten, Festplattenzustand, Festplattenspeicher, Speichernutzung und zahlreiche andere Metriken. Darüber hinaus verfügt PRTG über Failover-Funktionen und ermöglicht die verteilte Überwachung über mehrere Netzwerke hinweg. Paessler bietet mehrere Lizenzierungsoptionen für Unternehmen jeder Größe an. Jede Lizenz umfasst alle oben genannten Funktionen und unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern. Die On-Premises Version für kleine und mittlere Unternehmen (PRTG Network Monitor) kostet je nach Größe 1.349-12.999 Euro, die SaaS-Version gibt es für 1.229-12.999 Euro im Jahr. Für sehr große Unternehmen kostet die Enterprise-Version mit mehr als 1.000 zu verwaltenden Geräten 14.400 bis 29.900 Euro im Jahr.

4. Progress WhatsUp Gold WhatsUp Gold von Progress – ehemals Ipswitch – ist eine Verfügbarkeits- und Leistungsüberwachungsplattform mit Warn- und Benachrichtigungsfunktionen für Windows Desktops und anderer Infrastruktur. Wie die meisten führenden Produkte unterstützt WhatsUp SNMP und WMI zum Prüfen von Systemmetriken wie CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung. Es wertet außerdem die Windows-Ereignisprotokolle und bestimmte Prozessleistungszähler aus. Zur Fehlerbehebung und zur Suche nach den Ursachen von Problemen kann die IT-Abteilung Geräteprotokolldaten verwalten und visualisieren sowie das WhatsUp-Repository nach überwachten und erkannten Geräten durchsuchen. Die WhatsUp API hilft zudem bei der Automatisierung von Workloads. Zugang bietet eine Weboberfläche zum Erstellen von anpassbaren Karten, Dashboards und Warnmeldungen. Außerdem lassen Sie sich hier Geräteprotokolldaten anzeigen und eine Vielzahl von Berichten über den Bestand, die Systemleistung, die Betriebszeit und den Zustand der Geräte. Darüber hinaus enthält WhatsUp eine Layer 2/3-Netzwerkerkennungsfunktion, die automatisch jedes mit einem Netzwerk verbundene Gerät erkennt und Netzwerkkarten generiert, die einen Einblick in physische, logische und virtuelle Umgebungen ermöglichen. WhatsUp Gold ist in zwei Editionen erhältlich: Premium und Total Plus. Total Plus enthält mehrere Funktionen, die in der Premium-Edition als optionale Add-ons erhältlich sind. Eine Gratisversion ist für bis zu 20 Endpunkte verfügbar. Preise für die kostenpflichtigen Produkte erhalten Sie auf Anfrage.