Nagios Core für die Überwachung von Windows- und Linux-Servern nutzen

Nagios ist eine Open-Source-Überwachungslösung für Netzwerkgeräte, mit der sich unter Anderem die Auslastung von Windows-Servern beobachten lässt. Die kostenlose Version Nagios Core können Sie direkt auf der Webseite des Herstellers herunterladen.

Zur Überwachung installieren Sie auf den angebundenen Servern einen Agenten, der Daten zum Nagios-Server übertragt. Er wertet diese aus und zeigt sie in der Weboberfläche des Servers an. Nagios Core läuft nur auf einem Linux-System oder auf FreeBSD.

Zusätzlich zu den standardmäßigen Überwachungsfunktionen, bietet Nagios Exchange Add-Ins für speziellere Ansprüche. So monitoren Sie zum Beispiel Datenbanken wie Oracle oder MySQL. Weitere Add-Ons zeigen der freien Speicherplatz von Servern, SNMP-Daten und zahlreiche andere Informationen an. Mit etwas Konfiguration lassen sich auch die Daten von Netzwerkdruckern mit Nagios auslesen. Die Vorgehensweise dazu ist in der Dokumentation von Nagios zu finden.

Wenn Sie auf einem Gerät keinen Client installieren können, ist eine Überwachung per SNMP sinnvoll. Das kommt zum Beispiel bei Routern oder anderen Netzwerkgeräten zum Einsatz. Wie das funktioniert beschreiben die Entwickler auf einer eigenen Webseite zu dem Thema.

Abbildung 1: Die Weboberfläche von Nagios.

Nagios Core in Betrieb nehmen Wir beschreiben im Folgenden die Installation von Nagios Core auf einem Server mit Ubuntu. Dieser sollte auf dem aktuellsten Stand sein. Die Verwaltung von Nagios Core erfolgt über eine Weboberfläche, zum Beispiel auf Basis von Apache. Sie installieren den Nagios-Server mit dem Befehl: sudo apt install -y build-essential apache2 php openssl perl make php-gd libgd-dev libapache2-mod-php libperl-dev libssl-dev daemon wget apache2-utils unzip Im Anschluss müssen Sie ein Benutzerkonto anlegen. Geben Sie die folgenden Befehle ein: sudo useradd nagios sudo groupadd nagcmd sudo usermod -a -G nagcmd nagios sudo usermod -a -G nagcmd www-data Den Download und das Extrahieren von Nagios erledigen Sie direkt auf der Webseite des Entwicklers, zum Beispiel mit: wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.8.tar.gz tar -zxvf /tmp/nagios-4.4.8.tar.gz Auf der Webseite finden Sie auch die jeweils aktuelle Version. Nach dem Extrahieren des Verzeichnisses wird Nagios kompiliert: sudo./configure --with-nagios-group=nagios --with-command-group=nagcmd --with-httpd_conf=/etc/apache2/sites-enabled/ sudo make all sudo make install sudo make install-init sudo make install-daemoninit sudo make install-config sudo make install-commandmode sudo make install-webconf sudo a2enmod rewrite cgi Sie müssen die Befehle im Nagios-Verzeichnis ausführen. Danach sollten Sie einen Benutzer für die Verwendung von Nagios anlegen: sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin Jetzt benötigen Sie noch ein Passwort; danach starten Sie Nagios: sudo systemctl enable --now nagios sudo systemctl restart nagios sudo systemctl status nagios systemctl restart apache2 systemctl enable --now apache2 ufw allow Apache Abbildung 2: Inbetriebnahme von Nagios Core auf einem Server. Sobald Nagios und Apache in Betrieb sind, können Sie die Weboberfläche über die URL http://<IP oder Servername>/nagios aufrufen. Melden Sie sich mit den soeben angelegten Anmeldeinformationen an. Nagios ist jetzt betriebsbereit und Sie finden die aktuell überwachten Server unter Hosts. Auf der linken Seite zeigt Nagios neben dem Status der Hosts bei Service die überwachten Dienste an. Hier ist zu sehen, wenn einzelne Dienste auf überwachten Servern nicht mehr funktionieren. Bei Status Information zeigt Nagios an, welche Dienste nicht auf den angebundenen Geräten funktionieren und seit wann der Fehler auftritt. Bei Tactical Overview sehen Sie eine Zusammenfassung der überwachten Server und Dienste. Abbildung 3: Zentrale Überwachung der angebundenen Server und deren Dienste in Nagios.

Windows-Server an Nagios Core anbinden Damit Windows-Server mit Nagios kommunizieren, muss auf ihnen ein Client installiert sein, der die Daten vom überwachten Server zum Nagios-Server sendet. Hier eignet sich zum Beispiel der aktuelle NSClient++. Wenn auf einzelnen überwachten Servern oder Netzwerkgeräten kein Client installiert werden kann, ist es möglich, den Client über den Nagios-Assistenten ohne einen Agenten anzubinden. In diesem Fall liest Nagios die Überwachungsdaten mit SNMP und WMI aus. Der Agent ist kompatibel mit Windows-, macOS- und Linux-Geräten. Abbildung 4: Nach der Installation des NSClients++ binden Sie Windows-Server an Nagios Core an und überwachen sie.