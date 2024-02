Automatisierung des IT-Betriebs mit VMware und Ansible

Die Automatisierung von Aufgaben in Ihrer VMware-vSphere-Umgebung kann die Produktivität steigern. Mit nur wenigen Befehlen kann Ansible mit vSphere kombiniert werden, um Teams bei der Automatisierung von IT-Aufgaben zu unterstützen.

In der Vergangenheit haben Administratoren ausschließlich mit Skriptsprachen wie PowerShell gearbeitet, um Umgebungen zu verwalten. Das ist zwar immer noch eine praktikable Methode, aber Sie müssen alle Schritte zur Erstellung oder Verwaltung von Komponenten in der richtigen Reihenfolge in einem Skript festlegen. Mit Ansible definieren Sie die benötigten Schritte in einer strukturierten Datei, die dann von einer Engine verarbeitet wird. Das macht den Code wiederverwendbar und Ansible zu einer vielseitigen Option für die Automatisierung das Erstellen und Verwalten von Aufgaben in einer VMware-vSphere-Umgebung.

Die Benutzerfreundlichkeit von Ansible Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ansible für die Automatisierung zu nutzen. Ansible verfügt über eine Open-Source-Option, die für die Beispiele in diesem Artikel verwendet wird. Außerdem gibt es die Ansible Automation Platform von Red Hat. Dieses Produkt ist käuflich erwerblich und bietet Skalierbarkeit für Unternehmen, Support und eine Komponente für die zentralisierte Verwaltung, um die Abhängigkeit der Administratoren von der Befehlszeile zu verringern. Die Beispiele in diesem Artikel konzentrieren sich auf die Verwendung von Ansible in einer VMware-Umgebung, aber die Software kann auch bei der Verwaltung vieler anderer Umgebungen helfen. Das macht es optimal, wenn Sie nicht nur Ihre Virtualisierungsinfrastruktur, sondern auch Gastbetriebssysteme und Anwendungen verwalten möchten. Ansible funktioniert in einer Microsoft-Azure- oder AWS-Umgebung sowie mit Docker-Containern und Netzwerkkomponenten.

So installieren Sie Ansible Um die Ansible-Software auszuführen, benötigen Sie einen Kontrollrechner, auf dem Python 2 oder Python 3 ausgeführt werden kann. Für die Beispiele in diesem Artikel wird ein Ubuntu-Linux-Rechner verwendet. Während die Befehle für andere Distributionen unterschiedlich sein können, ist das allgemeine Konzept das gleiche. Installieren Sie zunächst die Ansible-Software auf dem Kontrollrechner. In Ubuntu verwenden Sie diese Befehle. sudo apt update sudo apt install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:ansible/ansible sudo apt update sudo apt install ansible Anleitungen für andere Systeme finden Sie in der Ansible-Installationsanleitung. Beachten Sie, dass Ansible nicht auf Windows als Kontrollmaschine laufen kann. Während Python in der Regel standardmäßig installiert ist, ist das Paket-Installationsprogramm für Python oft noch nicht vorhanden. Sie benötigen diese Komponente namens pip, um die erforderlichen VMware-Module zu installieren. Um pip zu installieren, benötigen Sie das Python-Paket für virtuelle Umgebungen. Installieren Sie beides mit den folgenden Befehlen. sudo apt update sudo apt install python3-venv python3-pip python -m pip install --upgrade pip In Abbildung 1 installieren wir nur das Paket python3-pip, da das Paket python-venv bereits installiert war. Abbildung 1: Installieren Sie das Paket python3-pip. Als Nächstes installieren Sie das Python SDK für die VMware-vSphere-API. Das ermöglicht die Kommunikation mit ESXi und vCenter. Der Name des Pakets ist pyVmomi. Der Code ist auf GitHub verfügbar und das Installationsverfahren finden Sie auf der Dokumentationsseite von VMware für Ansible. Installieren Sie dieses Modul mit pip, indem Sie pip install pyvmomi verwenden. Abbildung 2: Installieren Sie das Python-SDK für die VMware-vSphere-API.