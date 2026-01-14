Die 5 beliebtesten Security-Artikel 2025

Der deutsche Markt für Cybersicherheit wächst zweistellig und wird 2025 erstmals die 11 Milliarden Euro übersteigen, nachdem im Vorjahr zum ersten Mal die 10-Milliarden-Euro-Marke überschritten wurde. Das kommt nicht von ungefähr. Die Bedrohungslage für Unternehmen und Organisationen ist nach wie vor sehr ernst. So haben Angriffe auf Firmen für einen Schaden von 289 Milliarden Euro gesorgt.

Nicht Marktentwicklungen, politische Situation oder Naturkatastrophen sind die größte Bedrohung für den Geschäftsbetrieb von Unternehmen, sondern Cyberbedrohungen. Dementsprechend wundert es nicht, dass Firmen ihre Bemühungen in Sachen Cybersicherheit und Cyberresilienz verstärken, wenngleich vielerorts noch einiges zu tun bleibt. Mit dem Inkrafttreten von NIS2 gibt es zudem für viele Unternehmen Handlungsbedarf.

Das Thema künstliche Intelligenz hat Unternehmen und IT-Teams auf mannigfaltige Weise beschäftigt. Mit dem Einsatz von KI im Allgemeinen und GenKI wie KI-Agenten im Besonderen vergrößert sich die Angriffsfläche und Verwundbarkeit von Unternehmen massiv. Und apropos KI, wenn die künstliche Intelligenz beim Entwickeln auch halluziniert, kann dies erhebliche Folgen haben.

Microsoft-Infrastrukturthemen halten IT-Teams naturgemäß ganzjährig in Bewegung. 2025 war da jedoch ein besonderes Jahr. Denn das im Jahr 2015 eingeführte Windows 10 wurde im Oktober zum letzten Mal auf regulärem Weg mit Security-Updates versorgt und fällt aus dem Support. Die Migration auf Windows 11 gestaltete sich mancherorts nicht ganz einfach, da sie aufgrund nicht unerheblich geänderter Anforderungen auch oft mit einem Hardwaretausch einher ging.

Wir haben nachfolgend die Beiträge zu den Themen IT-Sicherheit und Datenschutz zusammengefasst, die 2025 erschienen sind und auf besonders großes Interesse gestoßen sind:

1. 10 gängige Bedrohungen der Informationssicherheit

Damit IT-Teams die Daten, Abläufe und IT ihrer Organisationen schützen können, müssen sie sich mit den existierenden Bedrohungen auseinander setzen. Und diese Bedrohungslandschaft verändert sich stetig und somit auch die Art der möglichen Angriffe mit denen Unternehmen sich konfrontiert sehen.

2. Windows 10: Support-Ende und die Extended Security Updates

Im Oktober 2025 ist der Support für Windows 10 regulär ausgelaufen. Sprich, Sicherheitslücken werden nicht voraussichtlich nicht mehr adäquat geschlossen. Optional bot da Microsoft Update-Möglichkeiten an.

3. Wie Microsoft Copilot mit den lokalen Daten umgeht

Die Integration von Microsoft Copilot in Anwendungen und Betriebssystem ist einer fortlaufenden Veränderung unterlegen. Ob nun in Office-Anwendungen wie Word oder Excel oder bei der Verarbeitung von Mails. Im Hinblick auf die verwendeten Daten kann es schnell kritisch werden.

4. Security-Trends: KI, Souveränität und Cyberresilienz

Damit Unternehmen ihrer regulären Geschäftstätigkeit nachgehen können, sind die Bereich Cybersicherheit und Cyberresilienz als tragende Säulen unabdingbar. Zudem hat im Jahr 2025 das Thema Souveränität in unterschiedlichster Ausprägung erheblich an Bedeutung gewonnen.

5. Die Bedrohung durch Slopsquatting: Wenn KI halluziniert

Beim Sloqsquatting machen sich Angreifer zunutze, dass in der Entwicklung zunehmend auch KI zum Einsatz kommt. Zielgerichtet eingesetzt, lassen sich so flächendeckend Systeme kompromittieren oder auch mit Hintertüren versehen.

Abbildung 1: Der kostenlose E-Guide beinhaltet unsere meistgelesenen Security-Artikel aus dem Jahr 2025.