Der deutsche Markt für IT-Sicherheit wächst zweistellig

Dies meldet der Branchenverband Bitkom und bezieht sich dabei auf Daten des Analystenhauses PAC. Demnach wächst der deutsche Markt für IT-Sicherheit im laufenden Jahr auf 11,1 Milliarden Euro, nachdem im letzten Jahr das erste Mal die 10-Milliarden-Euro-Marke überschritten worden war.

Das mag unter anderem daran liegen, dass die Schäden, die deutschen Unternehmen durch Cyberangriffe erlitten haben, in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gestiegen sind und nun bei 202,4 Milliarden Euro liegen. Demnach würden sich 59 Prozent der Unternehmen durch Cyberattacken in ihrer Existenz bedroht sehen.

„Erfolgreiche Cyberangriffe können Unternehmen lahmlegen, aber auch Behörden oder Infrastruktur wie Bahnstrecken und Flughäfen. Wir müssen unsere Investitionen in IT-Sicherheit weiter hochfahren“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst.