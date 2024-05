Wie eine CRM-Strategie den Verkauf nach vorne bringt

In den dynamischen Wettbewerben unserer Zeit ändern sich die Marktbedingungen täglich. Wer sich gegen Konkurrenzunternehmen durchsetzen und Kunden langfristig binden will, muss seinen Vertrieb gezielt ausrichten. Eine Customer-Relationship-Management-Strategie (CRM) ermöglicht das.

Sobald es um den langfristigen Erfolg geht, spielen Kundenbeziehungen eine entscheidende Rolle. Wer als Unternehmer wirtschaftlich Erfolg haben will, möchte schließlich nicht nur einen einzelnen Verkauf erzielen. Aber wie können Kunden ans eigene Unternehmen gebunden werden?

Verkaufsstrategien, die die aktuelle Marktlage und die individuellen Kundenbedürfnisse im Blick haben, sind zentral. Regionale Kleinunternehmen mit einer fest etablierten Stammkundschaft wissen das. Aber wie gestaltet sich die Situation, sobald ein Betrieb wächst und ein Vertrieb mit verschiedenen Hintergründen von zahlreichen Kunden jonglieren muss? Ein digitales Customer Relationship Management (CRM) und sein richtiger Einsatz sind dann entscheidend.

In Betriebsmanagement- und Marketingdiskussionen wird CRM-Software mitunter als eine Art Goldstandard gehalten. Der Grund dafür? Die smarte Software fungiert nicht nur als ein Archiv zum passiven Ablegen von Daten. Die Arbeit mit einem CRM-System hat einen dynamischen Charakter: Auf der einen Seite bildet das System zwar eine Datenbank zum Speichern und Überblicken von Kundendaten und bisherigen Verkaufshistorien. Über andere Schnittstellen nutzt sie jedoch auch Informationsquellen zum aktuellen Marktgeschehen und fördert damit eine Automatisierung zahlreicher Arbeitsschritte im unternehmenseigenen Vertrieb und Marketing. Routineaufgaben werden damit schneller erledigt und Marketingkampagnen so aufgestellt, dass der höchste Umsatz mit dem vorhandenen Angebot erzielt werden kann und Cross- und Upselling Potentiale gehoben werden.

Üblicherweise bieten CRM-Lösungen viele Funktionen. Nicht alle davon müssen genutzt werden. Die Software ist ein Instrument, das so genutzt werden sollte, dass es dem konkreten Kontext gerecht wird. Die dritte Erfolgsvoraussetzung ist eine Mitarbeiterschulung. Eine Software leistet allein dort gute Dienste, wo es Menschen gibt, die sie zu bedienen wissen. Sie müssen die Hinweise der Maschinen verstehen, auf sie reagieren und bei Veränderungen aktiv Umstellungen vornehmen. Wer sich einmal mit den Grundlagen vertraut gemacht hat, findet erfahrungsgemäß schnell Freude an dieser Arbeit. Die Nutzer erkennen, dass CRM-Lösungen ihnen bei der Arbeit helfen, Daten automatisiert einpflegen, auswerten und manuelle und auch mühsame Arbeitsschritte abnimmt.

So können externe Experten den Umstellungsprozess begleiten

Ein professioneller Experte begleitet diesen Implementierungsprozess auf mehreren Ebenen. Er hilft bei der Auswahl und bei der Abstimmung auf die Bedingungen vor Ort. Implementierung und Mitarbeiterschulung können dann praxisnah erfolgen. Das fördert eine effiziente Qualifikation. Erfahrungsgemäß ist es hilfreich, die Umstellung nicht allein auf technische Fragen zu beschränken. Die Mitarbeiter müssen erkennen, dass die neue Technik wesentliche Vorteile für ihren Arbeitsalltag bringt.

Viele Unternehmen verknüpfen CRM-Implementierungen mit Themen wie gelingende Kommunikationskultur, effizienter Austausch von Informationen und Work-Life-Balance. Auf diese Weise kann die Implementierung von Technik zu einer Erneuerung der Arbeitskultur beitragen.

Über den Autor:

Marcel Petzold verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte an umfassender praktischer Erfahrung in verschiedenen Unternehmensumfeldern. Sein Fachwissen gründet nicht nur auf theoretischer Literatur, sondern auf aktiver Vertriebstätigkeit, dem Aufbau und der Leitung von Vertriebsorganisationen sowie der Beratung von Unternehmen bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von CRM- und anderen IT-Systemen. Diese Systeme integriert er erfolgreich in bestehende IT-Servicemanagement-Prozesse. Kunden sprechen in Referenzen positiv über seine analytisch-strukturierte und erfahrungsbasierte Beratungsweise, die das Beste aus der Transformation von CRM-Prozessen und der Optimierung des Customer Relationship Managements herausholt.

