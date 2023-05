Welche Trends Unternehmenstechnologie 2023 prägen

Wenn der Schwerpunkt 2022 der Sprung in die digitale Transformation mit einer Vielzahl von smarten Tools war, geht es 2023 nun darum, das Beste aus jeder neuen Software herauszuholen.

Die Arbeitswelt öffnet sich immer mehr für Low-Code/No-Code-Plattformen, -Tools und -Apps, um Teams, Abteilungen und Unternehmen bei der Arbeit zu unterstützen. Aber bei der schnellen Einführung von so viel neuer Software haben wir vielleicht übersehen, wie all diese neuen Arbeitsabläufe ineinandergreifen und was jede Software auf einzigartige Weise mitbringt.

Laut einer Studie von monday.com verwendet mehr als die Hälfte aller IT-Entscheidungsträger täglich mehr als vier Tools für ihre Arbeit und gibt gleichzeitig an, dass sie mehr als zwei Tools aus ihrem Tech-Stack entfernen könnten, ohne dass dies Auswirkungen auf die Produktivität hätte.

Wie sieht also das Aufräumen der IT-Stacks im Jahr 2023 aus?

1. Konsolidierung In Anbetracht der aktuellen Marktsituation überprüfen die meisten Unternehmen derzeit ihre Budgets mit einem strengen Blick. Dies ermutigt IT-Manager, ihre lange Liste der angesammelten Software durchzugehen und zu entscheiden, welche Software unverzichtbar ist, welche konsolidiert werden kann und welche überflüssig ist. Die Reduzierung der Softwareliste ist dabei nicht nur gut für die Finanzen, sondern ermutigt auch alle Mitarbeiter – von der IT-Abteilung über das Marketing bis hin zum Kundendienst – dazu, unzusammenhängende Anwendungen in einem einzigen Betriebssystem zusammenzufassen. Die Konsolidierung der Software erhöht nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern verbessert auch die Produktivität. Eine Studie hat ergeben, dass Arbeitnehmer fast 1.200-mal pro Tag zwischen Apps und Websites wechseln. Dadurch entsteht das, was Experten Umschaltsteuer nennen – also die Zeit, die für das Umschalten zwischen all diesen Schnittstellen benötigt wird, kann bis zu neun Prozent der jährlichen Arbeitszeit ausmachen. 85 Prozent der IT-Manager erwarten von der Konsolidierung der Software eine Verschlankung ihrer Arbeit. Selbst wenn diese Software dynamisch und automatisiert ist, verlangsamt ein Übermaß an intelligenter Software ein Team ebenso sehr wie ein Mangel daran. Interessanterweise gaben über 50 Prozent der IT-Manager an, dass ihr Budget für Software im Jahr 2023 wahrscheinlich steigen wird, was uns zeigt, dass die Unternehmen bereit sind, in Software zu investieren, solange es die richtige ist.

2. Software demokratisieren Bislang galten Anwendungen für das Projektmanagement als ein Werkzeug, das nur für Projektmanager relevant ist. Doch Software wird für Endverbraucher immer attraktiver und ist auch für Menschen ohne technische Vorkenntnisse leichter zu bedienen. Die Kultur des Homeoffice hat als Katalysator gewirkt und mehr Wissen in Unternehmen freigesetzt und sowie die Fähigkeit verbessert, neue Herausforderungen zu bewältigen und Lösungen anzupassen. Daher wird sich die Nutzung von Arbeitsmanagement-Tools weiter diversifizieren. Ob in der Personalabteilung, im Content Marketing, im Finanzwesen, in der Markenberatung oder sogar in der Fertigung und im Ingenieurwesen – Unternehmen erkennen, dass die richtigen technologischen Tools mehr sein können als nur KPI-Tracker. Diese Tools sind Innovationsmotoren, die es den Unternehmen ermöglichen, mit den vorhandenen Ressourcen mehr zu erreichen. 3. Flexible Teams, flexible Anwendungen Flexibilität ist für viele Arbeitnehmende bereits zu einem nicht verhandelbaren Gut geworden. Hybride Arbeitsmodelle können eine höhere Produktivität und eine bessere Work-Life-Balance fördern. Da diese Flexibilität nach wie vor zu den wichtigsten Vorteilen in Stellenbeschreibungen gehört, werden Unternehmen in Zukunft versuchen, ihren Mitarbeiter mehr Möglichkeiten zu bieten, sich weiterzuentwickeln und besser zu arbeiten. Führungskräfte müssen sich wichtige Fragen stellen: Was brauchen meine Teams? Wie kann ich helfen? Welche Rahmenbedingungen kann das Unternehmen einrichten, um diese Veränderungen zu unterstützen? Wie können wir Silos beseitigen „ IT-Führungskräfte wollen viel mehr Zeit in die strategische Festlegung der Prioritäten für den Tech Stack ihres Unternehmens investieren, da IT-Entscheidungen für das gesamte Unternehmen wichtiger denn je geworden sind.“ Will Hale, monday.com Das schlägt sich auch auf die Wahl der Software nieder: Bei verteilten Teams wird dieser Ansatz eine bessere Zusammenarbeit und den Zugang zu Informationen im gesamten Unternehmen erleichtern, so dass die Mitarbeiter das finden, was sie brauchen, wenn sie es brauchen, unabhängig davon, wann und von wo sie sich einloggen.