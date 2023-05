Projektmanagement: Wie man die richtige Software findet

Es gibt auf dem Markt zahlreiche Anwendungen, mit denen sich Projekte verwalten lassen. Einer der bekanntesten Lösungen ist Microsoft Project, gefolgt von Trello. Mit Jira, Monday.com, Asana, Bitrix24, SmartSheet und vielen weiteren Lösungen, gibt es genügend Auswahl. Einige Anwendungen nutzen lokale Installationen, andere setzen auf die Cloud. Dabei gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Funktionen, die wir nachfolgend durchleuchten.

Bei der Auswahl eines Tools, sollten Verantwortliche darauf achten, wie diese Funktionen in der jeweiligen Lösung umgesetzt sind, und ob dies zu den Anforderungen des Unternehmens passt.

Insgesamt sollte ein Projektmanagement-Tool so gestaltet sein, dass es Benutzer unterstützt, ihre Arbeit zu organisieren, zu verwalten und zu verfolgen, damit Projekte effizient und erfolgreich abgeschlossen werden können. Das Tool soll Benutzer entlasten und keine störende Bürokratie aufbauen.

Anpassungsfähigkeit : Einige Tools bieten die Möglichkeit, die Lösung an die Bedürfnisse des Teams und des Projekts anzupassen. Hierzu können Funktionen wie benutzerdefinierte Felder, Workflows und Berichte gehören.

Sicherheit und Datenschutz : Ein gutes Projektmanagement-Tool sollte Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und Datenschutzoptionen bieten, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen sicher sind. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) muss in jedem Fall gewährleistet sein, das gilt vor allem für Lösungen, die auf Cloud-Infrastrukturen aufbauen.

Integrationen : Verschiedene Tools ermöglichen Integrationen mit anderen Lösungen wie E-Mail-Programme oder Kalender. Das kann ein wichtiges Auswahlkriterium sein, vor allem wenn im Unternehmen bereits Anwendungen zum Einsatz kommen, die in diesem Fall gemeinsam genutzt werden können.

Mobile Unterstützung : Einige Tools bieten mobile Apps oder für Mobilgeräte optimierte Webseiten an, um den Benutzern den Zugriff auf das Tool von unterwegs aus zu ermöglichen. Beispiele sind Trello oder Asana.

Weitere Optionen, die in einem Projektmanagement-Tool nützlich sein können, sind:

monday.com ist ein intuitives Projektmanagement-Tool. Die Anwendung ermöglicht die Integration in Zapier. Das visuelle Dashboard von monday.com gibt Benutzern einen schnellen Überblick über alle Projekte und Aufgaben. Es ist benutzerfreundlich und kann leicht an die Anforderungen des Teams und des Projekts angepasst werden. Hinzu kommen eine Vielzahl von Ansichten, darunter Kanban, Gantt-Chart und Kalender. Außerdem bietet monday.com Automatisierungsfunktionen. Zum Beispiel kann die Lösung automatisch Benachrichtigungen senden, wenn Aufgaben abgeschlossen oder verschoben werden.

Microsoft Project ist ein umfassendes Projektmanagement-Tool, das speziell für große und komplexe Projekte entwickelt wurde. Das Programm bietet enge Integrationen mit anderen Microsoft-Tools wie Excel und PowerPoint. Project ermöglicht es Benutzern, den Fortschritt ihrer Projekte in Echtzeit zu verfolgen und zu überwachen. Die Lösung bietet Funktionen wie Fortschrittsverfolgung, Risikomanagement und Statusberichte, um sicherzustellen, dass Projekte auf Kurs bleiben. Dazu kommen Funktionen zur Zusammenarbeit, wie die Möglichkeit, Aufgaben und Dokumente mit anderen Teammitgliedern zu teilen sowie die Integration mit Microsoft Teams .

Trello ist ein einfach zu bedienendes Tool, das auf visuellen Boards basiert, um Aufgaben und Projekte zu organisieren und zu verwalten. Es bietet ähnlich Funktionen wie Asana, mobile Unterstützung (ebenfalls wie Asana) und Integrationen. Das Hauptmerkmal von Trello ist die Verwendung von Boards, auf denen Aufgaben und Projekte in Form von Karten organisiert werden können.

Asana ist ein beliebtes Projektmanagement-Tool, das eine Vielzahl von Funktionen bereithält, darunter für Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit, Ressourcenverwaltung, Zeitmanagement und Berichterstellung. Das Tool bietet auch mobile Unterstützung und Integrationen mit anderen Tools wie Google Drive und Slack. Was Asana von anderen Tools unterscheidet, sind die verschiedenen Ansichten, die es bietet, wie zum Beispiel die Kalenderansicht, die Listendarstellung und die Boards.

Kanban-Boards sind in vielen Tools die Basis

Alle der genannten Projektmanagement-Tools bieten Kanban-Boards. Ein Kanban-Board ist eine visuelle Darstellung des Fortschritts von Aufgaben in einem Projekt und unterstützt dabei, den Workflow zu visualisieren und zu optimieren.

Der Einsatz von Kanban-Tools im Projektmanagement bietet viele Vorteile, insbesondere in Bezug auf Visualisierung und Optimierung des Arbeitsablaufs. Ein Kanban-Board erlaubt es Benutzern, den Fortschritt von Aufgaben auf einen Blick zu sehen. Durch die visuelle Darstellung der Aufgaben in Spalten und Karten können Benutzer schnell erkennen, welche Aufgaben in Arbeit sind, welche abgeschlossen wurden und welche noch zu erledigen sind. Dadurch wird der Arbeitsprozess transparenter und es wird einfacher, Engpässe und Probleme frühzeitig zu erkennen.

Kanban-Tools erlauben es auch, die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern zu verbessern. Durch die gemeinsame Nutzung eines Kanban-Boards können alle Teammitglieder den Fortschritt der Aufgaben sehen und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Das ermöglicht es den Teammitgliedern, in Echtzeit zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, um Probleme zu lösen und den Arbeitsprozess zu optimieren.

Außerdem bieten Kanban-Tools eine hohe Flexibilität in der Arbeitsweise. Aufgaben können schnell und einfach hinzugefügt, verschoben oder entfernt werden, was es Benutzern gestattet, den Arbeitsprozess schnell an neue Anforderungen oder Änderungen anzupassen.

Ein weiterer Vorteil von Kanban-Tools ist, dass man kontinuierliche Verbesserungen vornehmen kann. Durch die Verwendung von Kanban-Boards können Teams den Fortschritt ihrer Aufgaben kontinuierlich überwachen und Probleme frühzeitig erkennen.

Asana bietet ein flexibles Kanban-Board-Layout, mit dem Benutzer ihre Aufgaben in Spalten und Karten organisieren können. Trello ist besonders bekannt für seine Kanban-Board-Funktion, die es Benutzern ermöglicht, Karten mit Aufgaben zu erstellen und diese in Spalten zu verschieben, um den Fortschritt zu verfolgen.

Auch Microsoft Project hält eine Kanban-Board-Ansicht bereit, die als Aufgabenbrett bezeichnet wird. Benutzer können ihre Aufgaben in Spalten organisieren und diese zwischen Spalten verschieben, um den Fortschritt zu verfolgen.

Jira stellt ebenfalls Kanban-Boards zur Verfügung und wurde ursprünglich für agile Softwareentwicklung entwickelt, daher ist die Kanban-Board-Funktion besonders leistungsstark. Benutzer können ihre Aufgaben in Spalten organisieren, Workflows automatisieren und die Fortschritte ihrer Aufgaben in Echtzeit verfolgen.

Schließlich integriert auch monday.com eine entsprechende Ansicht, die als Pulse-Ansicht bezeichnet wird. Benutzer können ihre Aufgaben auch hier in Spalten organisieren und diese zwischen Spalten verschieben, um den Fortschritt zu verfolgen. Die Kanban-Board-Funktion von monday.com hält viele Optionen zur Anpassung und Automatisierung bereit, um den Workflow der Benutzer zu optimieren.