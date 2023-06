Projektmanagement mit monday.com: Einstieg und Funktionen

Mit der zunehmenden Komplexität von Projekten steigt auch der Bedarf an effizienten Projektmanagement-Tools. monday.com möchte diesen Bedarf durch ein umfassendes Angebot an Funktionen und Tools abdecken, die alle Aspekte des Projektmanagements abdecken.

Als Cloud-Lösung ermöglicht monday.com eine nahtlose Verwaltung von Projekten und die Koordination von Teams, egal wo sie sich befinden. Mit monday.com können Projektpläne erstellt, Aufgaben zugewiesen, Deadlines gesetzt und der Fortschritt von Projekten in Echtzeit verfolgt werden.

Das Abomodell von monday.com ist klar strukturiert und es gibt verschiedene Pläne zur Auswahl, darunter Basic, Standard, Pro und Enterprise. Jeder Plan bietet ein anderes Maß an Funktionalität, sodass Unternehmen das wählen können, was ihre Anforderungen abdeckt. Für den Einstieg lässt sich monday.com kostenlos einsetzen, abhängig von den benötigten Funktionen kostet der Einsatz ansonsten zwischen 8 und 16 Euro pro Benutzer und Monat. Größere Unternehmen können über die Enterprise-Edition eine spezielle Lizenzierung direkt mit monday.com abschließen.

Die Vielseitigkeit von monday.com spiegelt sich auch in seiner Skalierbarkeit wider. Ob es sich um kleine Teams oder um große Organisationen handelt, monday.com ist in der Lage, sich den sich verändernden Anforderungen anzupassen und mit dem Wachstum des Unternehmens zu skalieren.

Darüber hinaus bietet monday.com ein hohes Maß an Transparenz, was es den Nutzern erlaubt, den Fortschritt von Projekten in Echtzeit zu verfolgen. In Kombination mit leistungsfähigen Reporting und Analyse-Tools bietet monday.com einen wertvollen Einblick in die Projekt-Performance und ermöglicht datengetriebene Entscheidungen.

Funktionen von monday.com

Zu den beliebtesten Funktionen von monday.com gehören unter anderem das visuelle Projektmanagement, automatisierte Arbeitsabläufe und benutzerdefinierte Formulare. Das visuelle Projektmanagement ermöglicht eine Übersicht und Nachverfolgung des Projektfortschritts. Es erlaubt Nutzern, den Status von Aufgaben auf einen Blick zu sehen und wichtige Informationen effizient zu kommunizieren.

Die automatisierten Arbeitsabläufe in monday.com tragen dazu bei, die manuelle Bearbeitung von Routineaufgaben zu eliminieren. Durch die Erstellung von Automatisierungsregeln, die Aktionen auslösen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, können Nutzer ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und sich auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Benutzerdefinierte Formulare sind ein weiteres Werkzeug in monday.com. Mit ihnen können Nutzer Informationen auf strukturierte und standardisierte Weise sammeln. Diese Formulare können einfach in die Projektboards integriert werden und dienen als zentrale Sammelstelle für alle benötigten Informationen.

Einer der Schlüsselaspekte von monday.com ist seine umfassende Unterstützung für das Kanban-System, wie auch bei vielen anderen Projektmanagement-Tool. Ursprünglich aus dem japanischen Fertigungskontext stammend, hat sich Kanban zu einer weit verbreiteten Methode im Projektmanagement entwickelt. Es ist ein visuelles System zur Verwaltung von Arbeitsprozessen, das die Transparenz von Aufgaben und Arbeitsflüssen fördert und dazu beiträgt, Engpässe und Ineffizienzen zu identifizieren.

Im Kern steht bei Kanban das Konzept der Darstellung von Arbeit in Phasen. Jede Phase repräsentiert einen bestimmten Zustand im Arbeitsprozess, und die Arbeit wird durch Bewegen von Karten (oder in diesem Fall Aufgaben) von einer Phase zur nächsten dargestellt. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Transparenz und erleichtert das Verständnis des aktuellen Arbeitsstandes.

Mit monday.com können Teams ihre eigenen Kanban-Boards erstellen und an ihre spezifischen Arbeitsabläufe anpassen. Jede Aufgabe in monday.com kann als Karte auf einem Kanban-Board dargestellt werden, und die Benutzeroberfläche ermöglicht es den Nutzern, Aufgaben einfach per Drag-and-Drop von einer Phase zur nächsten zu verschieben. Darüber hinaus bietet monday.com eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, um die Kanban-Boards an die spezifischen Anforderungen eines Projekts anzugleichen.