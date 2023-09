Technologische Altlasten: Wenn Innovationen warten müssen

Unternehmen verschwenden 40 Prozent ihres jährlichen IT-Budgets allein für die Pflege von Altlasten. Anders ausgedrückt, handelt es sich dabei um ein Budget von rund fünf Monaten. Das ergab eine Umfrage von OutSystems zum Thema Technical Debt.

Wenn Unternehmen weiterhin neue Systeme auf alten aufbauen, werden die technologischen Schulden mit Zins und Zinseszins wachsen. Infolgedessen müssen sie einen immer größeren Anteil ihres IT-Budgets für die Wartung aufwenden und ihre Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, weiter einschränken.

Technologieunternehmen sind sich dieses Problems zunehmend bewusst: 69 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass technologische Schulden ihre Innovationsfähigkeit einschränken. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen – oder zumindest jene, die wachsen wollen – verstehen, wie technologische Schulden in ihrem Unternehmen entstehen. Vor allem jedoch müssen sie aktiv Maßnahmen ergreifen, um zeitraubende traditionelle Systeme zu beseitigen.

Dieser wachsende Berg an technologischen Schulden zehrt nicht nur an den Ressourcen eines Unternehmens, sondern untergräbt auch seine Innovationsfähigkeit. Je mehr ein Unternehmen mit Software überladen wird, desto schneller verliert es seine Wettbewerbsfähigkeit. Und in einer Welt, in der Innovationen in neuen Technologien wie generativer KI geschäftskritisch sind, müssen Unternehmen so viel Budget wie möglich dafür freisetzen.

Die Entstehung technologischer Schulden

Doch wie ist es zu diesem Schuldenberg gekommen? Vor allem zwei Faktoren spielen laut der Studie bei der technologischen Verschuldung eine Rolle: die große Anzahl von Programmiersprachen, die die Wartung und Aktualisierung der Systeme erschweren, und die hohe Fluktuation in den Entwicklungsteams. Dies führt dazu, dass neue Mitarbeitende die Verantwortung für Plattformen übernehmen, die sie nicht entwickelt haben und die sie möglicherweise nicht vollständig verstehen. Weitere wichtige Faktoren sind veraltete Programmiersprachen und überholte Frameworks. Oft nehmen Unternehmen auch bekannte Fehler in Kauf, um Fristen einzuhalten. All dies trägt dazu bei, dass sie Schwierigkeiten haben, kritische Systeme zu warten und zu überarbeiten.

Durch eine Vielzahl kleinteiliger Entscheidungen sammeln sich diese technologischen Schulden an und hindern Unternehmen daran, in neue Innovationen oder Dienstleistungen zu investieren. In der Regel sind diese kurzsichtigen Entscheidungen auf den Druck zurückzuführen, schnelle Lösungen zu finden und schnelle Ergebnisse zu erzielen – ohne darauf zu achten, ob diese in Zukunft auch noch Bestand haben und die benötigte Schnelligkeit sowie Agilität für Veränderungen bieten.