SAP S/4HANA: worauf beim Umstieg zu achten ist

SAP S/4HANA unterstützt Unternehmen, die digitale Transformation voranzutreiben, produktiver zu agieren und fundierte, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Zentral hierfür ist die In-Memory-Technologie HANA, welche die Auswertung riesiger Datenmengen in Echtzeit und mit hoher Performance ermöglicht. In Zeiten von Big Data und Industrie 4.0 können Prozesse damit beschleunigt werden. Zugleich bietet S/4HANA integrierte KI und Prozessautomatisierung.

Der Umstieg auf SAP S/4HANA ist allerdings mehr als nur eine Option. Ende 2027 stellt SAP den Mainstream Support für die Kernanwendungen seiner Business Suite 7 ein. Bis Ende 2030 ist eine optionale Wartung möglich – zu einem moderat höheren Preis. Wer aber den Wechsel zu lange hinauszögert, steht am Ende womöglich vor größeren Problemen, denn die Migration ist ein komplexer Vorgang.

Viele Unternehmen planen eine späte Migration, manche gar ab 2026. Sie sollten aber besser jetzt beginnen, den Status quo zu erfassen und zu bewerten – und dann einen groben Projektplan zu erstellen. Je nach individueller Ausgestaltung der SAP-Infrastruktur und diversen Iterationen können die Projektlaufzeiten einige Jahre betragen. Lieber stoßen sie den Wechsel jetzt an, als in ein paar Jahren festzustellen, dass die Zeit nicht mehr ausreicht.

Die SAP-Umgebung ist in vielen Unternehmen im Verlauf der Jahre immer weiter individualisiert worden. Das macht sie unübersichtlich und jede Änderung im SAP-System muss genau geprüft werden, damit noch alles funktioniert. Selbst mit hohem Automatisierungsgrad ist es eine Herausforderung, diese Landschaften mit allen Anpassungen in den nächsten fünf Jahren umzustellen.

Sie nutzen das SAP-Angebot RISE with SAP . Dazu gehört ein Cloud ERP, welches in einem SAP-Rechenzentrum oder bei einem Hyperscaler gehostet wird. SAP übernimmt den technischen Support und die Betriebsverantwortung. Zugleich bekommen Kunden einen zum Teil beschränkten Zugang zu anderen, sonst kostenpflichtigen SAP-Tools.

Mögliche Fallstricke von RISE with SAP

Für welche Variante sie sich entscheiden, sollten Unternehmen genau prüfen. Denn das SAP-Paket ist einerseits umfassend, enthält andererseits aber Einschränkungen. Inkludiert sind Basisbetrieb und Support für eine SAP-Plattform, nicht aber die Peripherie. SAP-Systeme sind jedoch oft tief in die IT des Unternehmens integriert. Bei Störungen müssen Firmen zuerst herausfinden, ob der Fehler in der Peripherie, der SAP-Plattform oder den Schnittstellen liegt.

„Die Einführung von SAP S/4HANA bietet die Chance, Prozesse zu überprüfen, zu verschlanken und Systeme zusammenzuführen.“ Sören Genzler, SoftwareONE

Ein weiteres wichtiges Thema ist das möglicherweise notwendige Customizing der SAP-Plattform. RISE with SAP setzt auf Standards statt auf Individualisierung. Das kann für schlanke Prozesse sinnvoll sein. Aber einige spezifische Anpassungen benötigen Unternehmen vielleicht weiterhin. Sie sollten darum prüfen, welche Einstellungen RISE with SAP erlaubt. Eventuelle Lücken müssen sie aufwendig selbst schließen. Obendrein müssen sich Kunden mit RISE with SAP mindestens drei Jahre lang an einen Vertrag binden.