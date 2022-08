Mit Zero Trust und DDI zu mehr Sicherheit

Noch mehr Work from Home, noch stärker verteilte Standorte und noch größere Datenmengen durch die Zunahme von SaaS-, Internet- und Cloud-Transaktionen erweitern die Angriffsfläche in Unternehmen um ein Vielfaches. Auf die Frage, was und wem man unter diesen Bedingungen überhaupt noch trauen kann, lautet die Antwort im Zero-Trust-Modell: Nichts und niemandem. Es basiert auf Misstrauen – das heißt: Alle beteiligten Parteien müssen sich immer wieder neu authentifizieren.

Welche Rolle spielen Netzwerkbasisdienste für Zero Trust?

Zero Trust, das auch integraler Bestandteil von Gartners Secure Access Service Edge (SASE) ist, löst das traditionelle Konzept der Netzwerksicherheit sukzessive ab. Laut des Infoblox State of Security Report 2022 haben 47 Prozent der deutschen Unternehmen SASE bereits teilweise oder vollständig implementiert und weitere 34 Prozent beabsichtigen, dies zu tun. Eine Patentlösung für die Einführung von Zero Trust gibt es dabei nicht. Was jedoch viele Unternehmen, die im Zuge der digitalen Transformation ihre Vorkehrungen zur Cybersicherheit ändern, nicht wissen: Ein wichtiger Grundstein für mehr Sicherheit im Netzwerk kann bereits ohne die Implementierung völlig neuer Tools gelegt werden – nämlich mit den bereits vorhandenen Netzwerkbasisdiensten DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) und IPAM (IP Address Management) - bekannt als DDI. Zusammen können sie den Sicherheitsteams eine unübertroffene Transparenz bieten. Höhere Sichtbarkeit führt am Ende dazu, dass Security-Verantwortliche genau über die Netzwerkaktivitäten von jedem verbundenen Gerät Bescheid wissen. Das wiederrum hilft im Rahmen der Zero-Trust-Strategie dabei, dass nichts unter dem Radar durchrutscht.

„Das Zero-Trust-Konzept ist ein leistungsstarker Verteidigungsmechanismus und für Unternehmen die effektivste Möglichkeit, ihre IT-Infrastruktur proaktiv zu schützen..“

Steffen Eid, Infoblox

Gleichzeitig bietet DDI einen leistungsstarken Verteidigungsmechanismus, der verdächtige Netzwerkaktivitäten in den frühesten Stadien erkennen kann. Zusätzliche Threat Intelligence durch DNS Security hilft außerdem, potenzielle Bedrohungen besser und schneller zu erkennen. DNS ist einerseits nämlich ein gängiger Einfallsweg für Kriminelle –mehr als 90Prozent der Malware, einschließlich Ransomware, nutzt DNS, um in ein Netzwerk einzudringen und es zu verlassen. Andererseits eignet es sich deshalb auch ideal als „First Line of Defense“. Im Zusammenspiel mit anderen bestehenden Security-Tools, helfen DDI und DNS-Security Unternehmen, die Leistung der SecOp-Teams zu verbessern und die Mitarbeiter zu entlasten. Eine DNS-Firewall kann beispielsweise eine Anfrage an eine bösartige Website erkennen, blockieren und automatisch das Netzwerkzugangskontrollsystem auslösen, das die Benutzer in einer Sandbox unter Quarantäne stellt, bis das Ereignis von einem Analysten weiter untersucht werden kann. So wird durch den Einsatz einer solchen DNS Firewall der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Aufspüren und Isolieren infizierter Geräte drastisch reduziert.