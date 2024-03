KI in der Enterprise Architecture: Vorteile und Anwendungsfälle

Es ist ein Buzzword und trotzdem gilt: Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren ohne Zweifel einen beispiellosen Aufstieg erlebt. Sie ist außerdem zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Unternehmensarchitekturen geworden. Durch die Definition von KI in diesem Kontext beziehen wir uns auf Systeme, die fähig sind, Aufgaben auszuführen, die traditionell menschliches Denken erfordern. Dazu zählt das Verstehen von Sprache, das Erkennen von Mustern, das Lernen aus Erfahrungen und das Treffen von Entscheidungen. Die Evolution von KI-Technologien hat schon jetzt die Art und Weise, wie Unternehmen operieren, tiefgreifend verändert. Sie gestaltet Prozesse effizienter, bietet neue Möglichkeiten für Datenanalyse und modernisiert insgesamt die Geschäftsstrukturen. indem sie Prozesse effizienter gestaltet, neue Möglichkeiten für Datenanalysen bietet und insgesamt die Geschäftsstrukturen modernisiert.

In der fortschreitenden Entwicklung der Unternehmensstrukturen spielt die Integration von KI eine Schlüsselrolle. Sie hat sich bereits weit über einen vorübergehenden Hype hinaus zu einem entscheidenden Instrument entwickelt, das komplexe Aufgaben wie die Diagnose von Krankheiten, die Vorhersage von Maschinenausfällen oder die Optimierung von Verkehrs- und Logistikströmen bewältigen kann. Die enge Verbindung zwischen KI und maschinellem Lernen (ML) führt dabei zu Veränderungen in den IT-Landschaften und der Gestaltung der Unternehmensarchitektur.

Mit einer mehr als dreißigjährigen Geschichte steht die Unternehmensarchitektur nun vor der Aufgabe, sich in der neu entstehenden Landschaft der KI zurechtzufinden. Angesichts des schnellen technologischen Wandels müssen IT-Architekten in der Lage sein, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren, Veränderungen zügig umzusetzen und komplexe Datensätze gekonnt zu managen.

Eine KI-gesteuerte Personalisierung hingegen ermöglicht es Unternehmen, maßgeschneiderte Kundenerfahrungen zu gestalten. So werden beispielsweise kundenrelevante Daten und Parameter so verknüpft, dass Dienstleistungen oder Produkte buchstäblich maßgeschneidert angeboten werden können. Die daraus resultierende Steigerung der Kundenbindung und -zufriedenheit ist unbezahlbar. Ähnlich verhält es sich auch beim Risikomanagement : KI verbessert die Vorhersage- und Erkennungsrate für mögliche Risiken, indem es bestimmte Muster und Anomalien in Daten identifiziert. Das ist ein wertvoller Mechanismus zum Einsatz notwendiger Präventivmaßnahmen.

Die analytischen Stärken und Fähigkeiten der KI unterstützen zudem bei der Datenanalyse und Entscheidungsfindung im Unternehmen. Künstliche Intelligenz ist in der Lage, tiefe Einblicke in große Datenmengen zu liefern, was die Entscheidungsfindung der Verantwortlichen im Unternehmen wiederum verbessern und strategische Planungen untermauern kann. Außerdem beschleunigen eine schnelle Analyse großer Datenmengen und eine leistungsfähige Mustererkennung den Innovationszyklus und die Produktentwicklung im Unternehmen, weil theoretische Kenngrößen schneller in praktische Planungsstrategien eingeflochten werden können.

KI und Enterprise Architecture Management: Konkrete Anwendungsfälle

In nahezu allen Bereichen des Unternehmens ist EAM in Verbindung mit KI eine unschlagbare Kombination. So auch bei der Supply-Chain-Optimierung: Hierbei kann der Einsatz von Vorhersageanalytik zu einer effizienten Lagerverwaltungund Logistikplanung verhelfen, was wiederum Kostensenkungen und verbesserten Kundenservice bedeutet. Chatbots und KI-gestützte Analyse von Kundenfeedbacks bieten personalisierten Service und verbessern so ebenfalls die Kundenbindung. Das sind unverzichtbare Vorteile in Kundenmanagement und im Rahmen der Interaktion.

Abbildung 2: KI-gestützte Unternehmensarchitekturen können in vielen Bereichen für Optimierungen sorgen.

Aufseiten der Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden ergeben sich Nebeneffekte durch den Einsatz künstlicher Intelligenz: Zur Produktivitätsanalyse und Prozessoptimierung kann die KI im Bereich der Überwachung von Arbeitsabläufen agieren und identifiziert bei Bedarf jede noch so kleine Option der Effizienzsteigerungspotenziale. Das bringt jedoch mit sich, dass für einen solchen Einsatz von KI-Regeln festgelegt werden, die den Freiraum und die Persönlichkeiten von Mitarbeitern schützt. Auch im Bereich der Cybersicherheit spielt die KI ihre Stärken aus: Durch eine vorgeschaltete Anomalieerkennung und proaktive Bedrohungsabwehr werden sensible Unternehmensdaten und -netzwerke effektiv geschützt. Und weil Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energieeinsparungen immer wichtiger werden, hält die künstliche Intelligenz auch in diesen Unternehmensbereichen Verbesserungspotenzial bereit. KI kann auf verschiedenste Art und Weise den Energieverbrauch optimieren und fördert dabei sogar die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Das ist abhängig von den technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten, die in diesem Segment verfügbar sind.

Und dann war da auch noch…. CMS: Compliance-Management-Systeme umfassen bekanntermaßen alle Maßnahmen, Strukturen und Prozesse innerhalb einer Organisation, die darauf abzielen, die Einhaltung von rechtlichen Vorschriften zu gewährleisten. Als wichtiger Teil des Enterprise Architecture Managements kann so durch den Einsatz einer automatisierten Überwachung und Berichterstattung die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet werden.