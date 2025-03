Digitaler Wandel: KI, Sicherheit und Infrastruktur im Fokus

Selten war der digitale Wandel so eklatant wie heute – mit riesigen Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Es lassen sich für die kommenden Monate und Jahre prägnante Entwicklungen skizzieren, die das Potenzial haben, bestehende Unternehmensarchitekturen grundlegend zu transformieren und neue Paradigmen in der digitalen Wertschöpfung zu etablieren: KI und Security, Softwarerationalisierung und Spatial Computing, Hybrid Cloud und 5G.

Die Adoptionsrate von künstlicher Intelligenz (KI) steigt rasant. Wie eine Studie von McKinsey zeigt, nutzen bereits knapp zwei Drittel der Organisationen regelmäßig generative KI-Systeme – nahezu eine Verdoppelung innerhalb eines Jahres. Kontinuierliche Fortschritte in der KI-Entwicklung, insbesondere im Bereich der Trainingsalgorithmen und der spezialisierten Hardware, treiben diese Dynamik weiter voran. Multimodale Fähigkeiten , die die Verarbeitung von Audio- und Videodaten ermöglichen, eröffnen völlig neue Anwendungsszenarien. Gleichzeitig gewinnt die Orchestrierung verschiedener KI-Modelle zur Bewältigung komplexer Problemstellungen an Bedeutung, während der Fokus auf ressourceneffiziente und nachhaltige KI-Implementierungen im Sinne einer verantwortungsvollen Technologieentwicklung verstärkt wird.

Security-Anforderungen befeuern den Erfolg bei KI

Mit der exponentiellen Zunahme der KI-Kapazitäten steigen jedoch auch die Sicherheitsrisiken, was innovative und robuste KI-Sicherheitskonzepte unabdingbar macht. Eine Studie des britischen Department for Science, Innovation and Technology aus dem vergangenen Jahr hat ernstzunehmende Schwachstellen in den Sicherheitsarchitekturen vieler Unternehmen identifiziert, die von unzureichenden Authentifizierungsmechanismen über lückenhafte Bedrohungsmodelle bis hin zu schwachen Verschlüsselungsverfahren reichen. Diese Schwachstellen unterstreichen die Notwendigkeit für Unternehmen, strenge Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz generativer KI zu implementieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg von KI-Initiativen.