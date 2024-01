Edge Computing: Katalysator für innovative Geschäftsstrategien

Aus einer Analyse von Accenture geht hervor, wie Edge Computing zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beiträgt. Unternehmen, die moderne Cloud-Technologien, Datenanalysen und Künstliche Intelligenz einsetzen, stehen an der Spitze dieser neuen Entwicklung. 83 Prozent der befragten Führungskräfte aus 16 Ländern betrachten Edge Computing als zentral für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit ihrer Organisationen. Doch welche Geschäftsmodelle werden durch Edge Computing ermöglicht?

Edge Computing definiert sich durch das Verschieben von Rechenleistung an den Ursprung der Datenerstellung, sprich an den Rand des Netzwerks. Neben Hyperscalern haben sich längst auch kleinere, effizientere Cloud-Anbieter für professionelle Enterprise-Lösungen etabliert. Einige dieser Cloud-Lösungen sind in kürzester Zeit einsatzbereit und Datenschutz ist hier eine Selbstverständlichkeit. Cloud-Infrastrukturen bilden das Fundament – nicht nur für KI, sondern insbesondere für Edge Computing. Durch die Datenverarbeitung nahe der Quelle verringern sich Latenzzeiten undBandbreitenkosten erheblich. Dies erfordert eine robuste Cloud-Infrastruktur. Edge Computing ist besonders für Echtzeitanwendungen von Bedeutung und wird daher zukünftige Geschäftsmodelle beeinflussen.

Industrierevolution durch Edge Computing Das Internet der Dinge (IoT) und das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) sind wesentlich auf Edge Computing angewiesen. Sensoren und Aktuatoren in Industrie- und Produktionsanlagen können mithilfe von Edge Computing die Daten in Echtzeit verarbeiten und selbstständige Entscheidungen treffen. Dadurch ergeben sich Geschäftsmodelle, die auf autonome Prozessoptimierung, vorausschauende Wartung und intelligente Fabriklösungen abzielen. Die Kombination von Cloud- und Edge-Computing, bald ergänzt durch 5G-Technologie, ermöglicht es der Industrie zudem, Wertschöpfungsketten mithilfe von Datenflüssen zu optimieren und etwa auf kurzfristige Veränderungen von Kundenwünschen oder Aktualisierungen entlang der Lieferkette reagieren. Einige mittelständische Unternehmen in Deutschland nutzen bereits Edge Computing in ihrer Produktion, um Zeit und Kosten zu sparen und ihre Flexibilität zu erhöhen.

Neue Mobilitäts- und Logistiklösungen Cloud Computing, IoT, KI, 5G und Edge Computing erweitern die Konnektivitätsmöglichkeiten in Mobilität und Logistik. Edge Computing kann beispielsweise eine effizientere und adaptivere Routenplanung ermöglichen. Autonome Fahrzeuge, die auf ihre Umgebung reagieren müssen, profitieren von der schnellen Datenverarbeitung durch Edge Computing. Dies verbessert die Zuverlässigkeit und Sicherheit und ermöglicht neue Dienste wie autonome Taxidienste oder intelligente Lieferketten. Vehicle-to-Everything-Kommunikation (V2X) und fahrerlose Transportsysteme (FTS) in der Automobilindustrie sind praxiserprobte Beispiele für Anwendungen, die auch immer mehr im Mittelstand Verwendung finden.

Entlastung des Pflegepersonals Im Gesundheitssektor, der sich an besonders strenge Datenschutzvorgaben halten muss, kann Edge Computing für eine schnellere Analyse medizinischer Daten direkt am Entstehungsort sorgen, wie beispielsweise durch Wearables oder die digitale Patientenüberwachung. Dies führt zu neuen, personalisierten und präventiven Behandlungsansätzen. Ein Projekt wie CAREFUL-EDGE-X setzt Edge Computing zur Entlastung des Pflegepersonals durch dezentrale Datenerfassung und KI-basierte Analyse ein. Die Entlastung des Pflegepersonals ist insbesondere mit Blick auf die demografische Entwicklung Deutschlands ein wichtiger Aspekt, bei dem Techniken wie KI und Edge Computing unterstützen können.

Neue Verkehrskonzepte für Smart Cities Immer mehr Städte nutzen neue Technologien, um eine Vielzahl an Projekten voranzutreiben. Einige, vor allem auch internationale Smart Cities nutzen Edge Computing etwa zur Optimierung von Verkehr, Energieverbrauch und städtischen Dienstleistungen. Das neue EU-Projekt AI4Cities erforscht innovative Lösungen in den Bereichen Energie und Mobilität, um die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Sechs Städte und Regionen beteiligen sich an der Initiative, darunter Amsterdam (Niederlande), Kopenhagen (Dänemark), Helsinki (Finnland), Île-de-France nahe Paris (Frankreich), Stavanger (Norwegen) und Tallinn (Estland). Hierbei kommt neben KI, Big Data, 5G und IoT auch Edge Computing zum Einsatz.

Bessere Produktplatzierung im Einzelhandel Im Einzelhandel ermöglicht die Edge-Technologie komplexe Echtzeitanalysen von Daten aus verschiedenen Quellen. Dies hilft bei der Identifizierung akuter Probleme und langfristiger Verkaufstrends. Große Einzelhändler wie H&M experimentieren bereits mit Echtzeitanalysen, um effektive Werbemaßnahmen und Produktplatzierungen zu identifizieren. Ein weiterer Vorteil von Edge Computing ist die sichere lokale Verarbeitung von Kundendaten, was besonders im Hinblick auf Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO von Bedeutung ist.