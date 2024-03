In 12 Schritten zu mehr Cyberresilienz

Da Cybersecurity ein bewegliches Ziel ist, müssen Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit im Mittelpunkt jeder Unternehmensstrategie stehen. Zeitgemäße Technologien, kompetente Mitarbeitende und agile Prozesse bilden nach wie vor die Grundvoraussetzungen für ein starkes Cybersicherheitsprofil. Wie diese verschiedenen Bausteine eingesetzt werden und welche Aufgaben sie übernehmen, entscheidet jedoch darüber, ob ein Cyberangriff erfolgreich abgewehrt werden kann.

Die IT-Teams sollten präventiv die folgenden wesentlichen Maßnahmen ergreifen, um die Cyberresilienz ihres Unternehmens gegenüber modernen Bedrohungen zu verbessern. Zunächst gilt es sicherzustellen, dass vier strategische Grundbausteine für eine widerstandsfähige Cybersicherheit umgesetzt werden. Dazu gehören:

In eine moderne Sicherheitstechnologieplattform investieren

Um Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu bleiben, müssen Unternehmen mit den fortschrittlichsten Sicherheitstechnologien ausgestattet sein. Next Generation Firewalls (NGFWs), Intrusion Detection und Intrusion Prevention Systeme (IDS/IPS), Endpunktschutz sowie SIEM-Lösungen (Security Information and Event Management) sind unverzichtbar, aber weniger effektiv, wenn sie isoliert voneinander arbeiten. Es empfiehlt sich daher, auf integrierte Systeme und Plattformen zu setzen, um so die Reaktionsfähigkeit zu verbessern, die Anzahl an verschiedenen Anbietern zu reduzieren, die Transparenz und Kontrolle zu erhöhen und die Verwaltung zu zentralisieren. Ein solcher ganzheitlicher Sicherheitsansatz sollte auch neue Technologien wie SASE/SSE-Lösungen unterstützen, mit denen sich die wachsende Zahl dezentraler und ortsunabhängiger Arbeitsumgebungen anbinden und schützen lässt. Darüber hinaus sollte jede in Betracht gezogene Plattform integrierte Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) unterstützen, um die Erkennung, Analyse und Reaktion auf Bedrohungen in verteilten Netzwerken zu optimieren.