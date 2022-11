Everything as a Service: Die Cloud wächst in alle Richtungen

Abo-Modelle haben in vielen Bereichen den einmaligen Kauf von Produkten und Dienstleistungen ersetzt. Das spiegelt sich nicht nur auf der Verbraucherseite wider, wo Streaming-Dienste wie Spotify oder Netflix die private Musik- und Filmsammlung obsolet gemacht haben.

Auch in der Geschäftswelt wird zunehmend auf Services gesetzt, um interne und externe Prozesse zu optimieren, Anschaffungs- und Overhead-Kosten zu senken und eine schlanke IT-Infrastruktur zu erreichen. Dabei hilft ein immer vielfältigeres Aufgebot an spezialisierten Dienstleistern, die sich unter dem Begriff Everything as a Service (XaaS) zusammenfassen lassen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Abkürzung XaaS etabliert, um das immer breiter werdende Angebot an Cloud-Produkten und -Dienstleistungen abzubilden. Das X fungiert dabei als Platzhalter für die unterschiedlichsten Dienste, die mittlerweile über ein Lizenz- oder Abomodell angeboten werden.

Gängig ist die grobe Unterteilung von Cloud-Diensten in drei Kategorien: Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) und Platform as a Service (PaaS). SaaS-Unternehmen bieten Zugang zu Softwarelösungen an, die auf einer Cloud-Infrastruktur laufen. Beispiele hierfür sind etwa Dropbox, Salesforce oder Slack. Demgegenüber stehen PaaS-Provider: Sie stellen Entwicklerinnen und Entwickler eine Plattform zur Verfügung, mit der sich Cloud-Anwendungen entwickeln lassen. Der PaaS-Markt wird von den großen Drei – Microsoft, Google und Amazon – dominiert.

Aus diesem Grund setzen immer mehr Unternehmen auf Database as a Service (DBaaS). Hier stehen sowohl Open- als auch Closed-Source-Angebote zur Verfügung. Microsoft, Google und Co. bieten diese Dienste an, doch es gibt auch eine Reihe von spezialisierten Anbietern, die Unternehmen den Umzug in die Cloud erleichtern. Dazu zählt unter anderem MariaDB, die am schnellsten wachsende Open-Source -Datenbank. Mit SkySQL ermöglicht MariaDB Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Datenbank in die Cloud zu verlagern.

Das globale Volumen an Daten, die erschaffen, gespeichert und konsumiert werden, wächst exponentiell. Laut einer Studie von Statista, verdoppelt sich das weltweite Datenvolumen alle paar Jahre. Allein in diesem Jahr beträgt es schätzungsweise 97 Zettabyte – also rund 97 Billionen Gigabyte. Bei der aktuellen jährlichen Wachstumsrate von etwa 23 Prozent, wird das Datenvolumen 2025 auf 181 Zettabyte anwachsen.

PLM as a Service ist ein aufkommender Trend, der nicht nur mehr Flexibilität verspricht, die hohe Skalierbarkeit bei überschaubaren Kosten kann Industrieunternehmen langfristig auch entlasten. Anbieter wie Procad unterstützen Unternehmen, die auf einen schnellen Informationsaustausch angewiesen sind und flexibel auf Marktereignisse reagieren möchten, mit der Bereitstellung umfangreicher Rechen- und Speicherkapazitäten. Dort, wo lokale Hardware schwer kalkulierbar wird und zur Kostenfalle zu werden droht, punktet PLM as a Service.

Nicht nur eine hochskalierbare Datenbank, sondern auch Product Lifecycle Management (PLM) sollte mittlerweile ein fester Bestandteil in den Prozessen von Industrieunternehmen sein. Insbesondere dort, wo Informationen zu Produkten oder Produktkomponenten nachverfolgbar sein müssen und in Beziehung zueinander stehen, ist ein sauber aufgesetztes Datenmanagementsystem für die Produktlebenszyklen unabdingbar. Dies gilt beispielsweise für die Luftfahrt-, Automobil-, Medizintechnik-, Militär- oder Energieindustrie.

PLM as a Service: So schließt sich der Kreis

Forecasting as a Service: Vorhersagen aus der Cloud

In einer immer komplexer werdenden Welt wird es für Unternehmen immer schwieriger zu planen. Früher war es vielerorts üblich, einmal im Jahr die Jahresplanung anzufertigen. Dafür werden aus allen Abteilungen mühsam Daten zusammengetragen – von Finanzen über Marketing, Vertrieb, Produktion und Logistik bis hin zum Personal. Meist hat jede Abteilung eine Silolösung, um ihre Daten zu sammeln, zum Beispiel in einer Tabelle oder einer CRM-Lösung. Das bedeutet, dass für die Planung erst einmal alle Daten konsolidiert und zusammengefügt werden müssen.

In den vergangenen Jahren stieß dieses Vorgehen an seine Grenzen. Niemand konnte in diesem langwierigen Prozess eine Pandemie einkalkulieren. Oder dass in Europa ein Krieg die Lieferketten belastet. Diese Unvorhersehbarkeit verstärkt den Bedarf an kürzeren und agilen Planungszyklen und vor allem an zuverlässigem Forecasting.

Die Lösung ist die Verbindung der Daten aller Abteilungen auf einer einzigen Plattform in der Cloud. Da so keine Daten mehr aufwendig aus ihren Silos zusammengetragen werden müssen, können komplexe Berechnungen in Echtzeit auf den Hochleistungsprozessoren in der Cloud angefertigt werden.

Ein Beispiel ist die Berechnung komplexer Szenarien: Wenn ein Schiff im Suezkanal feststeckt, ist es dann schneller und günstiger, die Ware per Flugzeug zu senden? Oder ist es günstiger, einen lokalen Zulieferer zu beauftragen? Forecasting-as-a-Service-Anbieter wie Anaplan bieten Entscheiderinnen und Entscheidern eine solide Datengrundlage für solche Überlegungen.

Die Forecasts können hierfür auch externe Daten mit einbeziehen, wie Wetterdaten oder Benzinpreisentwicklungen. Planungen können so monatlich oder auch wöchentlich abgeschlossen werden. Anaplan spricht bei dieser Methode von Connected Planning. Sie befähigt Personen dazu, mit Daten und Plänen direkt zu interagieren. So ist es möglich, bei der Anpassung der eigenen Planung die Auswirkungen auf die betroffenen Pläne anderer Geschäftseinheiten in Echtzeit zu sehen. Erweitert um Forecasting-Modelle können auf diese Weise diverse Szenarien durchgespielt werden.