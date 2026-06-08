E-Mail-Datenverwaltung in Microsoft 365: Ein Governance-Leitfaden

E-Mails strukturiert zu archivieren, ist für die meisten Unternehmen essenziell – schließlich können diese unter Umständen als Beweismittel, Prüfprotokolle und in vielen Branchen auch als regulierte Aufzeichnungen wichtig werden.

Doch wie lässt sich die Verwaltung von E-Mails entsprechend umsetzen? In Microsoft 365 existieren zwar die grundsätzlichen Bausteine, doch ohne entsprechendes Governance-Konzept können sich Lücken zwischen Outlook und SharePoint bilden, die bei Audits, Streitigkeiten oder Vorfallanalysen problematisch werden könnten.

Mithilfe eines strukturierten E-Mail-Aufzeichnungsmanagements in Microsoft 365 können Unternehmen gegensteuern. Ein praktischer Governance-Leitfaden zeigt auf, was zu beachten ist. Outlook dient dabei als Erfassungspunkt und SharePoint als Datenspeichersystem.

Das E-Mail-Aufzeichnungsmanagement Das E-Mail-Aufzeichnungsmanagement umfasst die gesamten verwendeten Richtlinien, Prozesse und Tools, um die E-Mail-Nachrichten und Anhänge zu erfassen, die als Datensätze gelten, diese in den richtigen Repositories mit den passenden Metadaten zu klassifizieren und zu speichern, die Aufbewahrungs- und Entsorgungsrichtlinien korrekt anzuwenden sowie die E-Mails zu schützen und zu prüfen (Zugriffskontrolle, Integrität und Rückverfolgbarkeit). In Microsoft 365 bedeutet dies in der Regel, festzulegen, welche E-Mails als Datensätze behandelt werden sollen, wo sie gespeichert werden (Exchange-Postfach oder SharePoint-Bibliothek) und welche Aufbewahrungsrichtlinien oder -bezeichnungen ihren Lebenszyklus steuern. Microsoft empfiehlt, Aufbewahrungsrichtlinien und -bezeichnungen aus dem Purview-Portal zu verwenden, um E-Mails und Dokumente in Exchange, SharePoint, OneDrive und Teams einheitlich zu verwalten.

Die wichtigsten Komponenten für E-Mail-Aufzeichnungen In einem Governance-Konzept ist Outlook der Haupteingang, aber SharePoint ist oft das zentrale System für E-Mails, die sich auf Projekte, Angelegenheiten, Geschäfte oder Fälle beziehen – insbesondere dann, wenn diese E-Mails zusammen mit Dokumenten gespeichert werden müssen. Innerhalb von Microsoft 365 sind daher folgende Komponenten am wichtigsten für E-Mail-Aufzeichnungen: Outlook / Exchange Online: Hier findet die tägliche Kommunikation statt und hier werden die Richtlinien für die Verwaltung von Nachrichtenaufzeichnungen (MRM) und die Aufbewahrung von Postfächern angewendet.

Hier findet die tägliche Kommunikation statt und hier werden die Richtlinien für die Verwaltung von Nachrichtenaufzeichnungen (MRM) und die Aufbewahrung von Postfächern angewendet. SharePoint Online: Es stellt das primäre Datensatz-Repository für viele Organisationen dar, mit Versionierung, Metadaten, Aufbewahrungsbezeichnungen und Überwachungsprotokollen.

Es stellt das primäre Datensatz-Repository für viele Organisationen dar, mit Versionierung, Metadaten, Aufbewahrungsbezeichnungen und Überwachungsprotokollen. Microsoft Purview: Hier werden Aufbewahrungsbezeichnungen und -richtlinien aufgezeichnet und verwaltet, die für E-Mails, SharePoint, OneDrive und mehr gelten.

Der Governance-Rahmen für das E-Mail-Management Ein Governance-Konzept beginnt mit Richtlinien, nicht mit Werkzeugen. Dabei sollten mindestens folgende Punkte definiert werden: Was gilt als „Aufzeichnungs“-E-Mail? Hier sind regulatorische oder vertragliche Mitteilungen, Verpflichtungen gegenüber Kunden und Lieferanten, Genehmigungen, Anweisungen und wichtige Entscheidungen sowie Korrespondenz zu Vorfällen, Ermittlungen und Beschwerden zu beachten. Klassifizierungs- und Aufbewahrungskategorien

E-Mail-Aufzeichnungen sollten mit der gleichen Klassifizierung zugeordnet werden, die auch für Dokumente gelten, zum Beispiel: Mandanten-/Fallakten – sieben bis zehn Jahre aufbewahren

– sieben bis zehn Jahre aufbewahren Finanzunterlagen – Aufbewahrung gemäß Finanz- und Steuervorschriften

– Aufbewahrung gemäß Finanz- und Steuervorschriften Personal-/Mitarbeiterakten – unterschiedliche Regelungen je nach Land

– unterschiedliche Regelungen je nach Land Allgemeine Korrespondenz – kürzere Aufbewahrungsfrist Abbildung 1: E-Mails sind oft der Dreh- und Angelpunkt wichtiger Arbeitsprozesse. In Microsoft 365 werden diese zu Aufbewahrungsbezeichnungen und -richtlinien, die auf Element-, Ordner-, Postfach-, Standort- oder Bibliotheksebene angewendet werden. Aufbewahrungsbezeichnungen können auch so konfiguriert werden, dass Elemente als Datensätze oder regulatorische Datensätze gekennzeichnet werden. Dadurch wird eingeschränkt, was Benutzer ändern oder löschen können. System der Aufzeichnung von Entscheidungenn Hier ist eine klare Entscheidung gefragt: Entweder erfolgt die Verwaltung primär über Exchange (Postfachaufbewahrung/MRM) oder sie muss als Teil von Projekt- oder Falldateien in SharePoint -Bibliotheken erfasst werden. Das vermeidet Chaos und verdeutlicht die Rolle von Outlook im Vergleich zu SharePoint. Rollen und Verantwortlichkeiten Dokumentiert werden sollte zum Beispiel: Die Festlegung und Aktualisierung von Aufbewahrungsfristen (Aufzeichnungen/Compliance)

Die Konfiguration von Bezeichnungen, Richtlinien und automatischer Kennzeichnung (IT-/Sicherheits-/Purview-Administratoren)

Das tägliche Ablageverhalten (Endbenutzer oder spezifische Fall-/Projektverantwortliche) Sind die Richtlinien festgelegt, setzen benutzerorientierte oder technische Verfahren diese um. Benutzerorientierte Verfahren Wann abzulegen: Klare Auslöser dafür, wann eine E-Mail in SharePoint gespeichert werden muss (beispielsweise Vertragsunterzeichnung, Eingang einer Beschwerde, behördliche Einreichung).

Klare Auslöser dafür, wann eine E-Mail in SharePoint gespeichert werden muss (beispielsweise Vertragsunterzeichnung, Eingang einer Beschwerde, behördliche Einreichung). Wo abzulegen: Standardbibliotheksstrukturen (nach Mandant, Projekt, Fall, Angelegenheit, Geschäft).

Standardbibliotheksstrukturen (nach Mandant, Projekt, Fall, Angelegenheit, Geschäft). So funktioniert das Ablegen: Eine einheitliche Methode von Outlook zu SharePoint – per Drag & Drop, Add-In oder regelbasierte Erfassung. Technische Verfahren Die Konfiguration von Standard-Aufbewahrungsbezeichnungen für bestimmte Outlook-Ordner oder SharePoint-Bibliotheken sorgt dafür, dass E-Mails die Verwaltungsrichtlinien automatisch übernehmen.

für bestimmte Outlook-Ordner oder SharePoint-Bibliotheken sorgt dafür, dass E-Mails die Verwaltungsrichtlinien automatisch übernehmen. Purview für automatische Kennzeichnungsrichtlinien stellt sicher, dass Aufbewahrungsetiketten auf der Grundlage von sensiblen Informationstypen, Schlüsselwörtern oder trainierbaren Klassifikatoren (zum Beispiel Vertrag , Beschwerde , Kartennummern ) angewendet werden.

, , ) angewendet werden. Die Definition von MRM-Aufbewahrungs-Tags und -Richtlinien für Postfächer, gewährleistet die Konformität von Arbeits-E-Mails, selbst wenn diese nie nach SharePoint verschoben werden.

Schulung und Veränderungsmanagement Nutzern sollten echte Arbeitsabläufe gezeigt werden, nicht nur Richtlinien – zum Beispiel, wie man eine Projekt-E-Mail aus Outlook mit zwei Klicks in einer SharePoint-Vorgangsbibliothek ablegt. Auch sollte ihnen erklärt werden, warum Metadaten und Aufbewahrungsbezeichnungen wichtig sind (Suche, eDiscovery und spätere Zeitersparnis). Abbildung 2: Zu einer guten E-Mail-Verwaltung gehört auch, die Daten gegen äußere Angriffe abzusichern.