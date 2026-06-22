Planner in Microsoft 365: vom Team-Board zur KI-Steuerung

Microsoft Planner organisiert persönliche Aufgaben und führt Teampläne sowie Projektstrukturen in einer App zusammen. Die Anwendung ist Teil von Microsoft 365 und über Microsoft Teams sowie als Web-App unter https://planner.cloud.microsoft erreichbar. Die App ordnet jede Aufgabe einer von drei persönlichen Sammlungen zu.

Unter Mein Tag landen Aufgaben mit dem Fälligkeitsdatum des aktuellen Tages sowie manuell hinzugefügte Vorgänge, die ein Anwender am selben Tag bearbeiten will. Meine Aufgaben bildet den zentralen Sammelpunkt für alles, was aus den verschiedenen Microsoft-365-Apps zusammenläuft, darunter Vorgänge aus Outlook, Loop, Teams und To Do. Mir zugewiesen zeigt Aufgaben an, die einem Nutzer innerhalb eines Plans übertragen wurden.

Diese Dreiteilung trennt die tägliche Arbeitsplanung von der projektbezogenen Zuordnung und hält die Übersicht auch bei vielen parallelen Plänen aufrecht.

Abbildung 1: Microsoft Planner ermöglicht das Projektmanagement direkt über Microsoft 365.

Ansichten und Aufgabenstruktur Planner stellt Aufgaben in mehreren Ansichten dar, die sich über eine Leiste am oberen Rand wechseln lassen. Die Rasteransicht ordnet Vorgänge zeilenweise in einer Tabelle an und eignet sich für den schnellen Vergleich von Start- und Enddaten, Prioritäten und Fortschritt. Die Board-Ansicht zeigt ein Kanban-Layout, in dem Aufgaben als Karten in Spalten, sogenannten Buckets, liegen und sich per Drag-and-drop verschieben lassen. Die Zeitplan- oder Kalenderansicht verteilt Vorgänge nach Fälligkeitsdatum, die Diagramme-Ansicht fasst den Status grafisch zusammen. Jede dieser vier Grundansichten steht bereits in der kostenfreien Basic-Variante zur Verfügung. Eine Aufgabe enthält weit mehr als einen Titel. Über das Info-Symbol öffnet sich eine Detailkarte mit Notizen, Checklisten für Unteraufgaben, einer Priorität, Start- und Fälligkeitsdatum sowie farblich eingefärbten Bezeichnungen zur Kategorisierung. Anwender können eine Aufgabe mehreren Personen gleichzeitig zuweisen und so geteilte Verantwortung abbilden. Wiederkehrende Vorgänge lassen sich mit einem Wiederholungsintervall versehen, sodass Routinearbeiten nicht jede Woche neu angelegt werden müssen. Eine Einschränkung betrifft Dateianhänge: In Planner selbst lässt sich an eine Aufgabe keine Datei direkt anhängen, das funktioniert nur über Microsoft To Do. Abbildung 2: Microsoft Planner bietet verschiedene Ansichten. Der Datenaustausch mit anderen Microsoft-365-Diensten prägt den Arbeitsalltag stärker als die App selbst. Eine in Outlook markierte oder gekennzeichnete E-Mail erscheint in Planner unter den gekennzeichneten Aufgaben. Aus einer E-Mail lässt sich per Drag-and-drop oder über das Kontextmenü als ein neuer Vorgang erstellen. Aufgaben, die während einer Teams-Besprechung über die Loop-gestützten Besprechungsnotizen erstellt werden, wandern automatisch in die persönliche Aufgabenliste der zugewiesenen Person. Über die Benachrichtigungseinstellungen, die ausschließlich in der Web-App verfügbar sind, steuern Anwender, bei welchen Ereignissen sie eine E-Mail erhalten. Pläne lassen sich seit einer Aktualisierung Anfang 2026 auch ohne zugeordnete Microsoft-365-Gruppe anlegen. Ein Anwender erstellt einen privaten Plan für sich allein und lädt erst später weitere Personen ein oder verbindet den Plan mit einem bestehenden Team. Wird ein Plan an ein Team angehängt, steht im Hintergrund automatisch eine SharePoint-Dokumentbibliothek bereit, in der Projektdateien liegen. Vordefinierte Vorlagen für Szenarien wie Mitarbeiter-Onboarding oder Veranstaltungsplanung verkürzen den Einstieg, ihr Umfang hängt von der Lizenz ab.

Premium-Funktionen für echtes Projektmanagement Die kostenfreie Basic-Variante deckt Aufgabenverteilung und Nachverfolgung im Team ab, stößt bei komplexeren Projekten aber an Grenzen. Unteraufgaben tragen dort keine eigenen Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten zwischen Vorgängen lassen sich nicht definieren, und eine übersichtliche Projektzeitachse fehlt. Diese Lücken schließt der Premium-Funktionsumfang, der ab Planner Plan 1 verfügbar ist. Die Zeitachsen- oder Zeitleistenansicht bildet Aufgaben als Balken entlang einer Datumsskala ab, vergleichbar mit einem Gantt-Diagramm. Eine rote Linie markiert den aktuellen Tag, der dunkelblaue Anteil eines Balkens zeigt den bereits erledigten Fortschritt. Liegt rechts der roten Linie noch hellblaue, also offene Arbeit, läuft der Vorgang dem Zeitplan hinterher. Aufgaben lassen sich am Rand greifen und in der Länge ziehen, verbundene Vorgänge verschieben sich mit. Wochenenden bleiben für die Terminierung gesperrt. Abhängigkeiten verknüpfen Vorgänge logisch. Eine nachgelagerte Aufgabe startet erst, wenn die vorausgehende abgeschlossen ist. Die Verknüpfung erfolgt entweder über die Detailkarte mit einer Vorgängersuche oder direkt in der Zeitachse, indem der Anwender die Verbindungspunkte zweier Balken zusammenzieht. Verschiebt sich ein früher Vorgang, rückt die gesamte abhängige Kette nach. Meilensteine kennzeichnet Planner über eine Aufgabe mit der Dauer null, die sich als Markierung auf der Zeitachse platzieren lässt. Premium-Pläne rechnen mit Aufwänden. Ein Arbeitstag entspricht standardmäßig acht Stunden, lässt sich aber pro Aufgabe anpassen. Hat ein Bearbeiter von zwei veranschlagten Stunden eine geleistet, steht der Vorgang auf 50 Prozent. Diese Aufwandsschätzung bildet die Grundlage dafür, freie Kapazitäten im Team zu erkennen. Die Personenansicht gruppiert Aufgaben nach Teammitglied und zeigt deren Auslastung, wahlweise nach Stunden. Die Ziele-Funktion verbindet einzelne Aufgaben mit einem übergeordneten Projektziel, sodass sich der Beitrag jedes Vorgangs zum Gesamtergebnis nachvollziehen lässt. Zur weiteren Strukturierung dienen benutzerdefinierte Felder, die sich als zusätzliche Spalten in der Rasteransicht einblenden lassen, etwa Text-, Datums-, Zahlen- oder Auswahlfelder. Die bedingte Formatierung hebt Werte farbig hervor, beispielsweise alle Aufgaben mit einem Fortschritt unter einem bestimmten Wert. Backlogs und Sprints unterstützen agile Teams bei iterativer Planung, der Aufgabenverlauf protokolliert Änderungen über die Zeit. Planner und Project Plan 3 ergänzen unter anderem erweiterte Abhängigkeiten mit Vor- und Nachlaufzeiten, Baselines, kritischen Pfad, Ressourcenanforderungen, Roadmaps und Portfolioverwaltung sowie den Project-Desktop-Client.

Planner Agent und KI-Integration Microsoft hat die KI-Unterstützung im Lauf des Jahres 2026 deutlich ausgebaut. Der Planner Agent, vormals als Project Manager Agent bezeichnet, ist seit dem Frühjahr 2026 allgemein verfügbar und an eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz gebunden. Die Lizenzlogik ist neu sortiert. Welche Projektmanagement-Funktionen ein Anwender sieht, bestimmt die Planner- beziehungsweise Project-Lizenz. Ob er KI nutzen darf, hängt allein an der Copilot-Lizenz. Eine Planner-Lizenz allein schaltet Planner Agent nicht frei, eine Copilot-Lizenz ohne passende Microsoft-365-Grundlizenz ebenso wenig. Der Agent erstellt aus einer kurzen Zielbeschreibung und optional aus bereitgestellten Dateien einen strukturierten Plan mit Buckets, Aufgaben und Unteraufgaben. Diese Planerstellung aus einem Ziel bleibt den Premium-Plänen vorbehalten. Im Hintergrund arbeitet ein Reasoning-Modell von OpenAI, weshalb die Generierung einige Sekunden braucht. Über die Work-IQ-Anbindung kann der Agent auf den Arbeitskontext eines Nutzers zugreifen, also auf E-Mails, Dokumente und SharePoint-Inhalte, sofern dies erlaubt wird. Anwender können dem Agent auch einzelne Aufgaben übertragen, zum Beispiel eine Recherche. Das Ergebnis legt der Agent in einer Loop-Komponente ab, samt Quellenverzeichnis, und lässt sich kommentieren und neu generieren. Hängt eine zugewiesene Aufgabe von einer anderen ab, beginnt der Agent erst, wenn die Voraussetzung erfüllt ist. Die Statusberichte zählen zu den praktischeren Funktionen. Der Agent erzeugt auf Wunsch regelmäßig einen Bericht aus den Plandaten, mit Diagrammen zur Aufgabenverteilung und zum Fortschritt. Zusätzliche Anweisungen steuern Ton und Schwerpunkt. Der fertige Bericht liegt als Loop-Datei im zugehörigen SharePoint und lässt sich als SharePoint-Newsletter veröffentlichen. Daten verbleiben dabei im Microsoft-365-Tenant der Organisation. Über die Planner-App hinaus greift die KI an weiteren Stellen. Der Facilitator Agent erfasst in Teams-Besprechungen Entscheidungen und Folgeaufgaben und legt sie als Planner-Vorgänge an. Ein Channel Agent kann in Teams-Kanälen Aufgaben erstellen und Fragen zum Plan beantworten. Seit Juni 2026 ist der Planner Agent innerhalb von Microsoft 365 Copilot allgemein verfügbar. Damit lassen sich persönliche Aufgaben und geteilte Basic-Pläne direkt aus einer Copilot-Unterhaltung erstellen und aktualisieren, ohne die App zu wechseln. Interaktive Aufgabenkarten verlangen vor jeder Änderung eine Bestätigung durch den Nutzer. Eine Ausweitung des Agents auf externe Projektquellen wie Jira, GitHub und Azure DevOps ist angekündigt, ein verbindlicher Termin liegt dafür noch nicht vor.

Lizenzmodell Die Basic-Variante ist in den gängigen Microsoft-365-Geschäftsabonnements enthalten und wird nicht einzeln verkauft. Wer erweiterte Funktionen benötigt, greift zu einem kostenpflichtigen Plan: Planner Plan 1 sowie Planner und Project Plan 3. Beide Pläne lassen sich einen Monat kostenlos testen. Der frühere Plan 5 wird seit dem 1. Mai 2026 nicht mehr verkauft. Im Hintergrund ordnet Microsoft die Produktfamilie neu. Planner und Project laufen seit 2025 unter der Marke Planner zusammen, die früheren Project-Pläne tragen jetzt Planner-Bezeichnungen. Project Online wird am 30. September 2026 eingestellt, die Erstellung neuer Project Web App Sites ist seit dem 1. April 2026 gesperrt. Microsoft verweist Project-Online-Kunden auf die Premium-Funktionen von Planner als Nachfolgepfad. Die Markenzusammenführung bedeutet allerdings keine Verschmelzung der Lizenzstufen, die Funktionsunterschiede zwischen Basic und den Premium-Plänen bleiben bestehen.