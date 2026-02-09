Semantic Kernel versus LangChain für die KI-Entwicklung

Viele Unternehmen entwickeln generative KI-Dienste für Anwendungsfälle, die von maßgeschneiderten Chatbots bis hin zu Agenten für die Geschäftsautomatisierung reichen. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Entwicklungsplattformen kann die Entscheidung für eine davon jedoch schwierig sein.

Zwei beliebte Optionen sind Semantic Kernel (semantischer Kernel), ein Open-Source-SDK von Microsoft, mit dem Benutzer verschiedene KI-Modelle in ihre Builds integrieren können, und LangChain, ein Open-Source-Framework für die Erstellung von Anwendungen, die auf Large Language Models (LLM) basieren. Da die beiden Frameworks Ähnlichkeiten und Unterschiede in Bezug auf ihre Funktionen, Stärken, Schwächen und das sie umgebende Ökosystem aufweisen, müssen Teams, die sich für ein generatives KI-Projekt zwischen ihnen entscheiden, die Kosten und Vorteile jedes einzelnen abwägen.

Wann sollte man sich für Semantic Kernel und wann für LangChain entscheiden? Die Wahl zwischen Semantic Kernel und LangChain hängt von den Projektanforderungen, der bevorzugten Programmiersprache und dem gewünschten Grad an Integration und Flexibilität ab. Im Vergleich zu Semantic Kernel verfügt LangChain über eine viel größere Community, ein Ökosystem von Tools von Drittanbietern und eine Reihe von Integrationen. Das kann für Entwickler von Vorteil sein, die nach umfassenden Out-of-the-Box-Funktionen und aktivem Support suchen. Beachten Sie jedoch, dass viele der Integrationen von LangChain auf Open-Source-Beiträgen basieren, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht regelmäßig aktualisiert oder gewartet werden. Im Gegensatz dazu sind die Datenquellen und verfügbaren Integrationen von Semantic Kernel viel stärker auf Microsoft ausgerichtet und bieten eine enge Integration mit Azure-Diensten und dem .NET-Ökosystem. Obwohl es insgesamt weniger Integrationen gibt, ist es wahrscheinlicher, dass diese zuverlässig und konsistent gewartet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen: LangChain eignet sich besser für Projekte, die umfangreiche Tools und Integrationen erfordern, sowie für die Erstellung von generativen Offline-KI-Diensten.

Semantic Kernel ist vorzuziehen für Projekte im .NET-Ökosystem oder solche, die ein leichtgewichtiges Framework mit stärker auf Microsoft ausgerichteten Integrationen erfordern. Semantic Kernel versus LangChain: Funktionen und Fähigkeiten Semantic Kernel LangChain GitHub-Statistiken, Stand Februar 2026 27,2K Sterne, 8,7 Millionen Downloads insgesamt 126K Sterne, 27 Millionen Downloads pro Monat Kernkonzept Kernel Chains Automation Planner Agents Benutzerdefinierte Komponenten Plugins Tools Programmiersprachen C#, Java, Python JavaScript, Python, Java (über LangChain4j) Unterstützte Sprachmodelle* Amazon Bedrock, Anthropic, Azure AI Inference, Azure OpenAI, Google, Hugging Face Inference API, Mistral, Ollama, ONNX, OpenAI AI21, Amazon Bedrock, Anthropic, Azure OpenAI, Cohere, Databricks, Fireworks, Google Vertex AI, Groq, Hugging Face, Llama.cpp, Mistral, Nvidia, OCI GenAI, Ollama, Together, Upstage, Watsonx, xAI Unterstützte Vektorspeicher* In-Memory-Vektorspeicher für Tests und Entwicklung sowie Azure AI Search, Azure Cosmos DB für MongoDB, Azure Cosmos DB für NoSQL, Elasticsearch, Java Database Connectivity, MongoDB, Pinecone, Postgres, Qdrant, Redis, SQLite, Volatile (In-Memory), Weaviate Aerospike, Alibaba Cloud OpenSearch, AnalyticDB, Annoy, Apache Cassandra, Apache Doris, ApertureDB, Astra DB, Atlas, Azure AI Search, Azure Cosmos DB für MongoDB vCore, Azure Cosmos DB für NoSQL, BagelDB, Chroma, Clarifai, Couchbase, Databricks, Elasticsearch, Faiss, InMemoryVectorStore, Microsoft SQL Server, Milvus, MongoDB, PGVector, Pinecone, Qdrant, Redis, Weaviate Überwachung und Nachverfolgung OpenTelemetry (mit Console, Application Insights oder Aspire Dashboard) LangSmith, Portkey Multi-Agent-Framework AutoGen LangGraph *Diese Liste enthält eine Auswahl der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung beliebtesten Optionen. Eine umfassende und aktuelle Liste finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Tools.

Semantic Kernel Semantic Kernel ist ein Microsoft SDK, das in Java, C# oder Python verfügbar ist, wobei C# den umfassendsten Funktionsumfang bietet. Zu den Kernfunktionen von Semantic Kernel gehören: KI-Konnektoren für die Integration mit generativen KI-Modellen

Dienste für Telemetrie und Protokollierung

Orchestrierung von Funktionsaufrufen

Plugins oder Funktionsgruppen

Vektorspeicher zum Speichern eingebetteter Daten und zum Durchführen von Ähnlichkeitssuchen. Eine zentrale Funktion ist das Framework von Semantic Kernel zum Erstellen von KI-Agenten: das Microsoft-Open-Source-Projekt AutoGen. Dieses Framework war zuvor separat verfügbar – und selbst eine beliebte Wahl für die Entwicklung von KI-Anwendungen –, aber Microsofts Ziel für die Zukunft ist es, seine Funktionen mit Semantic Kernel zusammenzuführen. Semantic Kernel stellt über Microsoft Learn Dokumentationen zur Verfügung und veranstaltet Community-Webmeetings. Allerdings verwenden viele der verfügbaren Dokumentationen und Tutorials C#, während andere Sprachen weniger unterstützt werden.