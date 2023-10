Digitaler Wandel bringt Verbesserungen im Versicherungswesen

Wie jede andere Branche durchläuft auch das Versicherungswesen einen digitalen Wandel und nutzt Technologie für verschiedene Zwecke. Dazu zählen beispielsweise, die Beziehungen zwischen Kunden und Versicherungsteams zu stärken sowie Mitarbeiter produktiver arbeiten zu lassen. Die Digitalisierung des Versicherungswesens fördert nachweislich die Innovation von Prozessen, Systemen und Produkten. Sie verbessert aber auch die Risikomodellierung und bietet personalisierte Erfahrungen für Versicherungsnehmer – und das schnell und zu niedrigeren Kosten.

Intelligente und digitale Transformation im Versicherungswesen

Traditionelle Versicherungsunternehmen stehen vor Herausforderungen, dass schleppende Prozesse sowie ungenaue Ergebnisse die betriebliche Effizienz behindern. Das führt zu Misstrauen innerhalb des Ökosystems. Einige dieser Herausforderungen sind:

Komplexe und schleppende Schadenbearbeitung, die zu einem frustrierenden Kundenerlebnis führt und Betriebskosten weiter erhöht

Transaktionsbezogene Kundeninteraktionen, wie einfache Schadensmeldungen, die zu einer geringen Kundenbindung und niedrigen Optionen für Upselling oder Cross-Selling führen

Hohe Standardisierung und geringe Personalisierung, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Versicherungsnehmer nicht berücksichtigen

Legacy-Systeme, die ein großes Hindernis für die Datenintegration darstellen, die für den technologischen Fortschritt entscheidend ist

Begrenzte Datenanalyse, obwohl Unternehmen über eine große Menge an Daten verfügen, die zu besseren Erkenntnissen und einer datengesteuerten Entscheidungsfindung beitragen

Lücken bei der Einhaltung von Vorschriften, die zu Strafen, Rufschädigung und rechtlichen Konsequenzen führen können

Intelligente Versicherung: Das Gebot der Stunde

Die Technologielandschaft verändert sich rasant. Angesichts innovativer Entwicklungen müssen Versicherungsunternehmen heute die Macht von Daten und Technologien nutzen, um schnell und mit minimalen oder komplett ohne manuelle Eingriffe intelligentere Entscheidungen zu treffen. Intelligente Versicherung bedeutet, dass Versicherer in der Lage sind, die Daten ihres gesamten Ökosystems effektiv und effizient zu nutzen. Dieser Ansatz hat das Potenzial, die vielfältigen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die Branche heute konfrontiert ist.

Jedes Element in der Wertschöpfungskette muss intelligent werden, um ein smartes Versicherungsunternehmen zu schaffen:

Intelligentes Produktmanagement schafft innovative Produkte und erlaubt damit personalisierte Versicherungen, eingebettete Versicherungen und vieles mehr.

Intelligenter Vertrieb sorgt für Omnichannel-Vertrieb, Versicherungsmarktplatz, intelligente Next-Best-Action und Lead-Generierung mit Best-Fit-Produkt und Abschlusswahrscheinlichkeit.

Intelligente ungebundene Anträge (NB) und Underwriting (UW) bieten vorausgefüllte Formulare mit minimaler Eingabe durch den Kunden, Nutzung des Ökosystems und intelligentes Underwriting sowie Straight-Through Processing (STP)

Intelligente Policen-Verwaltung nutzt Chatbots, interaktive Policen-Verträge, einfühlsame intelligente Kontaktzentren, Selbstbedienungsfunktionen und Geschäftsprozesse, die von Bots zur Automatisierung von Prozessen gesteuert werden, sowie eine intelligente Suche

Intelligente Schadenabteilung ermöglicht kontaktloses und proaktives Schadenmanagement, intelligente Entscheidungsfindung, intelligentes Workflow-Management und intelligentes Dokumentenmanagement

Um ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die Versicherer ihre eigenen KI-Modelle anpassen und optimieren. Denn erst das erlaubt eine intelligente Entscheidungsfindung sowie die Entwicklung der richtigen Produkte und Dienstleistungen für ihren Zielmarkt.

Vier Möglichkeiten, Technologie zu nutzen und die Versicherungsbranche intelligent zu gestalten

Die Zukunft der Versicherungsbranche liegt in ihren intelligenten Fähigkeiten. Dafür müssen Versicherer mit InsurTech-Partnern zusammenarbeiten und ihre Systemlandschaft modernisieren. Dadurch lassen sich Betriebskosten reduzieren, eine schnellere Markteinführung und Datenpräzision erreichen sowie Kundenbeziehungen stärken und der Betrieb optimieren:

1. Nutzung von Daten entlang der Wertschöpfungskette

Die zunehmende Komplexität und das Volumen der von Versicherungsunternehmen generierten Daten erfordern einen strukturierteren Ansatz nicht nur für die Verwaltung von Informationen, sondern auch für deren Nutzung. Erst dann kann sich ein Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil sichern. Die Kombination von Daten aus internen und externen Quellen sowie die Nutzung strukturierter und unstrukturierter Daten erschließen den Versicherern bislang nicht bekannte Möglichkeiten. Denn die Datenaggregation hilft, neue Anwendungsfälle in der Branche zu realisieren und aufkommende Technologien wie die generative künstliche Intelligenz (GenAI) zu nutzen.

GenAI ist eine Form des maschinellen Lernens (ML), die für den Versicherungssektor vielversprechend ist. Sie kann verschiedene Arten von Originalinhalten wie Audio, Video, Text, synthetische Daten und virtuelle Bilder erzeugen. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Erstellung von hochwertigem technischem Material, der Gewinnung von höher aufgelösten Versionen medizinischer Bilder und der Entwicklung von KI-Anwendungen und -Diensten bis hin zu umgestalteten automatisierten Geschäftsprozessen und einer deutlichen Effizienz von Back- und Front-Office.

2. Migration in die Cloud

Versicherer verfügen über riesige Datenmengen, die in neue Geschäftsbereiche und Geschäftsmodelle umgewandelt werden können. Die Migration in die Cloud hilft Versicherern, digitale Plattformen und mobile Anwendungen zu nutzen, um mit einem größeren Kundenstamm in Kontakt zu treten. Außerdem vereinfacht sie die Datenintegration und Interoperabilität zwischen Unternehmenssystemen. Diese können dann miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. Schließlich bietet die Cloud eine skalierbare Architektur, die eine agile Produktentwicklung und kontinuierliche Innovation unterstützt.

3. Business Intelligence und Produktivität nutzen

Business-Intelligence-Tools ermöglichen es Versicherern, Daten zu verarbeiten, Erkenntnisse zu gewinnen sowie diese genau und schnell zu interpretieren. Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) und Telematik sind in der Lage, aktuelle Daten unterwegs zu erfassen, die an die Cloud gesendet und nahezu in Echtzeit verarbeitet werden, um Personalisierung, Engagement und Ideen für maßgeschneiderte Produkte zu ermöglichen. So lassen sich beispielsweise Krankenversicherungs-Policen durch das Streaming von Gesundheitsdaten über Wearables oder Telematik-gestützte Kfz-Versicherungen verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit InsurTech-Unternehmen steigern Versicherer auch die Prozesseffizienz, die interne Abläufe beschleunigen, Mitarbeiter befähigen und die Reichweite von Daten und Intelligenz erweitern.

4. Blockchain nutzen

Die Blockchain-Technologie verhindert, dass Daten manipuliert oder verfälscht werden. Zudem unterstützt sie Unternehmen dabei, zuverlässige Ökosysteme zu schaffen. Diese gemeinsam genutzte, unveränderliche und transparente Datenbank erleichtert den sicheren Datenaustausch. Zudem verfügt die Blockchain über riesiges Potenzial, das Versicherungsgeschäft in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Durch den Einsatz von Blockchain-gestützten Geschäftsnetzwerken können Versicherungsunternehmen Kundendaten besser schützen, strenge Vorschriften einhalten und Schadensfälle effizienter und transparenter verfolgen.

Wenn man sich alle diese Faktoren ansieht, wird deutlich, dass es bei intelligenten Versicherungen darum geht, den Kunden proaktive und vorausschauende Erfahrungen zu bieten, anstatt reaktiv und beschreibend zu reagieren. Ziel der intelligenten Versicherung ist es, das Versicherungsökosystem mit präziseren und vertrauenswürdigeren Maßnahmen auf der Grundlage von Daten und Erkenntnissen auszustatten. Dies geschieht durch die Neugestaltung von Versicherungsgeschäftsprozessen mit einem KI-gestützten Ansatz.

Moderne Technologien helfen dem Unternehmen dabei, sich zu einem intelligenten Versicherungsbetrieb zu entwickeln, der iterativ und skalierbar ist und auf einem Multi-Cloud-Ansatz mit KI basiert.

Die digitale Transformation ist der Weg in die Zukunft, auf dem sich Technologien ständig weiterentwickeln werden. Versicherer müssen die Möglichkeiten dieses digitalen Zeitalters nutzen. Sie sollten die richtigen Tools einsetzen, um das Vertrauen der Versicherungsnehmer zu gewinnen, Produkte zu personalisieren und schnelle und präzise Dienstleistungen zu ermöglichen. Drei wichtige Faktoren des Versicherungsgeschäfts lassen sich mit entsprechenden Maßnahmen optimieren:

Höhere Geschwindigkeit: Intelligente Versicherungen rationalisieren Prozesse und nutzen die Möglichkeiten digitaler Kanäle, um mit Kunden in Kontakt zu treten sowie Backend- und Frontend-Abläufe durchzuführen. Beispiele hierfür sind die Abschaffung papierbasierter Prozesse und die Option eines automatisierten Underwritings, ML-basierte Preisgestaltung oder kognitive Chatbots. Das unterstützt Versicherer dabei, neue Märkte zu erschließen, Funktionen der nächsten Generation zu übernehmen und schnell zu innovieren.

Intelligente Versicherungen rationalisieren Prozesse und nutzen die Möglichkeiten digitaler Kanäle, um mit Kunden in Kontakt zu treten sowie Backend- und Frontend-Abläufe durchzuführen. Beispiele hierfür sind die Abschaffung papierbasierter Prozesse und die Option eines automatisierten Underwritings, ML-basierte Preisgestaltung oder kognitive Chatbots. Das unterstützt Versicherer dabei, neue Märkte zu erschließen, Funktionen der nächsten Generation zu übernehmen und schnell zu innovieren. Detailgenauigkeit erhöhen: Fortgeschrittene Datenanalysen und ihre Vorteile können nur mit einem strikten Datenqualitätsmanagement erschlossen werden. Dies wirkt sich auf Bereiche wie Datenschutz, Datenverantwortung, Kundenbindung und Betrugsprävention aus. Darüber hinaus müssen Versicherer im Zeitalter personalisierter Produkte repetitive Aufgaben automatisieren, um menschliche Fehler zu reduzieren. Sie sollten sich auch auf die Empfehlungen von Daten zur Anpassung von Policen und Preisgestaltung von Produkten verlassen können, um sicherzustellen, dass sie widerstandsfähig bleiben und die richtigen Geschäftsentscheidungen treffen.

Fortgeschrittene Datenanalysen und ihre Vorteile können nur mit einem strikten Datenqualitätsmanagement erschlossen werden. Dies wirkt sich auf Bereiche wie Datenschutz, Datenverantwortung, Kundenbindung und Betrugsprävention aus. Darüber hinaus müssen Versicherer im Zeitalter personalisierter Produkte repetitive Aufgaben automatisieren, um menschliche Fehler zu reduzieren. Sie sollten sich auch auf die Empfehlungen von Daten zur Anpassung von Policen und Preisgestaltung von Produkten verlassen können, um sicherzustellen, dass sie widerstandsfähig bleiben und die richtigen Geschäftsentscheidungen treffen. Vertrauen schaffen: Das Vertrauen von Kunden und Partnern in der Versicherungsbranche ist aufgrund komplexer Prozesse traditionell gering. Mit Intelligent Insurance fördern Unternehmen die Transparenz, indem sie klare, verständliche Versicherungsbedingungen, Deckungsdetails und Preisinformationen bereitstellen. Technologien wie Blockchain vereinfachen die Einhaltung von Vorschriften und ethischen Praktiken erheblich. Darüber hinaus werden robuste Cybersicherheitsmaßnahmen dazu beitragen, Kundendaten zu schützen, Transaktionen zu sichern und das Vertrauen zu erhalten.

Fazit

Die digitale Transformation im Versicherungssektor birgt ein immenses Potenzial, das Geschwindigkeit, Genauigkeit und Vertrauen durch intelligente Versicherungspraktiken erlaubt. Durch den Einsatz von Technologien und die Zusammenarbeit mit InsurTech-Unternehmen überwinden Versicherer Herausforderungen wie langsame Prozesse, transaktionale Interaktionen, Standardisierung, begrenzte Datenanalyse und Lücken in der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Cloud Computing, Business-Intelligence-Tools und datenzentrierte Risikomodellierung steigern die betriebliche Effizienz von Versicherungsunternehmen, verbessern die Kundenerfahrung und schaffen Innovationen. Zusammen führt das zu schnelleren Prozessen, genauerer Datenanalyse und größerem Vertrauen bei den Versicherungsnehmern und Partnern. Letztlich formt sich dadurch ein effizienteres und kundenorientiertes intelligentes Versicherungsökosystem.

Über den Autor: Kannan Amaresh ist Senior Vice President and Global Head Insurance bei Infosys. Seit 2018 ist er für den Bereich Global Insurance verantwortlich. Neben der Verantwortung für die Gewinn- und Verlustrechnung beaufsichtigt er die Kundenbeziehungen und die Akquisition neuer Kunden im Versicherungsbereich in allen wichtigen Märkten. Zudem ist er Mitglied des Institute of Chartered Accountants.

