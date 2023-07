Die hilfreiche Hand künstlicher Intelligenz im Rechenzentrum

Künstliche Intelligenz (KI) ist zwar umstritten, aber ihre Anwendungen werden immer alltäglicher und alltäglicher. Vieles von dem, woran wir bei KI denken, ist in Wirklichkeit die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und das Training zum Erkennen und Reagieren auf Ereignisse, KI auf Einstiegsniveau, wenn man so will. In der Welt der Data Protection und der Datenwiederherstellung könnte KI die wichtigen, aber repetitiven und langweiligen Aufgaben übernehmen und Ereignisse an die IT-/Sicherheitsteams weiterleiten, wenn sie wichtig, kompliziert und aufregend werden. Hier sind sechs Aufgaben, bei denen KI wichtig wird

Automatisieren von Standardaufgaben Jeden Tag sehen IT-Teams Hunderte von vordefinierten Aufgaben scheitern. Die Aufgabe eines Backup-Administratorsbesteht darin, alle fehlgeschlagenen Aufträge zu prüfen, neu zu planen und neu zu starten. KI kann all diese Prozesse automatisieren. Auf der Grundlage eines Schwellenwerts und/oder der Priorität der Maschine oder der darauf gespeicherten Daten können Sie festlegen, wie oft der neu gestartete Prozess fehlschlagen darf, und erst dann den Administrator benachrichtigen, damit er entscheiden kann, ob er manuell eingreifen muss.

Sammeln von Informationen Es kann Tausende von Gründen geben, warum Backup-Aufgaben fehlschlagen, und KI kann die Ursachen automatisch identifizieren und melden und auch proaktiv die nächsten Schritte empfehlen. Welches Betriebssystem läuft auf dem Rechner und welche Arbeitslasten? Wer hat Zugriff? War der Rechner offline? Wurde er in den Wartungsmodus versetzt, weil ein Patch eingespielt wurde? Was muss geschehen, damit die Aufgabe erneut zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden kann? KI kann durch die Automatisierung dieser Nachforschungen viele Stunden Zeit sparen. Mit wachsendem Vertrauen kann sie diese auch durchführen.

Auswirkungen fehlgeschlagener Backups verstehen Angenommen, ein kritisches System-Backup fällt an einem Montag, dann am Dienstag und dann am Donnerstag aus. Wie wirken sich diese Ausfälle auf die Recovery Point Objectives (RPOs) aus, das heißt auf die Zeitspanne zwischen einem guten Backup und einem ausgefallenen System, und wie können Sie feststellen, welche Daten nicht gesichert wurden oder möglicherweise verloren gegangen sind? KI kann Administratoren frühzeitig warnen, wenn eine kritische Arbeitslast ungesichert ist. Sie kann Berichte erstellen, die die Risikolage für das Unternehmen, Lücken im echten Disaster Recoveryoder Cyberresilienz aufzeigen und im Falle eines Cyberereignisses möglicherweise enorme Kosten einsparen.

Priorisierung von Workloads KI kann den besten Zeitpunkt für die Planung (oder Neuplanung) von Backups ermitteln und den Prozess auf der Grundlage verschiedener Kriterien automatisieren. Wenn beispielsweise am Ende eines jeden Tages eine Kopie des Backups eines Workloads auf Band geschrieben wird, weiß die KI, dass das neue Backup zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss. Auf diese Weise trägt die KI dazu bei, das Risiko eines unerwarteten Datenverlusts einzudämmen.

Durchsetzung von Mindeststandards Das Unternehmen richtet jeden Tag neue virtuelle Maschinen, Workloads und Cloud-Instanzen ein. Die KI kann direkt mit den Kontrollsystemen der hybriden Welt sprechen, zum Beispiel mit den ESX-Servern, und herausfinden, welche VMs offline waren und noch aus dem Backup fallen könnten. Und sie kann dann automatisch einen Goldstandard durchsetzen, um die Daten auf ein Mindestmaß zu sichern.

Sichern Sie die Kronjuwelen KI kann große Datenmengen schnell analysieren und IT- und Sicherheitsteams helfen, den Inhalt und damit den Wert der Daten zu verstehen. Auf dieser Grundlage können enorme Ergebnisse erzielt werden. Die KI kann Daten und Workloads nach ihrem geschäftlichen Wert einstufen und so vielen nachgelagerten Aufgaben Gewicht verleihen – angefangen bei der Ereigniskorrelation, bei der die Ereignisse nach dem Wert der Daten priorisiert werden. Kopien der wichtigsten klassifizierten Daten können automatisch in einen virtuellen Cybertresor verschoben werden, der dank eines Air Gapsphysisch vom Rest getrennt ist und eine unveränderliche Kopie der Daten enthält. KI kann auch Fragen zu weitreichenden Themen wie Compliance, Recht und Forensik beantworten, um sofort genaue Berichte zu liefern, statt der sehr langwierigen E-Discovery-Prozesse, die heute in vielen Unternehmen üblich sind.

Proaktive Vorbeugung KI kann zudem Statusdaten der Maschinen und deren Zustand einbeziehen. Wenn die Hardware instabil wird, weil Komponenten ausgefallen sind, kann KI proaktiv Arbeitslasten auf andere Systeme umleiten oder das Backup-System anweisen, die betroffenen Maschinen auf einer anderen Hardware wiederherzustellen. So werden Datenverluste und Ausfälle vermieden. Die KI könnte einem Administrator einfach einen Bericht mit klaren Empfehlungen zukommen lassen, ohne selbst tätig zu werden, damit menschliche Entscheidungen berücksichtigt werden können – mit Vier-Augen-Prinzip vor der Veränderung. „Vieles von dem, woran wir bei KI denken, ist in Wirklichkeit die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und das Training zum Erkennen und Reagieren auf Ereignisse, KI auf Einstiegsniveau, wenn man so will. In der Welt der Data Protection und der Datenwiederherstellung könnte KI die wichtigen, aber repetitiven und langweiligen Aufgaben übernehmen.“ Mark Molineux, Cohesity